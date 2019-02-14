2019-02-14T14:30:49+03:00
Политика

Военная ситуация в ДНР резко обострилась

ВСУ обстреляли Республику одновременно по трем направлениям
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Республику обстреляли с трех стратегических направлений. ФОТО: НовороссияРеспублику обстреляли с трех стратегических направлений. ФОТО: Новороссия
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Утром 14 февраля в Донецке было не спокойно. Район аэропорта и «Вольво – Центр» обстреливают постоянно, но тут у людей, которые живут рядом, буквально дрожали стекла.

В этот день обстреливали Ленинское, Коминтерново, Ясиноватую, Старомихайловку, Спартак, Жабичево, Донецкий аэропорт Доломитное, - говорится в сводках Народной милиции ДНР. То есть стратегические направления на ДНР оказались под огнем тяжелой артиллерии. ВСУ выпустили почти сто мин за час, разбиты дома. Информация о жертвах еще уточняется.

- Обострение на Донбассе может быт использовано им в качестве предлога либо для переноса выборов, либо для введения военного положения (версия – 2). Или может стать актом отчаяния, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Ведение военного положения 26 ноября прошлого года после инцидента в Керченском проливе ничего не дало. И появилась надежда, что Киев поймет бесперспективность военного сценария. Видимо не понял. Сейчас в Донецке люди снова просыпаются под грохот тяжелых минометов. Снова кровью мирных людей Порошенко будет пытаться остаться во власти? Время покажет, прелюдия ли это к жесткому обострению, разведка боем, или что-то еще. Агония Порошенко может стать проблемой для Донбасса, и это скажется на жизнях миллионов людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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