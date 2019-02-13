2019-02-13T12:41:11+03:00
Политика

Никита Михалков и Эдуард Артемьев могут приехать в Донецк

В конце января в Донецкой филармонии была премьера сюиты - «Сибирский цирюльник»
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Никита Михалков и Эдуард Артемьев могут приехать в Донецк. Фото: архивНикита Михалков и Эдуард Артемьев могут приехать в Донецк. Фото: архив
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- Говорят, что к нам сюда Артемьев с Михалковым собираются? Правда? – с удивлением спросил знакомый – преподаватель музыкальной школы.

Это было лишь первое сообщение на эту тему в этот день. Следом пошли звонки с аналогичными вопросами. Для многих дончан приезд этих людей в Донецк – знаковое событие.

Началось все с того, что генеральный директор-художественный руководитель филармонии Александр Парецкий проанонсировал на пресс-конференции возможный визит Эдуарда Артемьева и Никиты Михалкова в Донецк.

- У Эдуарда Николаевича очень плотный рабочий график, он постоянно участвует в различных культурных и творческих мероприятиях, - сказал Парецкий. - Но он говорит, что у него есть свободное время во второй половине мая. В эти сроки должна состояться концертная программа, где будет исполнена его сюита.

Звоним Александру Александровичу.

- Люди интересуются, это уже точная информация или только планы?

- Пока что все это на этапе договоренностей, потому что им сложно найти время в своем графике. Но заинтересованность и желание приехать к нам Артемьев проявил.

- Как это случилось? Он позвонил и сказал, что хочет приехать?

- В конце января у нас была премьера его сюиты - «Сибирский цирюльник». Он направил сюда своего коллегу – композитора – он проводил специально для Артемьева съемку. Потом передал ему для просмотра. А потом были гастроли нашего оркестра в Москве. Уже там произошла встреча Артемьева с нашим главным дирижёром. Они вместе рассмотрели этот концерт. Предварительно Артемьев планирует приехать в Донецк на стыке весны с летом.

- А что возили на гастроли?

- Программа называлась «Шедевры виртуозной музыки» - выступали в большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского. Звучали произведения Баха, Бетховена, Шумана... в финале прозвучали произведения нашего земляка – Сергея Прокофьева.

- А что по поводу Михалкова? Тоже собирается?

- Они с Артемьевым друзья, работают вместе уже много лет. Поэтому Артемьев сказал, что может быть приедет и Михалков. Это его инициатива. Мы ведь на премьере в январе не просто музыку исполняли, но и сопровождали всё это кадрами из фильма Михалкова...

ИСТОЧНИК KP.RU

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