В разрушенном женском монастыре в Донецке прошел Престольный Праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери

По пути к монастырю замечаем еле идущую пенсионерку. Бабушка передвигалась при помощи двух палок для ходьбы. Предлогаем подвезти к храму.

- Я уже больше часа иду. Уже просто не могу, ноги не держат, да и сердце колит, - говорит Ирина Новикова, присаживаясь в салон автомобиля. - Но не сдавалась, мне Божья Матерь помогала, вот и вас мне послала. Я же не с вокзала сюда, а с самой Путиловки почти... Ещё до войны в одном из наших храмов службы вел Варсонофий. Узнала, что сегодня он сюда приедет. Вот и решила идти. Ночь не спала почти, а из дому вышла ещё до рассвета.

Уже на подъезде к монастырю подхватываем еще одну старушку. Для стариков дорога к храму – тяжелое испытание. Но не прийти на службу они не могут.

- Я иду с Веселого – соседний поселок. Там прожила всю свою жизнь, и на время войны никуда не уезжала. В храм хожу регулярно, - рассказывает Виталина Серафимовна. – Это для меня как отдушина. Дома сижу, рыдаю, встать с кровати не могу, а здесь помолюсь – и лучше становится. Даже когда служб нет, прихожу, рядышком постою немного, проговорю от чего на душе тяжко и плетусь себе обратно... По посадкам ходить запрещено – опасно. Но чтобы быстрее было, я порой и рискую. Иду и молюсь.

На службу собрались больше сотни прихожан из разных районов Донецка. Многие из них шли пеши от железно-дорожного вокзала, а это чуть больше трех километров по утреннему морозу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1088" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/693959" frameborder="0"></iframe> В прифронтовом Донецке отметили Престольный Праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Молебен иконе Иверской Божьей МатериФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Внутри храма уже нет зияющих дыр, крыша перекрыта. О войне напоминают только треснутые от силы взрывов окна, которые выходят на разрушенную донецкую гавань и следы от осколков на стенах, но и те уже зашпаклеваны. В первый год войны здесь чуть ли не ежеминутно разрывались снаряды... Больше половины могил на кладбище вокруг храма – разрушены. Некоторые и вовсе стерты с лица земли.

- Помню, на первой службе во время этой войны собралось много людей. Прихожанам не хватало места, поэтому некоторым приходилось молиться на крыльце, - рассказывает прихожанка Елена Павлова. – Я стояла у входа, прижавшись щекой солдату, так тесно было. Защитник был во всем обмундировании и тоже пришел помолиться. Мне так запомнился его взгляд... Совсем юнец, а в глазах – целая жизнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1088" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/693967" frameborder="0"></iframe> В разрушенном донецком Иверском монастыре прошла праздничная служба.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Прихожане начали собираться с семи утраФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Свято-Иверский женский монастырь пострадал во время боев за донецкий аэропортФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Это сейчас крышу залатали, оббили досками, а тогда службы велись, можно сказать, под открытым небом. Сверху над народом свисали оставшиеся бетонные обломки на арматуринах.

- Во время одной из служб немаленький булыжник сорвался вниз. Господь уберег детей своих, люди успели вовремя отскочить, - рассказала пенсионерка. – Несмотря на аварийную ситуацию, прихожан меньше не стало.

Молитвы в этом храме звучат как-то по-особенному. Каждое слово из Евангелие впадает в душу сильнее, чем обычно. Становится легче и морально, и физически, отстраняешься от всего негативного, от бытовых проблем. Особенно впечатлительно, когда строки из молитв в унисон поют практически все прихожане. Голоса эхом разносятся по помещению, соединяясь в единую бархатную симфонию – божественную песню.

Многие из прихожан узнают нас. За время войны успели познакомиться со жителями улиц Стратонавтов, Садовой, Башкирской... С одним на рыбалку под Пески ходили, к другим на борщ приезжали по приглашению, а с третьими спасали местных щенков, которых потом раздали в хорошие руки.

В монастырь съехались священники с других храмовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жителей Донбасса спасает и ВераФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В монастырь съехались священники с других храмовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спустя некоторое время в монастыре начинают собираться священники из других храмов. На праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери их собралось больше двадцати священнослужителей. Позже прибывают епископы Варнава и Варсонофий во главе с митрополитом Донецким и Мариупольским Иларионом.

- Это большой подарок, что они все сегодня собрались у нас. Можно сказать – эпохальные события, - говорит одна из прихожан. - Как и то, что монастырь находится в черте города.

Во время встречи архиерея в храмах обычно звонят колокола, однако трезвон в обители пока невозможен, ведь колокольня одна из первых в окрестности приняла на себя безжалостные удары человеческого безумия и жестокости.

Службу провел Митрополит Донецкий и Мариупольский ИларионФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На молебен пришли несколько десятков дончанФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Службу провел Митрополит Донецкий и Мариупольский ИларионФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион:

«В сегодняшний день, дорогие братья и сестры, Матерь Божия привела меня в наш Свято-Иверский монастырь в городе Донецке. Это результаты нашего времени, которое переживает сегодня Донецк, Донецкая епархия, Донецкая область. Это результаты всех тех злодеяний, которые мы сегодня с вами переживаем. Обитель развивалась здесь спокойно, умиротворенно. Занимались своими делами монахини, выращивали виноградник, сады… Пятый год мы переживаем эту боль, эти нестроения: продолжаются взрывы, продолжается война на Донбассе. Но, как бы не было тяжело, мы сегодня в престольный день прибыли сюда для того, чтобы возвеличить имя Матери Божией, возвеличить эту Святыню, которая стоит поруганная, раненная, раны раскрытые…

Несколько раз я пытался начать какие-то восстановительные работы, но не позволяют: вот, только что было слышно выстрел... Но как бы не было, мы сегодня торжествуем, празднуем праздник в честь Иверской иконы Божией Матери. Я сердечно хочу всех вас поздравить, и прихожан, и архиереев, которые прибыли сегодня на богослужение, и духовенство, и матушку игумению, насельниц с этим престольным днем в честь Иверской иконы Божией Матери! Мы верим, что Пречистая нам поможет, мы верим, что Она нас заступит, покроет нас Святым Своим Омофором! С праздником вас, дорогие братья и сестры!»

Митрополит Иларион (слева) и епископ Варсонофий (справа)Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На молебен пришли несколько десятков дончанФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Настоятельница Иверского женского монастыря Игумения Михаила:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/693975" frameborder="0"></iframe> Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.

«На службе было много людей, и это очень приятно, что наша обитель небезразлична людям, что они приходят сюда не только в престольные праздники. По благословению владыки с прошлого года, уже почти год, у нас совершается богослужение каждое воскресенье. И может быть приходит сюда не так много людей, тем не менее людям небезразлично это место. Как вы видите, за несколько лет что мы смоли сделать своими силами. Если можно так сказать, обитель всё равно преобразилась: расчищена территория, в храме можно молиться. Всё это сделано не только благодаря нашим стараниям, но, конечно, молитвами и с помощью нашего Правящего архиерея.

Я очень благодарна владыке за его поддержку нашей обители и мне лично, за его внимание и заботу о нас. Я верю, что молитвами Матери Божией, молитвами нашего Правящего архиерея, его заботой и трудами, и нашими стараниями Матерь Божия возродит это место».

Богослужения в Иверском монастыре проходят каждое воскресеньеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Лик Богородицы опустили в море, спасая от иконоборцев

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/693976" frameborder="0"></iframe> Игумения женского Иверского монастыря Михаила.

25 февраля православные чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы, поскольку это день, когда монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

Иверская икона называется еще Вратарницей или Привратницей, она изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла.

Существует легенда, которая и дала иконе одно из ее имен. В 9 веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, которые стали особенно активны в правление императора Феофила, женщина опустила икону в море.

Иверская икона Божьей Матери. Фото: magic-ezoteric.pro

Через некоторое время – по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков – монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб.