Как старший научный сотрудник ботанического сада Донецка стал древнерусским богатырем

Знаменитая оперная певица Натали Орли, представляющая академическую вокальную школу Киева, Москвы и Лондона записала новый клип «Улетай на крыльях ветра». Натали работает в стиле Classical crossover, создавая кавер версии на всемирно известные арии - это синтез, гармоничное сочетание элементов классической музыки и поп, рок, электронной музыки. Кстати, очень популярный во всем мире.

Натали Орли вдохновилась природой Донбасса. Фото: архив Натали Орли

Донецкие ботаники настолько суровы, что богатыри отдыхают

Новое творение певицы создано на мотивы оперы «Князь Игорь». Заслушавшись его лирически-балладных мотивов, я даже не сразу заметила, что главный герой клипа — это мой хороший знакомый - Сергей Жуков. На минуточку, старший научный сотрудник лаборатории почвенно-экологических исследований ботанического сада Донецка. В клипе он был в роли русского былинного богатыря, возвращающегося с битвы, а красавица-Натали встречала его среди живописной природы Донбасса. Сам клип снимали два месяца – с конца августа по октябрь.

- Сергей! Это ведь вы в клипе Натали Орли, я не ошиблась? – звоню Сергею, с которым нам довелось для одного материала в «Комсомолке» покорить парочку донецких терриконов и который прекрасно разбирается во всем, что касается природы Донбасса.

- Не ошиблись, - смеется он. – Это я. Роль в клипе мне предложила сама певица, побывав в нашем ботаническом саду. По сценарию я возвращаюсь на коне после битвы с врагом. Коня по имени Гранд нам предоставили из Гладковки. Сцены с ним удались не сразу. Гранд был бодр, резв и полон энергии и потому двигался гораздо быстрее, чем требовалось в нашем клипе. Тем более одной рукой править сложновато было вначале. Но мы с Грандом привыкали друг к другу, координировали реакции. По ходу дела разок решил полетать, но крылья не раскрылись, так что инстинкты увели на кувырок, и пострадали только крепления щита и пара стрел. А когда мы сработались, то вообще замечательно пошло.

Гранд и Сергей привыкают друг к другу. Фото: архив Сергея Жукова

Кстати, роль богатыря удалась Сергею идеально. Во-первых, он умеет держаться в седле, во-вторых, увлекается стрельбой из лука, а потому смотрелся вполне органично.

- Вам очень идет это облачение! Подумалось, если в Донбассе ботаники такие, то где там нас врагам одолеть, - признаю я.

- Кольчуга в клипе моя, наручи одолжили рыцари из донецкого клуба реконструкторов, каплевидный щит, который весь процесс съёмок героически защищал мою русскую душу от вражеских стрел, создал горловский художник-декоратор Сергей Букай, а вот шлем привезли из Астрахани, - раскрывает Сергей секреты. – И, хотя съемки шли осенью, сначала было солнечно и даже тепло. Так что кольчужка приятно охлаждала. Когда солнце пряталось и настала нордическая дождливая погода, то в перерывах между дублями надо было быстро утепляться. Но всё равно было очень интересно. И на лошадке давно не ездил, было приятно вспомнить состояние кентавра. Тем более такой богатырский конь оказался. Гибрид орловца с тяжеловесом. Снаряга подбиралась из разных источников и на быструю руку подгонялась под задумку, так что об историчности не будем, это все-таки больше сказка.

Щит создал художник-декоратор из Горловки - Сергей Букай. Фото: архив Сергея Букая

Живописный Донбасс – еще один герой клипа

В клипе задействованы несколько локаций – ботанический сад Донецка, Зуевский карьер и река Крынка. Но даже мне, дончанке, не сразу удалось понять, что это все наше - родное, настолько красиво и с любовью снят клип. Быстрые пороги реки, тяжелые колосья в степи, скалистые обрывы Зуевки, бесконечный горизонт неба. Иногда полезно увидеть родные края глазами гостей Донбасса и тогда все это привычное заиграет новыми красками.

- Сережа, а где у нас в ботаническом саду такая красота? Уж кажется нам, дончанам ли, не знать там каждый уголок? – изумляюсь я.

- Есть у нас в саду такая тропа ландшафтов Донбасса. После развала Советского союза она заросла. Вот вся эта живописность и показана в клипе.

Рабочие моменты. Фото: архив Сергея Жукова

Смотрите клип и улетайте на крыльях ветра в те заповедные времена, когда мужчины были воинами, берегли свою землю от супостатов лихих, а женщины ждали дома своих избранников трепетно и верно. Когда величие земли русской было неоспоримо. Хочется сказать спасибо Натали Орли и всей съемочной группе, что для этой красивой песни, звучащей гимном всего славянского, выбраны красоты Донбасса.

Справка «КП»:

Натали Орли — представительница украинской академической вокальной школы. Закончила Киевскую Национальную музыкальную академию имени П.И. Чайковского по классу оперного вокала. Стажировку проходила в киевской оперной студии. Повышала свой вокальный уровень на уроках британского педагога Лауры Сарти в GuildHallSchool (London). Успешно гастролировала как концертная певица в европейских странах: Австрия, Греция, Италия, Чехия, Германия. Обладательница нескольких побед на международных вокальных конкурсах «New Names» (Киев) и «Open Europe» (Москва).