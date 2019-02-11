Председателем конкурса «Я люблю тебя, жизнь!» в Донецке может стать Нелли Кобзон

Встречаемся с руководителем культурного ведомства Республики Михаилом Желтяковым в его рабочем кабинете. На столе министра – планы мероприятий на ближайший год.

- Нынешний год объявлен «годом русского языка». Этому будет посвящён целый цикл мероприятий. 20 февраля – в Донецке пройдет день Родного языка, - рассказывает Михаил Викторович.

Кроме этого в Донецке пройдет Пушкинская неделя. Совместно с министерством связи министерство культуры организовывает интересный проект. Идея заключается в том, чтобы на протяжении дня из репродукторов на площади Ленина звучали стихи Александра Сергеевича синхронно с музыкой.

- Мы давно не слышали хорошей поэзии. Будем приглашать чтецов-артистов, - говорит Желтяков. - Этот жанр у нас уже забывается, не такой популярный, как прежде, но в России он востребован. Это будет интересно и для Донецка, и для Республики.

- Как вы сотрудничаете с российским министерством культуры? – спрашиваем у Михаила Васильевича.

- Сейчас там поменялись люди. Мы с ними нашли взаимопонимание. Работаем на одном пространстве, но в разных направлениях, - объясняет Желтяков.

К приезду в Донецк представителей российской популярной музыки Михаил Васильевич относится хорошо. Но, по его мнению, нужно расширять культурный кругозор.

- Мне бы больше хотелось, чтобы сюда приезжали большие коллективы, такие как «Кубанский ансамбль» - этого немного не хватает, - поделился министр.

Концертов будет ещё большеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Михаил Желтяков всегда поддерживает народную культуру. Он считает, что в нынешнее время нужно проводить фольклорные праздники так, чтобы они были интересными и для молодежи.

- В этом году мы проведем мероприятие на воде, - анонсирует Михаил Викторович. - Оно будет посвящено празднику Ивана Купала. Там будет звучать фолк-рок и такая музыка, которая нравится молодежи.

Многие дончане знают, что летом на бульваре Пушкина проводятся латино-американские танцы, в которых могут принимать участие все желающие. Организаторы просто включают музыку и уходят в пляс, одновременно показывая мастер-класс для новичков. Народу собирается довольно-таки много, причем как участников, так и зрителей.

- Мы хотим организовать уличные танцы – кадриль. Люди смогут приходить и поплясать, скажем, под баян.

- Вместе с «Комсомолкой» будете участвовать в танцах?

- Возможно, а почему бы и нет? - отвечает Желтяков.

Михаил Васильевич пообещал станцевать кадрильФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Многие считают, что «уличные музыканты» - это попрошайки. Но вот в России, например, это движение официально узаконивают, а в Европе - давно легально. Михаил Желтяков говорит, что в Республике никаких движений по этому вопросу пока нет, хотя эта тема ему интересна.

- На бульваре Пушкина я встречал троих музыкантов – они просто профессионалы, - вспоминает министр. – Я и в России видел в переходе отличных музыкантов, они просто раскачивали публику, я даже у них визитку взял. У нас есть много таких музыкантов. Вот взять, к примеру, дуэт «Донбасс Арена»...

- Если всех таких музыкантов собрать и провести общий концерт для дончан?

- Тогда можно провести конкурс. Кинуть клич, сделать «Гранд» - должна быть какая-то мотивация.

После смерти Иосифа Кобзона, в Донецке заговорили о присвоении его имени концертному залу «Юность». Пока что это остается в перспективном плане. В первую очередь нужно сделать ремонт здания.

- Разговоры ведутся. Для ремонта здания нужно много денег. Если присваивать «Юности» имя Кобзона, то ремонт там нужно делать – на «отлично».

Иосиф Кобзон был одним из символов Донецка...Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В июле в столице Республике пройдет традиционный конкурс молодых певцов «Я люблю тебя, жизнь!» Председателем жюри фестиваля был Иосиф Кобзон.

- Мы общаемся с помощниками Иосифа Давыдовича, возможно, место мэтра в судейской коллегии займет его супруга – Нелли Кобзон, - поделился министр культуры Республики.

А в апреле в Донецке пройдет большой музыкальный фестиваль.

- К нам приедет композитор Батурин, - анонсирует Михаил Желтяков. - Он проведет здесь Евразийский молодежный композиторский форум «Мелодия и единство».