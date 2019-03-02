2019-03-02T17:35:11+03:00
Политика

В Донбассе 109 украинских солдат и офицеров подорвались на своих минах

При этом 25 из них получили смертельные ранения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские саперы вынуждены искать мины, установленные в поселках их коллегами без всякого обозначения на местности. Фото: facebook.com/pressjfo.newsУкраинские саперы вынуждены искать мины, установленные в поселках их коллегами без всякого обозначения на местности. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- По информации, полученной от нашего источника, за 2018 год в частях и подразделениях ВСУ зафиксировано 65 случаев подрыва на минно-взрывных заграждениях, - сообщил сегодня на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. - В результате погибли 25 украинских солдат и офицеров, 84 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, а также уничтожено 11 единиц военной техники.

Как правило, подобного рода информацию украинское командование скрывает от общественности и родственников погибших, обвиняя в гибели защитников республик Донбасса.

- Причинами же увеличения количества небоевых потерь в ВСУ являются незнание командирами реальной обстановки, а также небрежное отношение к выполнению своих служебных обязанностей, - пояснил Марочко.

Так, во время патрулирования местности в районе села Новотошковское в результате детонации установленного ранее инженерными подразделениями ВСУ взрывного устройства погиб военнослужащий 10-й бригады ВСУ.

Марочко отметил, что ВСУ беспорядочно минируют местность и вблизи мест проживания мирных граждан.

- В районе подконтрольного ВСУ населенного пункта Золотое найдено тело мужчины с минно-взрывными травмами. О наличии мин в данном районе ранее сообщали наблюдатели миссии ОБСЕ в своем отчете, - сообщил официальный представитель УНМ ЛНР. - Мы не исключаем, что мирный житель случайно зашел на минное поле, которое не было обозначено предупредительными знаками.

КСТАТИ

Украинское командование было вынуждено обратиться за помощью к представителям международной гуманитарной организации из-за неспособности инженерных подразделений ВСУ составить точные карты собственных минных полей в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).

ИСТОЧНИК KP.RU

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