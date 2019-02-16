Наев готовится к большому наступлению в Донбассе: На передовые позиции стягивают дальнобойную артиллерию и санитарную технику со всей Украины

О подготовке командующего операцией объединенных сил (ООС) генерала Сергея Наева к серьезным боевым действиям свидетельствует «исчезновение» с мест хранения 103 единиц военной техники. В частности, на днях наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие 63 гаубиц «Мста-Б» и 2А36 «Гиацинт-Б». Эти пушки калибра 152 миллиметров стреляют на дальность до 40 километров. «Пропавшими» гаубицами можно полностью укомплектовать две артиллерийские бригады для дальнейшего обеспечения глубокого прорыва обороны противника.

Но есть и косвенные признаки подготовки к атаке обороны защитников суверенного Донбасса. Они касаются медицинского обеспечения. Ведь авантюра президента Петра Порошенко и лично ему подчиненного генерала может повлечь большие потери среди военных. Поэтому в срочном порядке собирают со всей Украины медицинскую технику и имущество неприкосновенного запаса. В частности, такое распоряжение получила база хранения на Полтавщине. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

С базы хранения в Полтавщине убыла в Донбасс медтехника вместе с опытными специалистами, уже прошедшими войну. Фото: пресс-служба МО Украины

- Мы отправили в район ООС около 120 образцов медицинской техники, среди которых МТЛБ-С, реанимобили и санитарные автомобили «Богдан». Они оснащены современным медицинским оборудованием и полностью адаптированы для выполнения задач по назначению, – признался на камеру командир воинской части подполковник медицинской службы Александр Маляр.

Кстати, 90% личного состава этой базы уже получили боевой опыт во время войны в Донбассе. И переброска на передовую опытных медицинских специалистов с техникой свидетельствует для всех военных разведок мира о подготовке к большим боевых действиям со значительными потерями, которые ожидает армия при наступлении.

Кстати, на следующей неделе Петр Порошенко собирается выступить на Генассамблее ООН по проблеме Донбасса. Вполне возможно, что демарш президента будет сопровождаться наступлением ВСУ в «ответ» на якобы агрессию России.