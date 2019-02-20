«Донецкая Вратарница» едет в Донецк: фильм объединил всех сочувствующих Донбассу

25 февраля в 14:00 в Донецком кинотеатре «Шевченко» состоится долгожданная премьера первого фильма Донбасской трилогии Натальи Батраевой – «Донецкая Вратарница». Дата выбрана неспроста, 25 февраля - день памяти Иверской иконы Божией Матери.

Этот фильм повествует о жизни насельниц Свято-Иверского монастыря, находящегося напротив Донецкого аэропорта.

Может ли война быть лучшим временем жизни? – пытается ответить режиссер, на, казалось бы, абсурдный вопрос, через призму духовного видения своих героев. Фильм снимался автором в течение трех лет, вблизи линии разграничения. Из-за отсутствия бюджета, большинство съемок сделано на фотоаппарат, что не помешало работе занять лидирующие места на кинофестивалях: лучший короткометражный фильм кинофестиваля «Россия»; Гран-при фестивалей «Святой Владимир» и «Вечевой колокол»; лучший дебютный документальный фильм «Лучезарного Ангела»; Лучшая режиссерская работа кинофестиваля «Радонеж».

Нам удалось побеседовать с режиссером фильма, когда как раз решался вопрос о его презентации в Донецке.

Наталья Батраева готова к продолжениям съемок в Донбассе. Фото: архив Натальи Батраевой

- Наталья! Уже состоялись десятки просмотров по всей необъятной матушке России: Москва, Питер, Екатеринбург, Севастополь, Краснодар, Тюмень. Вопрос – а почему сразу не в Донецке? – удивляюсь я.

- Да, изначально мы так и планировали – первый показ в Донецке. В Донецке мои главные зрители, о которых и для поддержки которых и был снят этот фильм, - говорит Наталья. – Премьера планировалась в День освобождения Донбасса, но накануне случилось убийство Александра Захарченко. Был объявлен траур. И теперь я с огромным волнением еду в Донецк. Я очень жду встречи со своими героинями, все это время они оставались в Донецке, и мы общались с ними только по телефону. А, кроме того, я очень хотела бы побывать на передовой у ребят-военных.

- Скажите, какая реакция на фильм у россиян?

- Фильм не оставил равнодушным никого. После просмотра люди подходят, благодарят, плачут. Вот буквально недавно были показы в Питере, где в этом году отмечали 75-летие снятия блокады. Отклик был потрясающий. Были зрители, которые помнят ту страшную блокаду Ленинграда. Люди приходили по несколько раз, несмотря на сугробы и метели, узнавая в каком районе города будет следующий показ и добираясь даже в отдаленные уголки Питера. А один парень ездил на показы в Краснодар, Москву, Питер! И он такой не один. У нас уже скоро будет клуб поклонников фильма. Люди пытаются что-то понять для себя, ответить на какие-то очень важные вопросы. И о том, что этот фильм не однодневка, мне говорят сами зрители.

Этот фильм не о политике. Но политики его боятся. Фото: архив Натальи Батраевой

- Наслышана о препятствиях, которые чинят фильму. От кого они исходят?

- Было много отказов в просмотре «Донецкой Вратарницы» в России, скрывать не буду. Хотя фильм не о политике, но в этом и сила его. Он о людях. О потрясающих людях Донбасса. Я уже не говорю о зарубежных кинофестивалях, которые шарахаются от моего фильма. В настоящий момент за возможность представления «Донецкой Вратарницы» за рубежом разгорелась настоящая борьба: противодействие и отсутствие поддержки изнутри, усугубляется лоббированием такого взгляда на события на Донбассе извне. Дело в том, что мои героини вызовут сочувствие и у друзей, и у врагов, а это куда опаснее для некоторых, чем ненависть. Любовь сильнее.

Наталья Батраева полна желания продолжать съемки в Донбассе. А мы ждем презентации «Донецкой Вратарницы» в Республике. Уже известны даты показов, а «Комсомолка» обещает сообщить о дополнительных показах заранее.

Кинотеатр «Шевченко»

ул. Артема, 125

Понедельник, 25 февраля, в 14:00

Вход по пригласительным.

Показы состоятся и в других городах ДНР.

22 февраля в 11:00,

в Доме творчества, г. Снежного,

ул. 250 лет Донбасса, 1а.

Вход свободный

«Этот фильм войдет в историю»

Андрей Шемякин, культуролог, киновед, кинокритик:

- Когда страна находится накануне очередного перелома, хочется узнать, что думают молодые режиссёры о происходящем вокруг. Есть дебюты, идущие в программе фестиваля отдельно. Например, «Донецкая Вратарница». Мне бы хотелось, чтобы на этот фильм обратили внимание молодые, потому что это тоже первая работа, хотя её и нельзя сравнивать с учебными заданиями, в этом фильме каждый кадр пронизан болью за то, что происходит в Донецке. А для меня наличие боли – самое главное.

Юлия Белоус, член союза журналистов России и Международной федерации журналистов:

- Можно сказать, что такой концентрации искренности, правды и человечности наш кинематограф давно не в состоянии предъявить. Казалось бы, фильм о войне? Нет. Он о человеческой душе. Наверное, впервые в жизни лично я поняла до конца то, что древние греки договорились когда-то называть катарсисом, хотя режиссёр, она же оператор, вовсе к этому не стремилась.

Ни слова о политике, зрителю предоставляется безграничная территория для осознания без назойливых указателей... ни одного трупа, ни капли крови. Однако ливень, плач небес, сквозь сгоревшие балки купола монастыря расскажет о войне неизмеримо больше...

Андрея Самохин, редактор отдела науки, образования, религии Газеты "Культура".

- Фильм краснодарского режиссера Натальи Батраевой – страшной силы историческое свидетельство войны на Донбассе и при этом вневременное всечеловеческое откровение о жизни и смерти, настоящих и выдуманных ценностях, вере, надежде и любви.

Автор снимала фильм три года с непрофессиональной камерой (сперва, возила туда гуманитарку), и он вышел потрясающим. И по сути, и по киноязыку. Люди в процессе этой войны, потеряв многое (а кто-то и все) из прошлой жизни, вышли как бы в другое измерение и стали... счастливы. Конечно, особым счастьем – в Боге, в глубочайшем осознании тщеты своих прошлых оценок и жизненных хлопот.

СПРАВКА «КП»:

Наталья Батраева – режиссер, фотограф, публицист. С 2005 года работает на пост-военном пространстве: в Косово, Республике Сербской, Южной Осетии, Крыму, на Донбассе. Автор документальных фотокниг «Косово. Сербская Голгофа», «Южная Осетия: взгляд изнутри», «Мы живы!», фотовыставки «Косово – Южная Осетия: взгляд изнутри», представлявшейся более 30 раз в России и за рубежом. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Лауреат и финалист конкурсов и кинофестивалей