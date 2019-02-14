2019-02-14T17:30:08+03:00
Общество

В ЛНР ввели обязательный техосмотр для автомобилей

Закон уже вступил в силу
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Луганской Народной Республике ввели обязательный техосмотр для автомобилей. Правила уже вступили в законную силу. Об этом сообщили в МВД ЛНР.

Кто подлежит обязательному прохождению техосмотра:

легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили (независимо от формы собственности) грузоподъемностью до 3,5 тонн, прицепы к ним со сроком эксплуатации более двух лет. Техосмотр проводится – каждые два года;

грузовые автомобили грузоподъемностью более 3,5 тонн, прицепы к ним и такси независимо от срока эксплуатации. Техосмотр проводится - ежегодно;

микроавтобусы, автобусы и специализированные транспортные средства, перевозящие опасные грузы, независимо от срока эксплуатации. Техосмотр проводится – дважды в год.

В Республике работают только два пункта, где можно пройти техосмотр:

Краснодон, улица Крылова, 4, область Допуска пункта: М1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4.

График работы: понедельник – пятница – с 9.00 до 16.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 16.00 (без перерыва), воскресенье – выходной.

Луганск, улица Олега Кошевого, 31г, область Допуска пункта: М1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4.

График работы: понедельник – пятница – с 9.00 до 17.00 (без перерыва), суббота, воскресенье – выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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