2019-02-08T15:02:15+03:00
Политика

Вторая годовщина со дня гибели Гиви: тысячи земляков Михаила Толстых собрались почтить память Героя Республики

В Иловайске прошел митинг-реквием у школы, в который учился Гиви, а на Аллее Героев в Донецке прошла поминальная служба [фото, видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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У могилы Гиви на кладбище «Донецкое море» прошла поминальная службаУ могилы Гиви на кладбище «Донецкое море» прошла поминальная службаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Сегодня в родном городе Гиви прошел митинг-реквием, посвященный памяти Михаила Толстых. Сотни людей собрались возле его родной школы. Директору школы были переданы копии наград за боевые заслуги Михаила Толстых. Также жители Иловайска почтили память Героя Республики минутой молчания и возложили цветы к мемориальной табличке, установленной на фасаде школы.

Несколько тысяч дончан собрались почтить память легендарного комбата на Аллее Героев кладбища «Донецкое море». Пришли не только родственники Михаила Толстых и его боевые товарищи, но и простые дончане, которые лично не были знакомы с Гиви.

У могилы Гиви на кладбище «Донецкое море» прошла поминальная служба Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

У могилы Гиви на кладбище «Донецкое море» прошла поминальная службаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Теракт всегда подразумевает под собой желание подавить волю, сломить, запугать, посеять панику. На это и рассчитывал враг - он ошибся. Мы стали ещё сильнее. Прославленное во многих боях знамя «Сомали» подхватили надежные боевые товарищи, братья, для которых, как и для многих из нас, Гиви - пример для подражания. Мы не забудем Героя - оно навсегда вписано в книгу памяти Донецкой Народной Республики, - обратился ко всем Глава Республики Денис Пушилин.

Вторая годовщина гибели Гиви: на Аллее Героев в Донецке прошла поминальная служба.Видео: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Поминальную службу отслужил епископ Новоазовский, викарий Донецкой еперхии, владыка Варсонофий.

У могилы Гиви на кладбище «Донецкое море» прошла поминальная служба Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

У могилы Гиви на кладбище «Донецкое море» прошла поминальная службаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Поминальную службу отслужил епископ Новоазовский, викарий Донецкой еперхии, владыка Варсонофий. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Поминальную службу отслужил епископ Новоазовский, викарий Донецкой еперхии, владыка Варсонофий.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в своей войсковой части в Макеевке. Украинские диверсанты выстрелили в войсковую часть из реактивного огнемёта «Шмель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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