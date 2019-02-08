Дневник донецкой мамы – спецназ: Как я стала фермером в ДНР

ГЛАВА I

Прощай, город

Вообще, я коренная дончанка. Всё у меня было прекрасно и стандартно: муж - офицер полиции и две лапочки-дочки близнецы. Потом родилась третья дочь и буквально через пару месяцев мужа не стало.

Горе. Первый год как в бреду пролетел, только крылья расправила - война началась. Я как наседка над своими малышами. Никуда не поехала - дома и стены кормят, а скитаться цыганским табором по дальним краям я была не готова. Как-то перебивались, спасибо волонтерам.

Как только младшей, Томочке, исполнился год и три месяца, устроила ее в ясли и пошла на госслужбу. Старшие, Женя и Соня, уже ходили в детский сад – благословенное время.

Но первый класс сразу показал сложности одинокой мамы. В полседьмого я уже убегала из дома, чтобы отвести младшую в садик, а потом бежала на работу, вечером по тому же маршруту.

Первоклашки мои, а у меня две девочки-близнецы, жили самостоятельной жизнью. И спустя полгода начались проблемы. Молодая учительница развязала против меня войну и сказала, что придется нам оставаться на второй год, Даже вызвали к директору на комиссию, где предоставили целое досье на меня. Да, это не детский сад, я понимаю, но входить в мое положение никто не собирался.

«Дельный совет» - другие же как-то справляются, мне был как мертвому припарка. На работе я отдавала все силы, но ожидаемого и обещаемого карьерного роста не случилось. Именно тогда я решила кардинально поменять свою жизнь. Уволилась в один день, забрала документы из школы, покидала в машину пожитки, детей, кота и тронулась в путь.

Жизнь в селе полна особой прелести.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Да, вот так сама, с тремя маленькими девочками, я явилась в село к маме и решила быть фермером. Или скотоводом. Или птичницей. Но, главное, быть мамой.

Тут стоит внести маленькую ремарку. Поехали мы в село, где жила моя мама - это Тельмановский район ДНР. Дом в селе она купила относительно недавно, а до этого была глубоко урбанизированным человеком. И я тоже. Пришлось осваивать землю и бензопилу. И триммер. И вообще все. С бензопилой отдельная история. Досталась она мне от покойного супруга. Пришел знакомый, обучить, так сказать и показать, как ею работать. Завел, руку поднял и спилил ветку. Делов - то! На следующий день пошла я пилить, а зайцы мои, ну дочки, в группу поддержки пошли и для просмотра.

А смотреть, скажу я вам, было на что. У бензопилы есть хлястик, который надо активно изо всех сил дёрнуть и она заведётся. Дёргаю, я значит, дёргаю. Ну, чтоб не утомлять вас, скажу сразу, дергаю раз двадцать. Дети мои кричат: «Мама, давай!»

Коммунальщиков в селе не ждем, снег чистим сами.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Дальше дергаю, чтоб не опозориться перед зрителями. И тут, пардон за интимную подробность, грудь моя пышная от этих дерганий наружу выпадает. Но таки пилу я завела. И дрова попилила. А потом руки так тряслись…

Моя семья и другие животные

В деревне у родственников я арендовала дом со всеми удобствами, отправила детей в школу в соседнее село и купила 20 кур. Куры эти были жутко несчастные – голодные, ощипанные.

Поселили мы их в теплый курятник, хорошо кормили зерном и ждали яиц. Сразу скажу и с курами тоже много головной боли. То она померла ни с того ни с сего, то хорек пришел и задавил, то приболевши и - лечи ее. Когда холодно - не несутся, когда жарко - не несутся, когда стресс у них (ты смотри какие нежные!) - тоже яиц нет. Вот откуда складывается ценовая политика на домашние яйца. А еще раз в год они линяют - это у них вообще законный отпуск. За год из 30 кур у меня осталось 16.

Тем временем я приценивалась к поросятам. Прогнозы были весьма благоприятные к скорому обогащению. Заживу, подумала я, и купила трёх поросят. Знакомая научила, как выкармливать, ухаживать и, если что - зови, помогу. Ладно, под свинарник мы выделили сарайчик, купили красную лампу для обогрева.

Женя пресекает очередной побег свиньи.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Но поросята, как дети малые, надо кормить молоком и молоть зерно для хорошей усвояемости. Итак, покупка свинства, зернодробилки и сухого молока влетели в копеечку. Кстати, зерно, а это ячмень, пшеница и кукуруза стоили в феврале 2018 года по 4,50-5 рублей за кг. Пока я только вкладывала. Но радовалась, гребла свиной навоз и целовала пятаки. В деревне всех свиней называют Машками, я своих называла: свинья, свинья и свинья. Дети называли их: моя свинья, моя свинья и моя свинья. И все счастливы.

Солнце, небо голубое! Это все мое родное!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В семье – как в армии

В сельской школе в первом классе было всего 12 человек и пожилая учительница с многолетним опытом сразу взялась за моих близнецов. Читали мы хуже всех, считали чуть лучше, но, все-равно, были аутсайдерами.

Вот здесь выявился явный плюс свободного рабочего графика у мамы, мы засели за учёбу весьма плотно. Не все сразу выходило, ведь несмотря на кажущуюся свободу, я была очень загружена. Курей надо кормить два раза в день, свинушек - три, плюс постоянно чистить хрюшкин дом. Да еще появилась у нас индоутка с шикарным именем Шоколадка (по окрасу), которую тоже надо было оформить, ну не в смысле съесть, а найти ей дом и пару.

Индоутку-мальчика я купила у одного местного фермера, когда закупала зерно. Фермер этот никак не хотел уступать и в итоге эта птица обошлась мне в 300 рублей. Так и назвала - Тристан. Уже год Шоколадка и Тристан живут у меня во дворе как домашние животные. Пользы никакой.

Железный конь есть почти в каждом дворе.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Шоколадка может и несёт яйца, но только найти их никто не может. В общем, для красоты. Может, когда-нибудь съем. Да еще с наступлением весны необходимо тщательно убрать территорию вокруг дома, побелить деревья, обрезать старые ветви и кустарники.

Все - свое и выращено без химии.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Писать об этом легко. Работать очень тяжело. Но девчонки мои большие молодцы и помощницы, даже младшая Томочка, которой только исполнилось пять лет, гребла граблями и носила мусор. В свободное время девчонки мои очень любят играть в компьютерные игры - пару часов в неделю, это их законное право.

Когда ты - городской житель, то утка в яблоках выглядит так.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И вот, однажды, звонит учительница и говорит: мол, я вас понимаю, очень тяжело одной с тремя детьми, и Соня и Женя помогают вам со свиньями и играют с младшей, но читать все-таки надо, техника чтения хромает, так хромает, что сейчас замертво упадет. Оказывается, мои хитрюги, на вопрос, почему так плохо сделали уроки, заявили, что свинарник чистили, воду носили, огород пахали. Умаялись. Ну нет, котята, пока не будем хорошо читать - никакого компьютера. Я мама строгая и дома у меня как в армии. А как иначе, когда ты один с тремя детьми? Чтение давалось тяжело, упущено было время в первом полугодии. Привет вам, наша молодая учительница! Вечером, умотанная полевыми, посевными и животноводческими заботами, я падала на кровать и сажала их рядом читать.

Наконец-то мои дети перестали бесконечно болеть.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Так, под невнятное "бе" и "ме" засыпала. А техника чтения продолжала хромать. В селе у детей больше свободы именно в физическом плане, достаточно безопасно самостоятельно ходить по улице. Даже младшая начала настаивать, что в магазин пойдет сама. Инициативу я поощряла. И вот однажды Томочку отправили за хлебом нарезанным. Сказала ей несколько раз, попросила повторить.

Фитнес в селе бесплатный.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Возвращается она и приносит рыбу! Я пошла в магазин чисто из любопытства: что же она такое сказала, что вместо хлеба рыбу купила. Оказалось, хлеб нарезанный прозвучало хек мороженный. Дети мои не только самостоятельно начали ходить за покупками, но у них появились свои сельские обязанности: собирать яйца в курятнике, носить птице воду, загонять индоуток и запирать их на ночь в сарае.

Мы не только работаем!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Здесь удивительно чистый воздух, а у мамы в доме развитая инфраструктура для отдыха: мангал, гамак, просторная беседка и порядка 80 кустов роз. Понятно, что дети львиную долю своего времени проводили на воздухе. В городе моя младшая дочь каждые два месяца болела бронхитом. Эта зараза жила у нас в доме как член семьи и при каждом дочкином "кхе" я уже теряла сознание. Здесь, ура, мы дышим полной грудью и даже обливаемся холодной водой на свежем воздухе зимой!

Закаляемся мы только добровольно.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Платочек с люрексом

Весна самое тяжелое время для деревенских жителей. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Насеяли всего. Вот всего, что возможно.

Что не съедим, то свиньям отдадим. Зимой выходишь из дома только в магазин и улицы совершенно пустынны. А вот с наступлением тепла жизнь начинает кипеть. В деревне есть своя мода: на голове обязательно платок, на ногах носочки и тапочки.

Вот вам, может быть смешно. Да чего там, мне тоже было смешно, пока я не поняла, чем эта мода продиктована. Я тоже начала носить носочки и тапочки. А потому что, если работать в поле, то земля и пыль попадает в обувь, во-первых, дискомфортно, во-вторых, можно натереть ноги. А так, снял носочки, пополоскал лапки - и чистенький.

Платок нужен исключительно с цветами, всякие там разводы или фирменные логотипы здесь не в тренде. Только цветы, желательно розы. Идеально - с люрексом. Честно, я не знаю, где можно купить такой платок, поэтому ходила в кепке или в бандане или просто в белой косынке.

Есть готовы круглосуточно.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Наверное, эти платки передают из поколения в поколение. Но у нас не было. У нас раньше и свиней не было. Так вот, убирая в свинарнике или в коровнике, платок на голову надевают для того, чтобы волосы не пропахли. Да вот так прозаично. И еще животные привыкают не только к хозяину, но и к внешнему виду. Я однажды зашла в свинарник в мохнатой куртке - хрюндели мои орали как резанные. Больше так не делала.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...