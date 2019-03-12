2019-03-12T13:53:32+03:00
Общество

«Никогда тебя не брошу»: Спасенная сотрудницей приюта собака Барни поучаствовала во флешмобе

Участники акции пытаются привлечь внимание к бесконечным отказам от питомцев [видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
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Барни уже окреп - теперь он живет в любви и заботе. Фото: Личный архив Юлии НебабыБарни уже окреп - теперь он живет в любви и заботе. Фото: Личный архив Юлии Небабы
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В прошлом месяце «Комсомолка» рассказывала, как донецкий приют «Пиф» спасает чихуахуа Барни. Хозяйка питомца беспрерывно вязала беднягу. На продаже щенков зарабатывала большие деньги, при этом совсем не следила за здоровьем животного. Когда от вида собаки стали шарахаться хозяева сук, приводившие своих питомцев на вязку, женщина решила избавиться от Барни. Принесла чихуахуа в приют и сказала, что нашла его на улице в ужасном состоянии. Правда вскрылась спустя несколько дней.

Барни оказался в приюте «Пиф». Когда посетители видели среди дворняг породистую собаку, они тут же вызывались стать ее хозяевами, но, узнав, что на лечение придется потратить не меньше десяти тысяч рублей, – отказывались от затеи.

- У нашего Барни было истощение, давняя травма роговицы, глистная инвазия, гниющие зубы, - рассказывает сотрудница приюта Юлия Небаба. – Каждый час нужно было закапывать ему глаза, поэтому я взяла его под свою опеку. Когда уходила на работу, лечением занимались мои родственники. Спустя время Барни поправился. Отпустить его я уже не смогла. Он обрел семью, в которой его любят.

В марте Барни поучаствовал в запущенной зоозащитниками Всероссийской акции - флешмобе «Никогда тебя не брошу». Суть акции состоит в том, что во всех социальных сетях люди выкладывают фотографии своих питомцев и делают призыв никогда их не бросать. К акции ежедневно присоединяются новые города.

В приюте собачки чувствуют заботу Юлии и тянутся к ней за вниманием.

- Не могу не поддержать этот флешмоб! Ведь животные - не игрушки. Изучайте информацию о содержании, будьте готовы к затратам, создавайте нужные условия до приобретения. Ответственность для многих так и остается просто словом, - написала Юлия на своей странице в социальной сети. - Кстати, у Барни уже совсем заросли ушки. Теперь он полноценно пуховый зверек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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