2019-02-25T20:32:24+03:00
Политика

Неучтенные жертвы войны в Донбассе: Две трети дончан умирают от сердечных болезней

В Министерстве здравоохранения ДНР назвали печальную статистику
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке медики всегда готовы оказать больным срочную помощьВ Донецке медики всегда готовы оказать больным срочную помощьФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко на пленарном заседании Народного совета рассказала депутатам об основных проблемах здравоохранения Республики и пути их решения.

Выяснилось, что структура смертности взрослого населения на протяжении длительного времени остается неизменной. На первом месте – болезни системы кровообращения. На их долю приходится 66% всех смертей. Это никого в военном Донбассе не удивляет. На втором месте - онкологические заболевания – почти 15%. Третье место занимают несчастные случаи, травмы и отравления, затем – заболевания органов пищеварения и инфекционные болезни.

- В структуре первичной заболеваемости взрослого населения преобладают болезни органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы. Среди взрослого населения Республики в сравнении с 2017 годом отмечен рост общей заболеваемости за счет хронических заболеваний, - сообщила министр.

Но есть и положительные показатели - снижение заболеваемости такими социально значимыми болезнями, как туберкулез и ВИЧ/СПИД. Заболеваемость туберкулезом снизилась на 9% в сравнении с 2017 годом и на 30% в сравнении с довоенным временем, а смертность при данной патологии снизилась на 62%. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2018 году снизилась на 14% в сравнении с 2017 годом, СПИДом – на 3%.

Из позитивных результатов - снижение уровня младенческой смертности на 19,1 %. Структура причин младенческой смертности соответствует критериям Всемирной организации здравоохранения.

Тем временем, численность населения Республики за минувший год сократилась почти на 30 тысяч человек и составила на 1 января 2 миллиона 277 тысяч человек. Уровень смертности в ДНР превышает в три раза уровень рождаемости.

- Естественная убыль населения в 2018 году составила -10,0. При таких темпах «вымирания» населения Республика через 10 лет потеряет 300 тысяч человек, а через 75 лет – всё население, если сегодня мы не предпримем срочных мер на уровне государства, - отметила Ольга Долгошапко. - Ключевая задача – сбережение народа. Путь решения демографической проблемы – разработка единой национальной межотраслевой программы «Сохранение народа Донбасса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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