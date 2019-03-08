Диетолог Людмила Денисенко: Восполните дефицит витаминов и похудеете быстро и надолго

Сезон обещаний и намерений «похудею к весне» закрыт. Переходим к следующему сезону «Похудей к лету». И тут все более чем реально, впереди почти три месяца самой прекрасной поры года, желание зацвести как яблоня у всех непреодолимое, а мы расскажем, как это сделать быстро, красиво и здорово.

Наука не стоит на месте, в том числе и в диетологии. «А вы до сих пор верите, что похудеть можно, питаясь правильно и занимаясь спортом?», - недавно прочитала сообщение диетолога и чуть сельдереем не подавилась. Как так? А как тогда?

Людмила Денисенко - тот случай, когда сапожник с сапогами: "Витаминизируемся и хорошеем". Фото: facebook.com/LED65

Оказывается, в последние годы все больше говорят о том, что на наш вес влияют не только наши физические нагрузки и наше питание. Одна из основных проблем, влияющих на наш вес - наши дефициты. Это и половые гормоны, витамины, микро- и макроэлементы, антиоксиданты так же влияют на наш вес. И особенно это заметно после 45 лет. Согласно градации всемирной организации здравоохранения, с 18 до 44 лет - это молодой возраст. То есть человек в 44 года должен себя чувствовать и выглядеть, как в 18. И это возможно, если у человека нет дефиците половых гормонов, витамина Д, омега-три жирных кислот, антиоксидантов, ферритина, йода.

А в 45 - переходим в средний возраст, который длится до 59 лет. Чем он отличается от молодого? Тем, что идет резкое снижение половых гормонов. И хоть ты выпрыгивай из штанов, питайся правильно, ешь мало, умирай в спортзале, но похудеть тебе будет ой как трудно. Поэтому, чтобы в 59 выглядеть как в 45 нужно обязательно восполнять эти дефициты.

- Что для этого надо?

- Я бы начала с визита к врачу. Врач по жалобам, симптомам, осмотру, определит, какие анализы нужно сдать. Анализы стоят дорого, можно насдавать кучу ненужного, поэтому сначала к врачу. По результатам анализов врач подберёт необходимые препараты в такой дозировке, чтобы восполнить эту нехватку и дальше поддерживать этот баланс на определенном уровне.

- То есть, если я хочу, например, восполнить дефицит витамина Д, то я не смотрю на дозировку в инструкции, свой возраст и вес, я принимаю витамин Д согласно конкретно моего дефицита в организме?

- Сегодня в мире настоящая эпидемия дефицита витамина Д. Причем, даже в солнечных странах. Там борются с раком кожи, и максимально прячутся в одежду с длинным рукавом, шляпы, очки, кремы. Это блокирует синтез витамина Д в коже под действием солнца. А уж нам, живущим в средней полосе, взять этот витамин толком неоткуда. Ни солнца толком нет, ни рыбы. Поэтому витамин Д нужно принимать пожизненно с самого первого дня жизни ребенка и до самой старости.

- У нас же витамин Д в обязательном порядке прописывается всем на первом году жизни

- Вот, а после года педиатры считают, что рахит уже не грозит. Рахит не грозит, но грозит целая куча других заболеваний. Второй препарат, который нужен детям с введения прикорма, где-то с шести месяцев и до последнего вздоха - это омега-три жирные кислоты. Тут бы хорошо тоже определить индекс омега-три в крови, но в Донецке таких анализов не делают. Поэтому исходим из того, что для профилактики человеку в сутки надо два грамма эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислота (ДГК). Если в одной капсуле 500 миллиграммов, то за день надо съесть четыре капсулы равномерно в течение дня. И стоит выбирать такой препарат, где в одной капсуле не менее 50% этих кислот, если меньше, то вы будете принимать лишний жир, без особой пользы.

- За один раз четыре капсулы нельзя?

- Нет. Омега-три жирные кислоты входят в оболочку каждой нашей клетки, в том числе в оболочку наших эритроцитов. Их надо пополнять в течение дня равномерно. Что еще крайне необходимо - антиоксиданты. Подбором должен заниматься врач. Большим количеством антиоксидантов можно навредить.

- Антиоксиданты - звучит устрашающе. Что это на понятном языке?

- Это вещества, которые борются со свободными радикалами – окислителями в нашем организме. Это - витамин С, коэнзим Q10, витамин Е, витамин А. Королева антиоксидантов - альфа-липоевая кислота или тиоктовая. Но опять же - тиоктовую кислоту можно назначать далеко не всем. При ярко-выраженном окислительном стрессе - ее назначают в капельницах. Но, по-хорошему, все антиоксиданты мы должны получать с пищей. Тот же витамин С не в таблетках глотать, а получать с болгарским перцем, шиповником, петрушкой. Вопреки расхожему мнению, в цитрусовых витамина С в разы меньше, чем в нашем обычном болгарском перце (в лимоне 30 мг на 100 г, а в перце - 250). Отвар шиповника - часть разрушается при заваривании, но благодаря огромному количеству в исходном сырье, много и остается. В замороженных ягодах сохраняется. Сейчас в конце зимы и начале весны, когда местных свежих овощей и фруктов уже практически нет, а в тех, что и остаются, витамин С от длительного хранения разрушается, поставщик витамина С – картофель и квашенная капуста.

- Эта та аскорбинка, которую всю жизнь ее едят как конфеты. С детства - можно было купить пирожок, а можно за 5 копеек в аптеке упаковку аскорбинки. И то и то лакомство.

- С витамином С, который, казалось бы, изучен вдоль и поперек, и простой, как хозяйственное мыло, тоже есть место новым исследованиям. Лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг ещё много лет назад выдвинул теорию, что высокие дозы витамина С защищают от рака. Сам Полинг от рака и умер, в не очень старом возрасте, хотя и принимал витамин С в больших дозах. После этого пересмотрели высокую дозировку витамина С. И сейчас приходят к выводу, что запредельные дозировки вредны. Более того, витамин С лучше получать из продуктов питания, чем синтетические. Почему? потому что синтетический С и натуральный витамин С - это разновращающие изомеры. Синтетический витамин делают из отходов нефтехимического производства, усваивается он процентов на 5-10. Куда девается остальное - непонятно. Вроде бы формулы одинаковые и действие должно быть одинаковое. Но натуральный витамин С не задерживается нигде - сколько организму надо, столько он и возьмет, а остальное выведет с мочой. К витаминам нельзя относиться наплевательски.

- Это только с витамином С такие новшества?

- Витамин Д, если раньше его считали просто витамином, то сейчас его считают стероидным прогормоном. И слава Богу, что считали и до сих пор называют витамином, иначе наша повальная гормонофобия поставила бы крест даже на употребление витамина Д детьми до года. Сейчас утверждают, что свойств гормона в нем все-таки больше, чем витамина. И такие же исследования идут по поводу витамина А.

- Можно обойтись едой, без таблеток?

- Если нет дефицит, то да. А если выраженный дефицит, то сначала восполняем, потом поддерживаем едой. Но, если у тебя дефицит ферритина, то ты даже таблетками его не наешь - надо капать. Точно так же с препаратом йода. Если дефицит - надо принимать препараты. Основная проблема дефицита йода – это снижение когнитивных способностей, то есть, простите, оглупление индивида. И тут важно, чтобы йод в препарате был органический. Даже в морской капусте содержится и органический и неорганический йод. Кстати, дефицит йода в организме можно определить по бровям. Если йода не хватает - брови редеют и выпадают. Вот откуда такая повальная мода на татуаж бровей? Когда у тебя нормальные брови - ты не пойдешь их рисовать. Это внешняя маскировка внутренних проблем.

- Что еще можно выявить без анализов?

- Начинаем с жалоб. "На что жалуетесь?" - это и в диетологии, как и в других отраслях медицины, первый этап диагностики. Вот, например, приходит ко мне женщина до 45 лет и говорит - Вы знаете, ничего не хочу. Не то, что отношений, а вообще ничего в этой жизни не хочу. И муж меня раздражает, и дети бесят, и подруги все изменились, стали противными. Такая апатия, такая вялость, работать не хочу, книжки читать не хочу. Такие жалобы - это подозрение дефицита тестостерона. Тестостерон - это гормон амбиций, гормон власти, гормон стремлений. Если женщина говорит, что мне все в себе не нравится - и кожа у меня тусклая, и волосы сухие, и ногти ломаются и вообще я страшная. Это говорит о дефиците прогестерона. Прогестерон - это гормон удовлетворения жизнью, гормон любви к себе и окружающим. Если, допустим, видишь у нее сухая кожа, морщины в 40 лет - это дефицит эстрогенов. Эстроген - это гормон красоты. То есть, сначала определяем внешним осмотром и жалобами, а потом уже анализами.

- Если, например, мы все восстановили и поддерживаем. Можно на ужин жаренной картошки?

- Если уже похудели, дефициты восполнили – почему нет? Но на этапе снижения веса - потерпите без жареной картошки на ужин, ну, или словами великой Плисецкой - ешьте на полведра меньше. Питание играет огромную роль.

- То есть, восполнение и поддержание необходимых веществ, микроэлементов, гормонов при правильном питании просто ускорит снижение веса?

- Именно!

- И в спортзал можно не ходить?

- Мне очень нравится фраза профессора-эндокринолога Светланы Юрьевны Калинченко, у которой я училась. Она говорит - "лишний вес нельзя наесть, напить и належать". Я в чем-то не согласна, мне приходилось видеть пациентов, которые умудрялись наесть килограммы даже после шунтирования желудочно-кишечного тракта. Но в целом - фраза правильная.

В Донецке есть места, где можно наслаждаться спортом, весной и видами. Фото: vk.com

- Как нельзя? Вы хотите сказать, что если есть лишний вес, то это только потому, что организму чего-то не хватает?

- Именно так. По поводу спорта. У нас укоренился миф, что физические нагрузки могут привести к снижению веса. К сожалению, не всегда. Опять же вернемся к дефицитам. Например, дефицит ферритина прямое противопоказание к занятию спортом. Потому что у человека и так гипоксия и самое большое, что человек с дефицитом ферритина может себе позволить – это прогулки на свежем воздухе. Еще один миф, что силовые нагрузки противопоказаны женщинам - станешь, как Шварценеггер. Ерунда полная - от этого нас защищают половые гормоны. Чтобы нам нарастить такие мышцы нужно принимать огромное количество других препаратов. А рост мышечной массы нужен и особенно после 45. Мышечная масса будет прирастать только при регулярных силовых нагрузках. А сильные мышцы – это наша защита и от остеопороза, и от инсультов, инфарктов и от ожирения тоже.

- То есть, силовые нагрузки нужны?

- Нужны. Обязательно. Они должны быть дозированы, в идеале под присмотром тренера. А чередование силовых и аэробных - еще лучше. Но жить в спортзале с мисочками белковой еды каждые три часа не придется.

- Жаль. Очень надеялась, что если витаминизироваться, то можно без спорта.

- Первое и главное – похудеть можно только в комплексе: ликвидировав дефициты, пересмотрев питание и подобрать адекватную физическую нагрузку. 9 из 10 моих пациенток говорят «ненавижу спортзал», надеясь, лёжа на диване или за экраном компьютера похудеть волшебным образом. Для таких у меня есть любимая фраза: «Тощая корова – ещё не лань»! Не любишь спортзал – да и бог с ним! Есть прогулки быстрым шагом, есть бассейн, есть танцы, есть подвижные игры с детьми, в конце концов – мой полы дома ежедневно, но шевелись!

- Итак, прокладываем маршрут к красоте – терапевт-направление-анализы-врач-аптека-витаминизация- при этом жрем на полведра меньше- и только потом спортзал?

- Да. чтобы похудеть к лету максимально быстро, нам надо перво-наперво пойти сдать анализы на ферритин, витамин Д, по-хорошему лучше общий анализ крови сдать, развернутую липидограмму, печёночные пробы. Если проблема в том, что человек и вроде бы и питается правильно, и физические нагрузки регулярные, а вес стал, тогда еще надо проверить тиреотропный гормон (гормон, влияющий на щитовидку). Иногда придется настаивать, чтобы вам сделали именно ферритин. Поэтому что часто бывает, что ферритин - 14, при верхней границе нормы 150, а гемоглобин в норме. И многие удивляются - а зачем вам капать препарат, когда у вас все в норме? В общем, чтобы быстро похудеть, придется обзавестись хорошими специалистами. Но оно того стоит. И тогда вес уйдет быстрее, а главное - здоровее. Похудеть - это одно, другое дело похудеть и сохранить здоровье.

- Ну, цель оправдывает средства. Пойду куплю поливитамины.

- Ни в коем случае не делай этого! У нас с весной у всех начинается обострение - а что-то мне как-то не так, пойду куплю витаминов. Вот, например - нехватка витаминов группы В. Если она есть, ее надо обязательно восполнить. Но если тот же витамин В12 резко повысить, по высокому уровню витамина В12 врач может заподозрить какие-то опухолевые процессы, не зная, что вы принимали поливитамины. То есть, нельзя самому себе назначить витамины, пойти и купить какой-то комплекс, не понимая есть ли у тебя дефицит этих витаминов. Иногда избыток каких-то витаминов гораздо хуже, чем его недостаток. Витамины должен назначать врач.

- Раз все так серьезно с витаминами, почему же их отпускают без рецепта?

- Потому что в большинстве витаминных комплексов витаминов кот наплакал. В прямом смысле - ни уму, ни сердцу, ни вреда, ни пользы не принесут. Если и делать это на законодательном уровне, то, как в Советском Союзе, где была профилактическая медицина. Дети с рождения получали витаминизированный рыбий жир, а это омега три жирные кислоты и витамин Д, а поскольку рыбий жир, там еще и витамин А. Были противозобные кабинеты, была государственная программа по ликвидации йододефицита. С развалом союза все закончилось. А эти программы полностью себя оправдывали и были необходимы.

Подытожим, девочки. До лета без малого три месяца. Ключевое, что я вынесла для себя – а) витамины ускорят процесс снижения веса (как человек, ненавидящий спорт, для меня это очень актуально). Б) Результат сохранится на более длительный срок. В) Я при этом останусь доброй и красивой. И здоровой.