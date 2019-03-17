«Аркан» для Гладосово: После «освобождения» ВСУ поселка под Горловкой его жители не получают пенсий и стали живым щитом для военных

Поселки Гладосово и Травневое под Горловкой украинская армия «освободила» 22 ноября 2017 года. Без единого выстрела. Впрочем, защитники независимого Донбасса никакого сопротивления и не оказывали – их там попросту не было. Поселки в районе печально знаменитой Светлодарской дуги в тот момент находились в «серой» (читай - ничейной) зоне, разделяющей противоборствующие силы. В низине. С военной точки зрения позиция невыгодная. Таких участков вдоль линии соприкосновения немало. Но именно украинским генералам с подсказки американских советников взбрело в голову занимать эти территории.

Гладосово и Травневое расположены в сотнях метрах от поселка Гольмовского – территории ДНР. Фото: yandex.ua/maps

«ПРЫЖОК ЛЯГУШКИ»

Подобную тактику даже прозвали «прыжками лягушки». Цель понятная: приблизиться вплотную к армии ДНР. Чтобы в условленное время атаковать и быстро занять передовые позиции республиканцев, пока они не успеют опомниться.

Вход ВСУ в Гладосово был обставлен с большой помпой. Бойцы из нацбата «Айдар» (организация, признанная в РФ преступной) раздавали жителям гуманитарную помощь и обещали хорошую жизнь при украинской власти. Многие же сельчане совсем не обрадовались таким переменам. В соседнем поселке Гольмовском (он на территории ДНР) у них родственники, да и на работу туда ездят. Было даже написано обращение к главе миссии ОБСЕ с просьбой включить Гладосово в состав ДНР. Но кому интересно мнение обычных жителей.

Из Гольмовского видны дома поселков Травневое и Гладосово. Фото: Александр КОЦ

После этого поселок фигурировал в украинских СМИ только в военных сводках, связанных с перестрелками. По факту жители стали живым щитом для «освободителей». Прикрываясь сельчанами, они обстреливают не только позиции республиканцев, но и поселок Гольмовский – он расположен буквально в сотнях метрах. Такова уж проза этой необъявленной войны в Донбассе.

СЕЛЬЧАНЕ ОГРАНИЧЕНЫ В ПРАВАХ

Нынешней зимой забили тревогу волонтеры. Руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин одним из первых заговорил об оборотной стороне «освобождения».

- Гладосово до сегодняшнего дня с юридической точки зрения так и является территорией Горловки (точнее Гольмовского поссовета. – Авт.), которая не контролируется правительством Украины, - написал Каплин в своей странице в Facebook. - А это значит, что пенсионеры могут получать выплаты, только выехав на постоянное место проживания за пределы поселка и оформив себе справку переселенца.

Волонтеры помогают гладосовцам «в ручном режиме» восстановить выплаты. Фото: facebook.com/UNHCRKyiv

Местные власти сделали 33 пенсионерам из Гладосово липовые справки переселенцев. Но потом возникли проблемы со своевременным прохождением верификаций и идентификаций. Свою «лепту» внесла и система «Аркан», которая отслеживает перемещение переселенцев через линию соприкосновения. Проходить контроль нужно раз в два месяца на пунктах пропуска, где находятся пограничники. Но не всем пожилым гладосовцам по силам такие «путешествия». В итоге им приостанавливают выплаты. А после возобновления долги не возвращают.

В частности, Анатолию Ковалеву и его супруге Пенсионный фонд задолжал в прошлом году за 5 месяцев. И уже в нынешнем году Анатолию Александровичу дважды прекращали выдавать пенсионные выплаты — в январе и феврале.

- У меня трудовой стаж 45 лет. Сейчас мы с женой часто болеем, а денег на лекарства нет, - посетовал Ковалев.

По данным Евгения Каплина, в январе 2019 года без пенсий остались пятеро жителей Гладосово, в феврале — четверо. Каждый раз жители поселка обращаются к волонтерам, чтобы те помогли им «в ручном режиме» восстановить выплаты.

77-летнему Анатолию Ковалеву Пенсионный фонд задолжал в прошлом году за 5 месяцев. Фото: youtube.com/EvgenKaplin

ПАРУБИЙ ДОНЧАНАМ НЕ ДРУГ

Выход из ситуации волонтер видит в территориальном присоединении Гладосово к Бахмутскому (до переименования – Артемовскому) району. Соответствующий законопроект уже несколько месяцев лежит в Верховной раде. Евгений Каплин даже записал на видео обращение гладосовца Анатолия Ковалева к парламентариям и выложил его на своей странице в соцсети.

Впрочем, проблемы жителей Гладосово – лишь малая частички общей беды донбассовцев. Четыре года не исполняются Минские соглашения. Та же Верховная рада должна была принять целый пакет законов. Сделай это парламентарии, и не потребовалось бы «передавать» Гладосово из Горловки в Бахмут. Как не было бы и самой войны.

Кстати, спикер украинского парламента Андрей Парубий положил «под сукно» и законопроекты, упрощающие получение пенсий жителям неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Киевские власти попросту не считают беды жителей Донбасса «своими».

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ООН настаивают на отмене справок переселенцев для дончан и луганчан

Свыше 700 тысяч пенсионеров, проживающих на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, с 2014 года и до сих пор лишены возможности получать свои законные пенсии. Об этом 12 марта заявила на брифинге в Киеве председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

- Это прямой результат государственной политики, которой право на пенсию привязано к регистрации как внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и процедуре верификации, следующей вслед за такой привязкой, – сказала Фрейзер. - Наша рекомендация остается неизменной - следует немедленно аннулировать эту привязку. Люди должны иметь одинаковый доступ к пенсии, независимо от того, где они проживают.

Ранее председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявляла, что выплата пенсий жителям Донбасса для украинских властей – это тест на стабильный мир и проверка на реализацию социальной справедливости.