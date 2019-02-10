Погибшего Героя ДНР Гиви все еще приглашают на судилище в Павлограде на Днепропетровщине

8 февраля в Донбассе вспоминали погибшего два года назад Героя ДНР Михаила Толстых – легендарного Гиви, командира батальона «Сомали». Украинские диверсанты взорвали его в рабочем кабинете в расположении батальона. Только так они смогли «добраться» до Гиви, который на поле боя был неуязвим. Михаила похоронили в Донецке рядом могилой друга и соратника - Героя ДНР комбата Арсена Павлова (позывной Моторола). Моторола был убит 16 октября 2016 года, и тоже исподтишка – диверсанты заложили взрывчатку в кабину лифта в доме, где жил Арсен.

Слава этого простого парня из Иловайска, ставшего всенародным любимцем, до сих пор не дает покоя властям незалежной. Они всячески пытаются «прилепить» Гиви клеймо террориста. Тем более в канун пятилетия «победы» кровавого Майдана в Киеве. Для Порошенко-Турчинова важно оправдать не только госпереворот, но и развязанную потом войну в Донбассе. Тем более накануне выборов президента Украины, назначенных на 31 марта.

Дело Гиви» находится в горрайоннном суде Павлограда с декабря 2016 года. Даже после гибели Михаила Толстых продолжали вызывать на заседания суда, публикуя сообщения в официальной газете «Урядовый курьер». При этом между СБУ, судом и Главной военной прокуратурой Украины шли разбирательства по поводу того, погиб ли на самом деле Гиви.

Очередное заседание суда, назначенное на 29 января, не состоялось из-за неявки защитника обвиняемого. Позже появилось объявление о вызове Михаила Толстых в суд на 28 февраля. Оно размещено на официальном веб-портале судебной власти Украины.

Человеку, защищавшего свою родину от вооруженных нацистов, вменяют в вину преступления сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: «Создание террористической группы или террористической организации», «Террористический акт», «Незаконное лишение свободы или похищение человека», «Нарушение законов и обычаев войны».

На самом же деле судить по таким статьям надо тех, кто вывел людей на Майдан осенью 2013 года.