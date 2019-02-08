2019-02-08T11:07:47+03:00
Звезды

Дива Донбасс Оперы Раиса Колесник: Артист должен пройти через слезы, и тогда они появятся на глазах у зрителей

Сегодня народной артистке Украины исполнилось 80 лет
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: рекламный отдел Донбасс ОперыФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы
Изменить размер текста:

Её роли вошли в историю Донбасс Оперы, её ученики поют в лучших театрах по всему миру, заслуженные и народные артисты идут к ней за советом. Солистка оперы, педагог, профессор, кавалер орденов «Знак почета» и «Трудового Красного Знамени», депутат Верховного Совета УССР – всё это об одном человеке, история которого тесно связана с Донецком.

Раиса Колесник родилась в городке Бурынь Сумской области, отучилась в Киевской консерватории и сегодня она отмечает свой 80-й день рождения. 60 лет она провела на сцене и найти в Донецке человека, который знал бы о театральном искусстве больше, чем она, сложно.

ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

— Моя жизненная философия – это служение своему делу, возможность отдаться ему до конца. Главное – это делать так, как ты можешь, то, что ты можешь, — говорит Раиса Самсоновна.

В её семье всегда любили музыку, любили петь просто для себя и от души, хотя специального образования ни у кого не было, а маленькая Раиса больше всего хотела выступать на сцене и уверенно шла к исполнению своей мечты. Всё началось, как это часто бывает, со школьной самодеятельности, потом были конкурсы, прослушивания и упорная работа, чтобы поступить в консерваторию и стать солисткой оперного театра.

— Когда я поступала на подготовительное отделение, конкурс был 10 человек на место, но мне удалось поступить. Мне посчастливилось попасть в класс выдающегося педагога, народной артистки УССР, профессора Марии Эдуардовны Донец-Тессейр. Господь мне дал желание петь и силы, чтобы упорно работать, — поделилась Раиса Колесник.

ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

На сцене Донецкого театра оперы и балета Раиса Самсоновна дебютировала с партией Каролины в опере-буффа «Тайный брак», а вот её постоянная работа над репертуарными постановками началась партией Джильды в опере «Риголетто». С того дня она исполнила сотни ролей, которые вошли в историю Донбасс Оперы, выступала на одной сцене со знаменитыми певцами, среди которых был и Анатолий Соловьяненко. Каждый образ Раиса Колесник воплощала так, будто прожила жизнь своих героев, а секрет, как оказалось, прост.

— Есть образы, в которых артист должен пройти через слезы, и тогда они появятся на глазах у зрителей, — рассказала Раиса Самсоновна.

Ей доводилось выступать на лучших сценах Советского Союза и Европы, петь в Великобритании, Югославии, Польше, ФРГ и других странах, но самым запоминающимся было выступление в самой опасной области Украины.

— Мне особенно запомнилась поездка в Чернобыль после аварии на АЭС. Мне позвонили глубоким вечером в одиннадцать часов и сказали, что завтра утром надо выезжать в Чернобыль. Мы видели, как люди мужественно боролись с последствиями трагедии, велось активное строительство. Мы посещали разные места 50-километровой зоны и выступали с концертами, — вспомнила Раиса Колесник.

ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

Сейчас она преподаёт в Донецкой государственной музыкальной академии имени С. Прокофьева и её ученики поют в лучших театрах Украины и Европы, они лауреаты многочисленных конкурсов, среди них народные и заслуженные артисты Украины, которые до сих пор идут к своему педагогу за советом и наставлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Работа в Луганске и ЛНР: в 2019 году будет трудоустроено половина выпускников техников
Представитель ДНР в Греции встретился с послом Венесуэлы
ВСУ выпустили по ДНР почти 400 боеприпасов за сутки
Аваков подозревает жителей ДНР и ЛНР в попытках фальсификации выборов
Миномёты, БМП и РПГ – всё это ударило по ЛНР в минувшие сутки
В Краматорске инвалида забили до смерти ногами
Обстановка на фронте в Донбассе 7 февраля
Персонал Васильевской насосной станции полдня не мог выйти из укрытий из-за обстрелов ВСУ
Работа в Донецке и ДНР: центр занятости предлагает пройти курсы профобучения
Вторая за сегодня смерть произошла на КПВВ «Александровка» - скончался профессор медицины
Дончанам, потерявшим во время обстрелов жилье, выделят 504 квартиры
ДТП на пересечении Шахтостроителей и Шевченко в Донецке: трое пострадавших доставлены в больницу
Срочное сообщение СЦКК: ВСУ возобновили минометный обстрел окраин Донецка
Подозреваемые в тройном убийстве задержаны, им предъявлены обвинения
На КПВВ Майорск умер мужчина
Водитель обстрелянной ВСУ машины Красного Креста: Выстрел один был, я испугался и дал газу
Украина об обстреле машины Красного Креста: мы уничтожили грузовик «российско-оккупационных войск»
Обстрел машины Красного Креста: ВСУ стреляли из противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П»