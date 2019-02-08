Дива Донбасс Оперы Раиса Колесник: Артист должен пройти через слезы, и тогда они появятся на глазах у зрителей

Её роли вошли в историю Донбасс Оперы, её ученики поют в лучших театрах по всему миру, заслуженные и народные артисты идут к ней за советом. Солистка оперы, педагог, профессор, кавалер орденов «Знак почета» и «Трудового Красного Знамени», депутат Верховного Совета УССР – всё это об одном человеке, история которого тесно связана с Донецком.

Раиса Колесник родилась в городке Бурынь Сумской области, отучилась в Киевской консерватории и сегодня она отмечает свой 80-й день рождения. 60 лет она провела на сцене и найти в Донецке человека, который знал бы о театральном искусстве больше, чем она, сложно.

ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

— Моя жизненная философия – это служение своему делу, возможность отдаться ему до конца. Главное – это делать так, как ты можешь, то, что ты можешь, — говорит Раиса Самсоновна.

В её семье всегда любили музыку, любили петь просто для себя и от души, хотя специального образования ни у кого не было, а маленькая Раиса больше всего хотела выступать на сцене и уверенно шла к исполнению своей мечты. Всё началось, как это часто бывает, со школьной самодеятельности, потом были конкурсы, прослушивания и упорная работа, чтобы поступить в консерваторию и стать солисткой оперного театра.

— Когда я поступала на подготовительное отделение, конкурс был 10 человек на место, но мне удалось поступить. Мне посчастливилось попасть в класс выдающегося педагога, народной артистки УССР, профессора Марии Эдуардовны Донец-Тессейр. Господь мне дал желание петь и силы, чтобы упорно работать, — поделилась Раиса Колесник.

ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

На сцене Донецкого театра оперы и балета Раиса Самсоновна дебютировала с партией Каролины в опере-буффа «Тайный брак», а вот её постоянная работа над репертуарными постановками началась партией Джильды в опере «Риголетто». С того дня она исполнила сотни ролей, которые вошли в историю Донбасс Оперы, выступала на одной сцене со знаменитыми певцами, среди которых был и Анатолий Соловьяненко. Каждый образ Раиса Колесник воплощала так, будто прожила жизнь своих героев, а секрет, как оказалось, прост.

— Есть образы, в которых артист должен пройти через слезы, и тогда они появятся на глазах у зрителей, — рассказала Раиса Самсоновна.

Ей доводилось выступать на лучших сценах Советского Союза и Европы, петь в Великобритании, Югославии, Польше, ФРГ и других странах, но самым запоминающимся было выступление в самой опасной области Украины.

— Мне особенно запомнилась поездка в Чернобыль после аварии на АЭС. Мне позвонили глубоким вечером в одиннадцать часов и сказали, что завтра утром надо выезжать в Чернобыль. Мы видели, как люди мужественно боролись с последствиями трагедии, велось активное строительство. Мы посещали разные места 50-километровой зоны и выступали с концертами, — вспомнила Раиса Колесник.

ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

Сейчас она преподаёт в Донецкой государственной музыкальной академии имени С. Прокофьева и её ученики поют в лучших театрах Украины и Европы, они лауреаты многочисленных конкурсов, среди них народные и заслуженные артисты Украины, которые до сих пор идут к своему педагогу за советом и наставлением.