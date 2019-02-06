Игры в децентрализацию: В Донецкой области из 13 районов могут сделать четыре

Пока кандидаты в президенты Украины меряются своими рейтингами, в регионах полным ходом идет реформа самоуправления. Там тоже кипят нешуточные страсти за передел земли сел, городов и районов. Ведь объединения громад (см. Справку «КП») и сформированные на их основе районы помимо новых территорий получат немалые бюджетные средства. И смогут пользоваться ими без оглядки на областные и столичные власти.

- Новой территориальной основой Украины должны стать около 100 районов и 1600-1800 объединенных территориальных громад (ОТГ). Местные выборы в 2020 году должны пройти уже на новой территориальной основе, - заявил недавно премьер-министр Владимир Гройсман.

КТО ОСТАНЕТСЯ У «КОРМУШКИ»

На начало года на Украине уже созданы 876 ОТГ. Донецкая область – среди лидеров по реформированию. Здесь уже прошли первые выборы в 10 громадах, еще семь созданы юридически, но ждут первых выборов.

Сейчас в области полностью покрыты ОТГ Александровский, Добропольский и Лиманский районы. Нет ни одной ОТГ на территории Покровского, Великоновоселковского, Мангушского, Никольского и других районов. Поэтому формирование новых громад и районов будет происходить в параллельных плоскостях.

Следующий этап – укрупнение районов. В Донецкой областной военно-гражданской администрации создана рабочая группа по вопросам реформирования районов. Область уже вошла в пилотный проект при поддержке Совета Европы, по которому разработан вариант нового районного устройства. Из 13 районов, находящихся на подконтрольной Киеву территории, оставят шесть, или того меньше - четыре. Это решат после общественных обсуждений.

– Важно, что в регионе начались активные дискуссии при привлечении органов местного самоуправления, государственной власти, гражданского общества, – поделился с сайтом ZI советник по вопросам децентрализации Донецкого центра развития местного самоуправления Максим Ткач.

«Активные дискуссии» - сказано слишком мягко. Можно лишь догадываться, какая идет бойня между элитами за сохранение и приумножение доступа к «кормушке» - бюджету.

В Краматорский район может войти весь север Донецкой области. Фото: kmu.gov.ua

КРАМАТОРСК НАЦЕЛИЛСЯ НА ВЕСЬ СЕВЕР

Сейчас одним из вариантов укрупнения является распределение районов в соответствии с шестью госпитальными округами, созданными при проведении в прошлом году медицинской реформы. Это Мариупольский, Волновахский, Покровский, Краматорский, Славянский и Бахмутский округа.

В Мариупольский госпитальный округ вошли больницы Мариуполя, Мангушского, Никольского (до переименования – Володарский) и частично Бойковского (до переименования – Тельмановский) районов.

В Волновахский госпитальный округ включили лечебные заведения Угледара, Волновахского и Великоновоселковского районов.

В Покровский госпитальный округ вошли больницы Покровска (до переименования - Красноармейск), Мирнограда (до переименования – Димитров), Селидово, Доброполья, Новогродовки, Авдеевки, Покровского, Марьинского, частично Ясиноватского и Добропольского районов.

В Славянский госпитальный округ включены лечебные учреждения Славянска, Святогорска и Лиманского (до переименования – Краснолиманский) района.

В Бахмутский (до переименования – Артемовский) госпитальный округ вошли больницы этого города и района.

Самый большой - Краматорский госпитальный округ объединил лечебные учреждения Краматорска, Дружковки, Торецка (до переименования – Дзержинск), Константиновки, Константиновского и Александровского районов, Шаховской ОТГ (Добропольский район) и Андреевской громады (Славянский район).

Причем агломерат городов на севере Донецкой области могут соединить в один район. В этом случае развернется борьба за первенство между элитами Краматорска и Бахмута. Да и в Славянске не будут стоять в стороне.

В общем, жителям и местным элитам в Донбассе есть чем заняться. Лишь бы поменьше спрашивали у Петра Порошенко о прекращении войны, о проблемах устройства государства, связанных с федерализацией и ответственностью центральной власти перед народом.

- Есть ли смысл объединять банкротов и нищих? - считает замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. - Они от этого ничего не выиграют. Нужно усиливать финансовую состоятельность этих громад. Тогда уже будет смысл вести речь о каком-то объединении. А если там не хватает ни врачей, ни докторов, что им даст это объединение? Но вопросы такого уровня нужно решать Кабмину с Верховной радой. Вопрос нуждается в законодательных изменениях.

Впрочем, подобные призывы к здравому смыслу уходят в пустоту. Игра в децентрализацию продолжается.

СПРАВКА «КП»

Закон Украины «О местном самоуправлении Украины» гласит: территориальная громада – это жители, объединенные постоянным проживанием в пределах села, поселка, города, являющихся самостоятельными административно-территориальными единицами, или добровольное объединение жителей нескольких сел, имеющих единый административный центр.