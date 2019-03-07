Масленица в Донбассе: Защитники Республики напекли тысячу блинов детям из Амвросиевской школы-интерната

Шумно и весело отпраздновали Масленицу в Амвросиевской школе-интернате №4. Ребята отмечают проводы зимы каждый год - для них это традиционный праздник, которому погода не помеха. В этом году повезло - теплый солнечный день был под стать настроению!

- Мы готовимся всегда - это наш традиционный праздник. И дети, и коллектив очень любят масленицу, - говорит директор школы-интерната Оксана Плотницкая. - Мы любим, когда к нам приезжают гости. Уже и не гости, это друзья нашей школы - Эдуард Басурин и студенты Академии управления. Дети прекрасно знали, что будет множество блинов, сладостей, призы за конкурсы. А наши воспитанники подготовили танцы, костюмы.

Гости и дети водили хороводыФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Для ребятишек яркий праздник подготовили управление Народной милиции совместно со студентами Академии управления при Главе ДНР. Молодые люди стали новыми друзьями этого детского учреждения. Они уже второй раз приезжают в Амвросиевку, и к каждому своему визиту тщательно готовятся. Собирают подарки для маленьких друзей, репетируют, придумывают игровую программу. В этот раз студентки Аделина Коцюбинская и Анна Шокарева выступили в роли Зимы и Весны.

- Дети в интернате очень открытые к общению. Они ритмичные и энергичные. Ими заряжаешься, и я наполнилась положительными эмоциями, - говорит Аделина.

- В прошлый раз я попала сюда случайно, потому что просто состояла в театральной группе и мы сюда и поехала. Но именно в прошлый раз я решила, что при любой возможности буду сюда возвращаться. Детки здесь действительно очень добрые и милые, - продолжает рассказ своей подруги Аня.

Эдуард Басурин поучаствовал в молодецких забавахФото: Елена ШИНКАРЕНКО

В коллективе школы-интерната пополнение. Здесь добавилось две группы дошколят. В одной детки 3-4 лет, во второй - 5-6 лет. Они тоже активно участвовали в празднике и громко хлопали в ладошки, приветствуя своих старших друзей, которые подготовили задорные танцевальные номера и веселые частушки.

И какая же Масленица без традиционных народных игр? Ребята перетягивали канат, играли в «Ручеек». Взрослые, глядя на резвящуюся детвору, тоже не смогли устоять. Даже Эдуард Басурин поучаствовал в этих молодецких забавах. А еще битва - «стенка на стенку». Ребята разделились на две команды, сплотились и с визгом ринулись в атаку. Обошлось без пострадавших.

Пока дети веселились, во дворе накрывали праздничный стол. Невероятно вкусный запах привлек и всеобщую любимицу - щенка Моню, которая вместе с ребятами грелась на солнышке и участвовала в празднике. На столах, посверкивая начищенными боками, пыхтели самовары. Бублички, варенье, сладости и конечно же - блины. Их напекли аж тысячу штук!

Симпатичное чучело Масленицы никак не хотело загоратьсяФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Сегодня наши повара напекли тысячу блинов ко встрече гостей. Мы будем их угощать вареньем, сгущенкой, чаем. Все, как полагается, - рассказывает воспитанница школы-интерната Лида Иваницкая. - А мы им, конечно, помогали.

Блины оказались очень вкусными. После игр на свежем воздухе ребята уплетали их с большим аппетитом. И в конце праздничной программы, конечно же - традиционное сожжение чучела Масленицы. Чучело было очаровательное, и сразу загораться не хотело. Но школьные пиротехники победили. Конечно же, яркий и вкусный праздник надолго запомнится детворе.