Кто кому угрожает: Украинская армия по численности в семь раз больше войск республик Донбасса

В последние дни в Донбассе усилились обстрелы. Ежедневно на жителей республик и их защитников падают снаряды и мины – теперь уже не десятками, а сотнями. Так отреагировал Киев на разоблачение лжи, прозвучавшей 12 февраля на Совете Безопасности (СБ) ООН из уст представителя Украины. Заседание СБ было посвящено четырехлетию подписания Минских соглашений. Но вместо объяснения, почему власти незалежной не выполнили ни одного пункта договоренностей, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко снова «поставил пластинку о российской угрозе».

- Их вооруженные силы (ДНР и ЛНР. – Авт.) насчитывают 35 тысяч человек, 2,1 тысячи человек – регулярных российских войск находятся там, - вещал Ельченко. - Общее количество группировки российских войск – 87 тысяч 750 военных, которые находятся в Донбассе или возле Донбасса…

Представителя Украины опроверг глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртурул Апакан. Он сообщил, что в отчетах ОБСЕ в Донбассе нет данных о том, что на территории региона находятся военнослужащие Вооруженных сил России.

- В этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами, — заявил Апакан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/692027" frameborder="0"></iframe> Заявление официального представителя Управления Народной милиции ДНР по обстановке на 14 февраля.! другой источник

Но еще больший конфуз случился в этот день с президентом Украины Петром Порошенко. Во время поездки в Одесскую область гарант с гордостью отчитался перед избирателями: «Украинская армия насчитывает более 250 тысяч хорошо подготовленных, хорошо вооруженных, хорошо одетых, хорошо накормленных, с высокой мотивацией и высоким чувством патриотизма воинов-патриотов».

- Петр Порошенко сам же себя и разоблачил, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Теперь любой первоклассник может подсчитать, что ВСУ семикратно превосходят по численности корпуса ДНР и ЛНР. И даже если верны цифры насчет российских войск, находящихся вблизи территории Украины, то и тут троекратная разница получается. Кстати, месяц назад Порошенко заявил, что в 2020 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут способны полностью действовать по стандартам НАТО. Можно даже не спрашивать: против кого действовать? Вот и судите сами, кто кому на самом деле угрожает. А обострение обстановки на линии соприкосновения играет на руку Петру Алексеевичу. На этом фоне ему легче вести предвыборную кампанию среди националистически настроенной части населения. Да и перед Западом представлять Украину «жертвой российской агрессии».