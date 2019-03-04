Индекс благосостояния: Борщ по-донецки дешевле украинского

Принято, что на 8 марта стол должны накрывать мужчины. У нас в семье - так сложилось - я только помогаю своей благоверной. Картошку почищу, сделаю нарезку сыра, колбасы и овощей для салата. В общем, выступаю «подносчиком боеприпасов». А над всем остальным колдует супруга.

И в женский день я обязательно поблагодарю судьбу, что тридцать с лишним лет назад встретил такую хозяйку. Не буду повторять избитую истину про путь к сердцу мужчины. Но, к примеру, борщ жена варит всегда вкуснющий, чем покорила сразу после знакомства. Одной тарелки в обед мне никогда не хватает.

«ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАСТРОЕНИЯ»

Межу прочим, в детстве мне нравился борщ, который делала мама. После свадьбы восторгался блюдом в исполнении тещи. Причем у трех женщин борщ получался по-своему вкусный.

- Все зависит от зажарки, - говорит жена. – В нее кладу все продукты, кроме картошки и капусты.

Но делиться секретом не хочет. Мол, в Интернете полно советов. Кто хочет, найдет, и по-своему использует. Соглашаюсь с эти доводом. Но все же решаю пообщаться с профессионалом. Техник-технолог по образованию Валентина Васильевна из Харцызска 32 года проработала в общепите. Заведовала столовой, кафе, рестораном.

- Борщ – это как произведение искусства, - рассказывает Валентина Васильевна. – Кладешь в кастрюлю одни и те же продукты, в той же пропорции. А на выходе блюдо чем-то да отличается. Не только по вкусу, но и запаху. Замечала, часто результат зависит от настроения.

А ЕСЛИ СВАРИТЬ ИЗ КИЛЬКИ?

- Есть какие-то ваши фирменные секреты? – интересуюсь у профессионального повара.

- Обычно морковь, свеклу и лук кладу больше, чем по рецепту. Не пользуюсь томат-пастой. У меня своя купорка, наподобие лечо. Мелко нарезаю красный перец, помидоры - и под крышечку.

- А мясо какое предпочитаете?

- Чаще свинину. Иногда говядину, точнее телятину. Ее надо хорошо отварить. Но главное, чтобы мясо было хорошее – домашнее. Не зря говорят: дешевое мясо – плохой борщ.

- Сейчас у дончанок - не у всех, конечно, - стал популярным борщ из кильки. Говорят, что его часто готовили в советские времена?

- В наших краях редко. Это больше к Приазовью относится. Там вяленую рыбу использовали. А у нас кильку в томате. В такой борщ обязательно фасоль надо класть. Вкусно получается. И в качестве диетического блюда можно есть – для тех, кто следит за фигурой. Для поста хорошо подойдет (великий пост начнется 11 марта. – Авт.). Но если женщина хочет понравиться мужчине и быть с ним многие годы, то без свинины или говядины в борще не обойтись.

Такие цены на овощи в Донецке. Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

ПОСПОРИЛИ О ЦЕНАХ НА ПРОДУКТЫ

Моя супруга в семье главный счетовод. На днях она пожаловалась, что борщ нам обходится значительно дороже, чем год назад. Мясо осталось в прежней цене. А стоимость овощей подскочила.

- На Украине дешевле, чем у нас, - аргументировала свои слова благоверная.

- Слышал, что и там овощи подорожали, - неуверенно возразил я.

- Не верю, - подытожила наш разговор супруга.

Решил попусту не спорить. А сделать сначала расчеты. Не случайно же придумали индекс борща. В это блюдо входят основные продукты, которые употребляет среднестатистический житель Украины. Так легче определить, сколько обычная семья тратит на питание, как изменился уровень благосостояния.

В незалежной едва ли не главным специалистом по контролю за борщевым индексом является глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Он для измерения показателей использует самый простой рецепт борща от знакомого повара Полины Георгиевны. Это свинина – 600 г, картофель и свекла – по 500 г, капуста – 300 г, морковь и лук – по 200 г, томатная паста – 3 столовые ложки, лавровый лист, соль, перец – по вкусу, сметана – 200 г. Для блюда понадобится 3,5 – 4 литра воды. Готовой кастрюли хватит минимум на 10 больших тарелок.

БЕРЕМ В РУКИ КАЛЬКУЛЯТОР

Недавно Алексей Дорошенко рассказал, во сколько ему обошлась бы эта кастрюля при покупке продуктов по средним ценам в стране согласно официальной статистике. Эксперт не включил в борщ воду и специи, так как они практически не влияют на динамику цены.

Для сравнения украинских цен с республиканскими я использовал официальные данные мониторинга, опубликованные на сайте Министерства экономического развития. Они, кстати, соответствуют реальным ценам на рынке и в магазинах. Проверил лично.

За единицу перерасчета взял официальный курс рубля к гривне, который сейчас составляет в ДНР 2,43.

Сравнение стоимости продуктов для приготовления борща на Украине и в ДНР

Получается, что большая кастрюля борща обходится украинцу почти на 12% дороже, чем дончанину. Впрочем, в Донбассе цены на продукты всегда были выше, чем в среднем по Украине. В том же подконтрольном Киеву Покровске (до переименования Красноармейск) сейчас картофель стоит 12 гривен (29 рублей) за килограмм, капуста – 14 гривен (34 рубля), лук – 22 гривны (53 рубля). В Донецке эти овощи стоят 23, 34 и 26 рублей соответственно.

Алексей Дорошенко также подсчитал, что за минувший год стоимость борща выросла на 16%. Я тоже взял прошлогодние данные статистики. По моим расчетам вышло, что в феврале 2018 года большая кастрюля борща обходилась дончанам в 178 рублей. Рост за год составил почти 21%.

На Украине и в ДНР подорожание произошло за счет стоимости овощей. Мясо сохранило прежнюю цену. Так что моя жена оказалась права лишь отчасти.

Впрочем, одним борщом жизнь жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения не измерить. На украинской стороне выше пенсии и зарплаты, зато на целый порядок дороже коммунальные услуги.

А в целом украинцы за годы войны стали жить хуже. В 2014 году кастрюля борща обходилась нам всем в 46 гривен. Теперь за такие деньги и половины кастрюли не сваришь.