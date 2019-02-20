Эмилю Фисталю - 80 лет: Как Донецк поздравлял своего легендарного Доктора

Центр Славянской культуры сегодня был полон гостей задолго до начала мероприятия – поздравления с юбилеем нашего знаменитого земляка – профессора, директора Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, руководителя Ожогового центра, заведующего кафедрой комбустиологии и пластической хирургии - Эмиля Фисталя.

Сколько боли видели эти глаза.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Но едва ли зал был бы в силах вместить всех тех, кому этот человек спас жизнь. Ведь на его счету свыше 20 тысяч сложнейших операций! А кроме 80-летнего юбилея, Фисталь отмечает в этом году 55-летие врачебной деятельности.

В ожидании начала мероприятия слышу, как одна женщина рассказывает историю своего спасения Эмилем Фисталем. Подхожу знакомиться.

- Эмиля Яковлевича я знаю почти 10 лет. Он буквально поставил меня на ноги, - говорит Лидия Сиротина, в глазах ее слезы. - Лечение было очень сложное, я пережила клиническую смерть, этот человек мне подарил жизнь. Я знаю хорошо жену Эмиля Яковлевича, она тоже врач. Никогда никого не оттолкнули, всегда услышат, помогут. Прекрасная, интеллигентная семья. А главное – Фисталь не оставил дончан в самое страшное время.

Одна из тысяч спасенных пациенток Фисталя - Лидия Сиротина.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Когда-то в бытность мою медиком, я услышала философское изречение своего коллеги, что у врачей на операционном столе все люди равны – за белых ты или за красных, депутат ты или простой работяга. Я не знаю, справедливо ли это высказывание насчет всех врачей, но точно знаю, что оно справедливо по отношению к Эмилю Фисталю. Мне повезло однажды побывать с ним на обходе в ОЦКБ и вот это доброе, родственно-ласковое отношение сопровождало его от палаты к палате и оставалось неизменным и для обгоревшего шахтера, и для ребенка, на которого мамочка, зазевавшись, пролила кипяток, и для паренька-военного, которому требовалась сложная пересадка кожи.

- С Эмилем Фисталем мы проделали совместную работу по лечению ожогов у беременных женщин. Это специалист высочайшего класса, - говорит Андрей Чурилов, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Донецкого медицинского университета. – Я желаю ему крепкого здоровья и еще много лет помогать людям. Без преувеличения, это человек – эпоха.

Среди букетов музыкальные инструменты.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Слова Андрея Викторовича подтверждает полный зал людей, желающих поздравить Эмиля Яковлевича с юбилеем. Коллеги, друзья, военные, ученики, чиновники всех рангов – всех сложно перечислить. В этот день Глава Республики Денис Пушилин присвоил Эмилю Яковлевичу почетное звание «Заслуженный врач ДНР». А поздравления донецкому Доктору транслировались не только из всех уголков России, но даже из Австралии, Германии, Великобритании. Юбиляр не успевает принимать букеты и подарки, а на вопрос, в чем секрет его активного долголетия отвечает очень искренне:

- А секрета нет. Просто нужно любить людей и тогда все удается.

На сцену поднимается военный.

- Я хочу пожать вам руку от имени всех наших ребят. Вы стольким помогли, - робея, говорит он.

- Помню каждого из них, - отвечает Фисталь. – Скажу, что из тех раненых, кто попадал к нам, мы ни одного не потеряли, всех спасли. И будем спасать.

На сцене две легенды - Эмиль Фисталь и Владимир Чайка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Давно не удивляешься тому, что именно медработники талантливы не только в медицине. Может быть потому, что им, как никому, известна хрупкость человеческой жизни. Тому пример Вересаев, Чехов, Булгаков, Розенбаум… Не исключение и Фисталь. Еще с юности увлекшись джазом, он выступал в студенческих коллективах, ансамблях, сейчас Эмиль Яковлевич ведёт в Донецкой филармонии авторский цикл программ «Музыка для здоровья». Потому что лечить тело, забыв про душу, нельзя. Неудивительно, что среди подарков были гитара, домбра и даже маракассы, на которых юбиляр сразу и сыграл.

Было много сказано добрых слов и признаний нашему донецкому Доктору. Но подытожить их можно было бы словами Эдуарда Басурина.

- Этот человек мог выбрать любую точку на карте мира и поехать туда работать, где ему были бы рады и встретили бы со всевозможными почестями, - сказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. – А он остался в Донецке. Этот человек предан своей земле, своей истории, своим землякам. Он несет добро, любовь и надежду всем людям, не только пациентам.

Военные люди с особенным теплом благодарят донецкую легенду.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

«Комсомолка» присоединяется ко всем пожеланиям и от себя желает оставаться таким же творчески горящим человеком во всем – в медицине, в музыке, в личной жизни. Мы вас очень любим, Эмиль Яковлевич, за вашу искренность, доброту и любовь к людям. Оставайтесь как можно дольше с нами!

СПРАВКА «КП»:

Первым пунктом биографии Фисталя как врача-хирурга стала Старобешевская районная больница, куда молодой специалист, уроженец Макеевки Эмиль Фисталь был направлен после окончания Донецкого государственного медицинского института в 1964 году. А уже через год, в 1965-м, Фисталь пришёл на работу в Областную центральную клиническую больницу (ОЦКБ), ныне известную как ведущий научно-практический медико-хирургический центр Донецкого края – Институт неотложной и восстановительной хирургии им.В. К. Гусака. За более чем 50 лет работы здесь Фисталь сменил несколько должностей – был врачом-хирургом, затем в 1976 году стал заведующим ожоговым отделением, с 1999 по 2014 годы занимал пост заведующего отделом термических поражений и пластической хирургии. Всё это время он ежедневно спасал и продолжает спасать жителей Донбасса и других регионов, без выходных и праздников борясь за жизнь каждого и помогая, казалось бы, в безнадёжных ситуациях.

Самая сложная из всех операций была связана со спасением 16-летнего юноши из Санкт-Петербурга, сильно пострадавшего при пожаре. Тогда за помощью к Эмилю Яковлевичу обратились российские коллеги, и для этого сложнейшего пациента из Донецка отправили несколько десятков доз спасительной кожи, выращенной в лаборатории института. Впервые в мировой практике удалось спасти и вылечить ребёнка, получившего ожоги площадью 96% поверхности тела! За это 13 июня 2008 г. Фисталь был удостоен главной премии РФ - Премии лучшим врачам России «Призвание».

С началом боевых действий в Донбассе Эмиль Яковлевич не покинул Донецк, оставшись верным своим обязательствам перед малой родиной, коллективом и пациентами. В этот сложнейший период Эмиль Фисталь возглавил Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. За время войны доктор и его коллеги спасли более полутора тысяч человек, получивших страшные раны, увечья и ожоги. Среди спасённых треть – мирные жители Республики, в том числе дети.

Один из них – семилетний Артем Малык, пострадавший при диверсии во время проведения танковых соревнований на полигоне в Торезе 24 сентября 2015 года. Мальчик получил более 60% ожогов тела, пережил более десяти операций и благодаря профессионализму хирургов выжил.