2019-02-09T00:26:33+03:00
Политика

С Краматорска сорвали Орден Трудового Красного Знамени

В рамках закона о декоммунизации, с одной из стел Краматорска сняли Орден Трудового Красного знамени.
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Трудовой город лишили заслуженной награды. Фото: facebook.comТрудовой город лишили заслуженной награды. Фото: facebook.com
Изменить размер текста:

С особым удовольствием закон о декоммунизации, внедряется на Донбассе, временно подконтрольном Украине, где люди в большинстве своем настроены пророссийски. Там лишить людей чего-то особенно ценного, прикрываясь глупым законом, считается особо «почетным». Вчера одна с одной из стел «Краматорска» борцы с коммунистическим наследием сорвали Орден Трудового Красного Знамени.

"Внешний вид стел при въезде-выезде в Краматорск со стороны Дружковки и гражданского аэропорта претерпел изменения: с них исчезли знаки Ордена трудового красного знамени, присвоенного городу Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1971 году.

Демонтаж знаков был произведен силами сотрудников КП УРСАС, и сделано это было в связи с "декоммунизацией и выполнением закона "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", сообщает газеты "Общежитие".

На месте ордена скорей всего нарисуют тризуб. Фото:facebook.com

На месте ордена скорей всего нарисуют тризуб. Фото:facebook.com

Орденом Трудового Красного Знамени Краматорск был награжден в 1971 году. «За успехи, достигнутые трудящимися города в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию промышленного производства и особенно - тяжелого машиностроения, Указом Президиума Верховного Совета СССР город Краматорск награжден орденом Трудового Красного Знамени» - говорится в правительственном сообщении.

Напомним, Орденом Трудового Красного Знамени учреждён для награждения за большие трудовые заслуги перед Советским государством и обществом в области производства, науки, культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, в государственной, общественной и других сферах трудовой деятельности.

Этим орденом награждались: граждане СССР, а так же предприятия, организации, республики, области, автономные области автономные округа, районы, города и иные населённые пункты.

Краматорчан в большинстве этот факт возмутил. Наиболее показателен коментарий:

- Для меня это практически равнозначно, как срезать(срывать медали) с ветхого, но пропахшего героической историей пиджака ветерана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Царев: Когда Зеленский сказал послам стран ЕС, что первым встретится с Путиным, те были в шоке!
Бывший кандидат в президенты Украины в интервью «Комсомольской правде» оценил расклад сил в президентской гонке в соседней стране. Самые интересные моменты - приводим на kp.ru [видео]
Николай Стариков: Янукович - живой пример того, что бывает с политиком, поверившим, что Запад выполнит свои обещания
Обсуждаем с известным публицистом, можно ли о чем-то договариваться с Западом, что случилось с венесуэльским экономическим чудом и почему всплыл Янукович
ВСУ обстреляли грузовик Красного Креста, который доставлял уголь жителям прифронтовых поселков Донбасса
Маршрут и время движения были согласованы заранее, но это не помешало украинской армии открыть огонь из противотанкового ракетного комплекса [фото, видео]
«Мы-то переживем. А вот они еще больше загоняют себя в угол»: Пушков прокомментировал разрыв Украиной соглашения об обмене правовой информацией
Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информполитике заявил в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Советник главы ЛНР: В заявлении Климкина — полное неуважение к жителям Донбасса
Родион Мирошник, представитель Луганской Народной Республики на Минских переговорах прокомментировал «КП» заявление главы украинского МИДа о промывке мозгов тем, кто живет на юго-востоке страны
Новости 24
Из зоопарка в Покровске медведей перевезли в Карпаты
Работа в Донецке и ДНР: «Энергия Донбасса» приглашает на работу специалистов в области энергетики и строительства
Обстрелы в ДНР: под огнем украинских боевиков погибли четверо военнослужащих армии Республики
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ намереваются активизировать боевые действия в Донбассе
В сентябре артисты Донбасс Оперы планируют отправиться на гастроли в Россию
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ открыли огонь по служебной машине Васильевской насосной станции
Украинский миномет "Молот" уничтожил своих же: минус пять украинских боевиков
В этом году Донбасс Опера подарит зрителю ещё минимум три премьеры
В Донецкую муздраму выстраиваются километровые очереди за билетами
Военнослужащий ДНР: «Моих родных на Украине СБУ замучила допросами и обысками»
Донбасс Опера планирует вернуть постановку «Князь Игорь» в свой репертуар
У могилы Гиви на кладбище «Донецкое море» прошла поминальная служба
Денис Пушилин собрал глав городов и районов по вопросу расчистки дорог и вывозу мусора
Украинский журналист назвал убийц Гиви: это украинские спецслужбы
Петр Симоненко в эксклюзивном интервью «Комсомолке»: Янукович жалко пытается оправдать свои преступные действия
Украинские боевики обстреляли ЛЭП и газопровод в ЛНР
Петр Симонеко: СБУшники издевались в Константиновке над врачом, только из-за того, что он коммунист
Петр Симонеко: В Донбассе – гражданская война, и развязал ее Киев
Дарья Морозова: 300 осужденных до войны в Донбассе хотят отбывать наказание на Украине
Петр Симоненко: Если в Украине останется прежнее руководство, то война в Донбассе не закончится
Петр Симоненко: Понятие демократии для Украины вообще не применимо
Британский журналист Грэм Филлипс о Гиви: Меня часто просят рассказать: каким он был, Михаил Толстых?
Украинских боевиков косит корь - детская болячка
Завтра в Вероне откроется Представительский центр ДНР