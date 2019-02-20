2019-02-20T10:59:23+03:00
Политика

Религиозные войны: Кто собирается сжечь Святогорскую Лавру в Донбассе

На Украине уже объявили «виновных» - это республики Донбасса и Россия [видео]
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Знаменитую Святогорскую Лавру могут поджечь украинские радикалы, а преступление потом «спишут» на ДНР. Фото: rusimperiainfo.comЗнаменитую Святогорскую Лавру могут поджечь украинские радикалы, а преступление потом «спишут» на ДНР. Фото: rusimperiainfo.com
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Борьба за православные храмы Украины и души верующих, похоже, приобретает новый, небывалый размах. Причем Киев уже возложил ответственность за будущие бесчинства в отношении священников и захваты соборов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на… спецслужбы России и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

На брифинге 18 февраля глава СБУ Василий Грицак сообщил о задержании исполнителей попытки поджога здания на территории храма Иоанна Богослова в Запорожье. У двоих местных жителей изъяли бутылку с зажигательной смесью, факел, планшет и мобильные телефоны. Удалось и «задокументировать» процесс преступления 16 февраля – от организации до самого возгорания. Глава СБУ продемонстрировал видеозапись. Причем момент поджога умудрились снять сразу с нескольких ракурсов. Браво! Обыватели могут восторгаться профессионализмом сотрудников спецслужбы. Тем более, что задержанные признались и в двух других безуспешных попытках сжечь культовые сооружения УПЦ МП в Запорожье - 6 и 11 февраля. В общем, злоумышленники оказались слабо подготовленными. Совсем не диверсантами.

В СБУ знали, где поставить камеру, чтобы эффектно записать процесс поджога храма в Запорожье. Фото: Скриншот видео СБУ

В СБУ знали, где поставить камеру, чтобы эффектно записать процесс поджога храма в Запорожье. Фото: Скриншот видео СБУ

Но главная интрига брифинга Василия Грицака заключалась не в этом. Оказывается, «следы» преступления ведут в Донецк и дальше – в Россию. Якобы именно там сидят заказчики поджогов церквей. Более того, глава СБУ сообщил о масштабном плане по развязыванию религиозной войны на Украине. Мол, «документ» этот подготовлен в Министерстве госбезопасности ДНР и согласован с кураторами в Ростовской области.

Объектами для атак должны стать 20 храмов УПЦ МП, из которых четыре расположены в Донецкой области. В том числе - знаменитая Свято-Успенская Святогорская Лавра. И будут не только запугивать священников и жечь церкви. Готовятся избиения и даже убийства известных представителей духовенства УПЦ МП. Для этого планируют привлечь - за вознаграждение - представителей националистических движений и участников войны в Донбассе. Не правда ли, звучит зловеще?

- У знающих людей сказки Василия Грицака о «планах МГБ» вызывают по меньшей мере улыбку, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – На самом деле сотрудникам спецслужбы ДНР и без того хватает дел внутри республики. К тому же после госпереворота в Киеве в 2014-м украинские радикалы действуют под плотной опекой СБУ. Поэтому заявление Грицака о якобы вовлечении националистов для погромов и убийств можно воспринять как потерю контроля над радикалами. Поражает и масштабность «плана». Получается, что глава СБУ расписывается в собственной беспомощности - допустил проникновение агентуры противника не только в Донбасс, но и в другие регионы. Но это далеко не так.

Запись СБУ попытки поджога храма в Запорожье напоминает съемку заранее подготовленного спектакля.! другой источник

Политолог также считает, что условия для развязывания религиозной войны на Украине создал «гарант» Петр Порошенко, а отнюдь не Россия. И тем более не ДНР. Для всех очевидно, что после томоса и принятия Верховной радой закона о «переименовании» УПЦ МП последует череда захватов церковного имущества. Начнется противостояние между прихожанами даже без какого-либо вмешательства извне.

- Порошенко своим томосом фактически запустил механизм гражданской войны в православии. И сейчас ему надо срочно снять с себя ответственность за ее последствия. Заранее объявив Россию и республики Донбасса виновными в предстоящих погромах, Петр Алексеевич обеляет себя и делает еще один рывок к победе на выборах президента Украины, - говорит Кузьменко.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Украинские силовики задерживают митрополитов и епископов

Митрополита Митрофана без всяких объяснений доставили в полицию Славянска на «беседу» со следователем. Фото: slovoidilo.ua

Митрополита Митрофана без всяких объяснений доставили в полицию Славянска на «беседу» со следователем. Фото: slovoidilo.ua

Так «совпало», что одновременно с проведением брифинга главы СБУ, на КПП в Донбассе задержали митрополита Горловского и Славянского УПЦ МП Митрофана. Об этом сообщила пресс-служба Горловской епархии.

После проверки документов на КПП митрополиту было объявлено о задержании для установления личности. На вопрос о причинах задержания полицейский ответил, что в соответствии с законом имеет право задержать любого человека на три часа без предъявления обвинений. Архиерея обыскали и отконвоировали в городское управление полиции Славянска Донецкой области. Там с ним «побеседовал» следователь, но никаких обвинений не предъявил. После чего митрополита отпустили.

К этому моменту к зданию полиции пришло большое количество священнослужителей и мирян, чтобы поддержать митрополита Митрофана.

- Я считаю, что это была попытка давления со стороны власти, - заявил священнослужитель.

В полиции же объяснили, что представителя УПЦ МП «пригласили» из-за наличия в оперативных базах информации о возможных связях с людьми, причастными к незаконному вооруженному формированию ДНР.

Епископ Гедеон критиковал действия украинских властей в отношении православия, и стал невъездным на Украину. Фото: slovoidilo.ua

Епископ Гедеон критиковал действия украинских властей в отношении православия, и стал невъездным на Украину. Фото: slovoidilo.ua

За несколько дней до этого, 13 февраля, в киевском аэропорту Борисполь не пропустили на Украину епископа УПЦ МП Гедеона. У него изъяли паспорт, объявив, что он «гражданин нескольких стран». А народный депутат Верховной рады Игорь Луценко уточнил, что епископ Гедеон является гражданином России.

Епископ же опубликовал видеообращение, в котором происходящее назвал религиозным и политическим давлением. Вопросом владыки сейчас занимается Служба безопасности Украины. И никакое МГБ ДНР к этому беспределу не причастно.

КСТАТИ

Епископ Гедеон является настоятелем Десятинного монастыря в Киеве. В 1240 году монголы под командованием Батыя при штурме Киева сожгли Десятинную церковь вместе с последними защитниками города. Если следовать логике Василия Грицака, то монголы уничтожили храм не по своему разумению, а по указке москалей за звонкую монету. Только не смейтесь, но когда-нибудь украинские историки так и напишут в учебниках. В незалежной сейчас активно формируется русофобское государство. И ему во благо любая ложь о России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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