2019-03-10T18:07:22+03:00
Политика

Прощеное воскресенье в Донецке: готовы ли люди прощать?

Настроения дончан за годы этой войны изменились
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Прощать нужно сердцем. ФОТО: dpchas.com.uaПрощать нужно сердцем. ФОТО: dpchas.com.ua
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Стою у Храма недалеко от ж-д вокзала в Донецке и наблюдаю за прихожанами. Постоянных видно сразу, и тех, кто ходит только на Пасху – тоже.

- А кому в Прощеное воскресенье свечку ставить? - Спрашивает в иконной лавке женщина лет за 50. Работница перечисляет святых, а потом грустно так добавляет:

- Сегодня прощения нужно просить у тех, кого вы вольно, или невольно обидели, а свечи тут ни при чем. Это сердцем осознать важно.

И тут в спор неожиданно подтянулись другие прихожане. Можно ли простить Порошенко? А радикалов? Люди настолько яростно обсуждали, что даже не верилось, что ты рядом с Храмом.

В прошлом году «КП» тоже выясняла настроения дончан именно в Прощеное воскресенье. Градус неприятия политиков Киева был ниже. Еще бы – пятилетка военных действий никого не делает лояльнее.

Запомнился один дедушка. У него получил кантузию и потерял руку сын, защищая ДНР. Увы, теперь он не может найти работу и каждый день убивает себя водкой.

- Я не виню простых людей – им может тяжелее, чем нам. Но власть незалежной не прощу никогда! Даже если на коленях просить будут. Но мы же понимаем, что этого не будет никогда. И конца войны тоже, вот посмотрите!

Дедушка – порок ушел ухаживать за сыном. Кроме него это делать некому. Стало бесконечно грустно от его слов. У нас еще есть запас оптимизма, но насколько лет его хватит?

ИСТОЧНИК KP.RU

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