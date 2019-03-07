Денис Пушилин поздравил женщин Донецкой Народной Республики с 8 Марта

Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в торжествах, посвященных Международному женскому дню. Мероприятие прошло в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

- Дорогие, милые, любимые женщины, девушки! Позвольте от себя лично и от имени всех мужчин Донецкой Народной Республики поздравить вас с замечательным весенним праздником! – сказал Денис Владимирович. - Без вас наша жизнь скучна и уныла. Без вас мы ничего не добились бы и ничего не добьемся. Я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда оставались любимыми. Чтобы вы всегда вносили в нашу жизнь и жизнь ваших близких только радость, только неоценимое чувство полной чаши.

43 представительницы учреждений и организаций были награждены грамотами и благодарностями. Фото: denis-pushilin.ru

- Без вас ничего не будет в Донецкой Народной Республике. Очень много женщин возглавляют министерства и ведомства. Так складывается жизнь, что на ваши хрупкие плечи возложено очень многое. Это не значит, что мы остаёмся в стороне. Это значит, что вы эффективны во всем, за что бы ни брались. Будьте любимы и счастливы! С праздником! – поздравил женщин Денис Пушилин.

Творческим подарком для присутствующих стало выступление музыкантов академического симфонического оркестра им. С. С. Прокофьева во главе с дирижером Данилом Милкой.

Перед дончанками выступили музыканты симфонического оркестра им. С. С. Прокофьева. Фото: denis-pushilin.ru

Праздничному мероприятию предшествовал торжественный прием Главы ДНР в театре оперы и балета. В нем приняли участие представительницы министерств и ведомств Республики, коммунальных предприятий городов и районов, социальных и образовательных организаций. 43 представительницы этих учреждений были награждены Денисом Пушилиным почетными грамотами и благодарностями за добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый личный вклад в становление и развитие ДНР.