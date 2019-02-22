Прощай, Донбасс: Донецкую область хотят назвать Мариупольской

В Донбассе реформы по административному переустройству Украины, затеянные правительством, начинают приобретать гротескную форму. 19 февраля на сайте президента Украины появилась петиция от некоего Александра Копачева с предложением переименовать Донецкую область.

- Предлагаю лишить Донецк статуса областного города и передать эти полномочия городу Мариуполь, – написал Копачев. - Причина такого решения основывается на том, что руководство и жители этого города в своем большинстве проявили нелояльность к государству Украина и стали на сторону российских оккупантов. В противоположность им жители Мариуполя выступили на стороне независимого государства Украина и принимали активное участие в его защите от российской оккупации.

Инициатор «попутно» предложил переименовать Донецкую область в Мариупольскую, назначить Мариуполь административным центром бывшей Донецкой области. И даже присвоить городу у моря статус города-героя.

Петиция за три дня собрала всего 12 голосов из необходимых 25 тысяч. Негусто. Но время у активистов еще есть - на сбор подписей отводится 90 дней.

Напомним, в июне 2014 года президент Украины Петр Порошенко поручил на тот момент губернатору Донецкой области Сергею Таруте (уроженцу Мариуполя) перенести работу Донецкой облгосадминистрации (ОГА) из Донецка в Мариуполь. Потом Таруту отправили в отставку. А ОГА переехала в Краматорск, где находится и поныне. Поэтому в противовес инициативе Копачева может быть предложен вариант переименования Донецкой области в Краматорскую. Или в Бахмутскую – если бывший Артемовск (ныне Бахмут) начтет «качать» свои исторические права.

Кстати, 5 февраля другой житель Донбасса - Виталий Курило (прошу не путать с Виталием Семеновичем Курило – бывшим ректором Луганского нацуниверситета, а ныне депутатом Верховной рады. – Авт.) предложил Петру Порошенко присоединить Луганскую область к Харьковской, прихватив при этом территорию Краснолиманского (ныне Лиманского) района.

- Эти «вбросы» с переименованиями не случайны, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Видимо, в Киеве решили на стереть подконтрольных территориях название Донбасс, как символ сопротивления режиму, пришедшему к власти в 2014 году. Можно не сомневаться, что многие жители Донецкой и Луганской областей будут против таких инициатив. Но кому интересно мнение большинства?