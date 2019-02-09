С Краматорска сорвали Орден Трудового Красного Знамени

С особым удовольствием закон о декоммунизации, внедряется на Донбассе, временно подконтрольном Украине, где люди в большинстве своем настроены пророссийски. Там лишить людей чего-то особенно ценного, прикрываясь глупым законом, считается особо «почетным». Вчера одна с одной из стел «Краматорска» борцы с коммунистическим наследием сорвали Орден Трудового Красного Знамени.

"Внешний вид стел при въезде-выезде в Краматорск со стороны Дружковки и гражданского аэропорта претерпел изменения: с них исчезли знаки Ордена трудового красного знамени, присвоенного городу Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1971 году.

Демонтаж знаков был произведен силами сотрудников КП УРСАС, и сделано это было в связи с "декоммунизацией и выполнением закона "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", сообщает газеты "Общежитие".

На месте ордена скорей всего нарисуют тризуб. Фото:facebook.com

Орденом Трудового Красного Знамени Краматорск был награжден в 1971 году. «За успехи, достигнутые трудящимися города в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию промышленного производства и особенно - тяжелого машиностроения, Указом Президиума Верховного Совета СССР город Краматорск награжден орденом Трудового Красного Знамени» - говорится в правительственном сообщении.

Напомним, Орденом Трудового Красного Знамени учреждён для награждения за большие трудовые заслуги перед Советским государством и обществом в области производства, науки, культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, в государственной, общественной и других сферах трудовой деятельности.

Этим орденом награждались: граждане СССР, а так же предприятия, организации, республики, области, автономные области автономные округа, районы, города и иные населённые пункты.

Краматорчан в большинстве этот факт возмутил. Наиболее показателен коментарий:

- Для меня это практически равнозначно, как срезать(срывать медали) с ветхого, но пропахшего героической историей пиджака ветерана.