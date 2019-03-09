В этот день 95 ЛЕТ назад Юзовку переименовали в Сталин

Ровно 95 лет назад, 9 марта 1924 года город Юзовка был переименован в Сталин

В этом году Донецк отметит свой 150-й день рождения. Для огромного мегаполиса - это незначительный срок, но учитывая какими темпами развивался город из небольшого рабочего поселка, эти полторы сотни лет насыщены большим количеством событий, а несколько знаменательных дат отмечаются именно в этом году. Ровно 95 лет назад, 9 марта 1924 года город Юзовка был переименован в Сталин. В Государственном архиве Донецкой народной республики хранится протокол торжественного собрания Юзовского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов с участием профессиональных союзов, на котором было принято решение о переименовании Юзовки. Новое название городу дано не в честь Иосифа Виссарионовича Сталина, как многие ошибочно считают, а для увековечения памяти Владимира Ильича Ленина.

- Я хочу зачитать цитату из этого постановления, она звучит так: «По условиям нашего округа, где у нас преобладает стальная промышленность, а сама революция, изображавшая по словам товарища Ленина локомотив, сделанный из стали, на котором, как уже говорилось, машинистом был сам товарищ Ленин, исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя В.И. Ленина, будет сталь», - говорит директор Государственного архива ДНР Валентина Никонова.

Директор Донецкого архива Валентина НиконоваФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Это название город носил 37 лет, и в 1961 году он был переименован в Донецк. А ровно полвека назад, 31 марта 1969 года было принято постановление о праздновании 100-летия города Донецка. 1869 год был принят в качестве точки отсчета истории города не случайно.

С чего начинался ДонецкФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- 18 апреля 1869 года был утвержден договор об образовании Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производства и Общества железнодорожной ветви Харьковско-Азовской линии, - рассказывает заместитель начальника отдела использования документов Государственного архива ДНР Дмитрий Семенов.- В общем-то этот договор послужил своего рода катализатором не только для возникновения и развития Юзовки, затем Сталино, затем Донецка, но и мощного развития региона в целом.

В Государственном архиве хранится уникальный исторический документ - «Полное собрание Законов Российской империи». В нем печатались все юридические документы, договоры, постановления, приказы.

- И, в частности, вот он наш документ - высочайше утвержденный договор на образование Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производства и Общества железнодорожной ветви от Харьковско-Азовской линии, - показывает уникальный фолиант Дмитрий Семенов. - Здесь указано: «Проект договора на образование вышеозначенного общества в 18 день апреля сего года удостоен Высочайшего Его Императорского Величества рассмотрения и утверждения».

С чего начинался ДонецкФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Перед Юзом была поставлена задача вести разработку каменного угля в Екатеринославской губернии в районе Александровски, Стылы или Новотроицкого. Затем построить металлургический рельсовый завод, механические мастерские и обеспечить прокладку железной дороги. Уставной капитал общества составлял 300 тысяч фунтов стерлингов - по тем временам это была астрономическая сумма! Договор предусматривал, что добыча угля должна составлять 2 тысячи тонн в день. После заключения этого договора, не позднее чем, через 9 месяцев, Джон Юз был обязан запустить на полную мощность первую доменную печь по выплавке чугуна и довести выплавку до 100 тонн еженедельно. Затем в двухгодичный срок должен был быть построен рельсовый завод, который позволил бы вести строительство железной дороги.

- Юзу предписывалось немедленно после подписания этого договора приступить в Англии к закупке и подготовке оборудования для того, чтобы как можно скорее его доставить сюда и приступить к строительству предприятий, - рассказывает Дмитрий Семенов.

С этого началась история Донецка. Город развивался невероятно быстрыми темпами. И через 100 лет это уже был крупнейший промышленный центр Советского Союза. В совместном постановлении городского совета и комитета Компартии, которым была определена дата основания Донецка, было сказано: «Провести празднование 100-летнего юбилея Донецка 31 августа 1969 года». К этому дню город готовился основательно: было организовано социалистическое соревнование, которое проводилось не только среди трудовых коллективов, но и среди районов. Кстати, лучшим тогда оказался Калининский. Были изданы сборник историко-экономических очерков о Донецке, путеводитель-справочник по городу, фотобуклеты, выпущены конверты и марки, юбилейная медаль к 100-летию Донецка, цветные фотоальбомы. Кроме этого проводились разнообразные выставки, спортивные мероприятия, с концертами приезжали известные артисты и самодеятельные коллективы из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. Именно с этого года Донецк стал городом «миллиона роз».

- В 1969 году было поручение высадить в нашем прекрасном городе 50 тысяч кустов роз, 70 тысяч деревьев, 100 тысяч кустарников, - рассказывает Валентина Никонова. - Есть интересное распоряжение. Из-за того, что зеленстрой не успевал высадить столько много цветущих растений, этим распоряжением давались поручения организациям оказать им помощь. И шахтеры высаживали, и школьники, и студенты. И все это отражено в архивных документах.

К юбилею города было поставлена задача достроить и сдать в эксплуатацию ряд важнейших объектов. И это задание было выполнено. К юбилею города в Ленинском районе было завершено строительство здания цирка на 2264 места. Все работники, которые проявили себя при строительстве этого учреждения, были награждены почетными грамотами. Такими же знаками отличия были отмечены лучшие из лучших по всем отраслям народного хозяйства.

- Было постановление о создании городской доски почета. В нашем архивном фонде хранятся фамилии людей, которые были в 1969 году лучшими из лучших занесены на городскую доску почета, - говорит Валентина Никонова.

Последние полвека Донецк каждый год очень пышно и торжественно отмечает свой день рождения и одновременно День шахтера. И этот, юбилейный год, не станет исключением.