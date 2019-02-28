2019-02-28T09:47:30+03:00
Политика

Прифронтовая школа Саханки попала под обстрел, дети снова не могут учиться

Сейчас село находится без электричества и связи
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Школа снова стоит без детей.Школа снова стоит без детей.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Многострадальная Саханка Новоазовского района ДНР, куда не раз приезжала «Комсомолка», снова оказалась под огнем. 25 и 26 февраля снаряды прилетели в недавно отремонтированную школу. В этот раз досталось школьной котельной. И слава Богу, что обстрел этот начался после обеда, когда детей в школе не было. Там их осталось не более 20 человек. На всю школу! Как раз столько, сколько бывает в обычном классе.

- Неужели не видели, куда бьют? – задает риторический вопрос донецкий волонтер Андрей Лысенко. – Кроме котельной, обстрелами были повреждены воздушные линии электропередач, теплотрасса, телевышка и детский сад. Приземлились снаряды и во дворе школы. На данный момент более ста домов остаются без электричества. А дети второй день не учатся в школе.

Обо всем этом в центре Донецка можно даже не догадаться, но буквально в считанных километрах иллюзия мира покидает. Мне не удалось дозвониться к знакомым жителям Саханки. Мальчишки из Саханки, с которыми я периодически переписываюсь ВКонтакте, были последний раз в сети 24 февраля – интернет для них хоть какое-то развлечение, чтобы ненадолго отвлечься от картины за окном. Мы переписываемся с ними на темы собак, моделей телефонов, домашних проблем, иногда я помогаю им решать уроки и очень редко мы пишем о войне. Там, где больно, палочкой не ковыряют. Это хорошо делать там, где нет войны.

Вот последнее из этой переписки:

«Как вы там? У нас стреляют. И лупят всушники туда, где мы набираем питьевую воду", - написал мне ученик Саханской школы.

Вот и все ученики школы. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вот и все ученики школы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Не тихо и в прифронтовых районах Донецка.

- Сегодня был обстрел Трудовских, как раз, когда дети шли в школу, - продолжает рассказывать Андрей. – Летело тяжелое со стороны Марьинки.

Ситуация на фронте в Донбассе остается стабильно напряженной. В связи с очередной встречей Минской контактной группы интенсивность обстрелов несколько снизилась. Тем не менее, традиционно под обстрелы ВСУ попали окраины Донецка и Горловки. В ЛНР неспокойно в районе трассы «Бахмутка» под Первомайском. Местные жители сообщают о нескольких взрывах неустановленного происхождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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