История о том, как сбылась мечта слепой девушки Лили из-под Горловки о собаке-поводыре

Звонок раздался накануне нового года, отбросив нож и отодвинув неоконченный салат, я схватила трубку. Звонила мама одной моей героини. Мы, журналисты, уже привыкли, что чаще звонят, когда случается что-то плохое: перед кем-то захлопнулись чиновничьи двери, или после публикаций на твоих героев наехали за неугодившую кому-то правду, или… в общем ничего хорошего я не ждала от этого звонка.

В прошлом году я писала об ослепшей 25-летней Лиле из-под Горловки, которая мечтает о собаке-поводыре. Девушка болела с детства сахарным диабетом, а из-за войны и страшных обстрелов, которые семья пережидала в подвалах, болезнь обострилась, дав осложнение на зрение – девушка совсем ослепла. Тогда материал вызвал широкий резонанс, откликнулись множество людей. Все эти письма Лиля не могла прочитать и пришлось стать временно ее глазами, изучать кинологические вопросы, проштудировать кучу ссылок о собаках-поводырях и понять, что такая собака – это мечта. Скорее всего, недостижимая, из-за отсутствия в ДНР специализированной школы воспитания поводырей, даже в России они не всем по карману, да и очередь на них.

Куда там простой девочке из военного Донбасса, у которой мама работает воспитателем в детском саду, к тому же не гражданке РФ?! Но верить мы не переставали, периодически общаясь с Лилей в соцсетях с помощью голосовых сообщений.

Откликнулись фонд «Доктор Лиза» и спонсор Александр

- Юля, Юлечка! – кричала в динамик Лилина мама – Беспалова Надежда Васильевна. – У нас радость! Только что позвонили – для Лили уже готова собака-поводырь. Мы не можем поверить своему счастью. В январе Лиле нужно ехать в Россию, проходить инструктаж и домой она вернется уже с собакой. Боязно дочку отпускать, такая дорога предстоит непростая, но она от радости на крыльях летает. Вот звоню сказать вам «спасибо», ведь благодаря статье в «Комсомолке» о нас узнали. Столько людей писали, присылали деньги, давали советы.

Лиля очень благодарна всем, кто помог осуществить ее мечту.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вот так новогоднее чудо! Я чуть не плачу от радости вместе с Лилиной мамой. Оказывается, публикация о Лиле попала на глаза донецкому представителю фонда «Доктор Лиза» - Татьяне Светличной, затем подключился московский благотворительный фонд «Доктор Лиза», который возглавляет Наталья Авилова. Именно они нашли спонсора – Александра, который взялся оплатить подготовку поводыря, кроме того, фонд «Доктор Лиза» помог девушке, взяв на себя расходы на дорогу, проживание в школе, корм собаке и многое другое.

- Что касается Александра, то кроме имени, нам об этом человеке неизвестно ничего. Мы не знаем ни фамилии, ни где он живет, ни кем работает. Но всегда с мамой будем молиться за него, - берет трубку Лиля. – Как нам объяснили, отбирают щенка по целому ряду требований, затем он растет в семье волонтеров, куда приезжает тренер и воспитывает собаку премудростям поводыря. Затем собаку стерилизуют, инструктор забирает ее в школу подготовки собак-поводырей, где продолжается обучение. А затем уже приезжает будущий хозяин. Поводыри — это высший пилотаж кинологии, а потому ценятся они достаточно высоко и без помощи всех неравнодушных людей, кто откликнулся, я бы так и сидела в четырех стенах.

Во дворе у Лили полно наглых рыжих провокаторов, но Нора их игнорирует.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Новогодние желания имеют свойство сбываться

14 января Лиля добралась в школу подготовки собак-поводырей в Балашихе. Девушку радушно встретили и разместили в общежитии школы. С этого дня начались занятия по обучению работы с собакой. Ей предназначалась черная лабрадор Норис, которую Лиля сразу по-домашнему окрестила Норой. Она не могла видеть ни улыбающейся морды собаки, ни ее сияющей, глянцевой шерсти, ни дружелюбного виляния хвостом, но она чувствовала своего нового друга, так, как чувствуют только слепые. Через две недели девушка была дома уже вместе с Норой.

Почувствовали друг друга сразу.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Напрашиваюсь в гости к Лиле и в один из дней приезжаю в Пантелеймоновку (поселок рядом с Горловкой), чтобы познакомиться с ее помощником-поводырем. Маленький уютный городок, из тех, где все хорошо знают друг друга. Такой же уютный дом у Лили, где пахнет пирогами – это мама Надежда Васильевна встречает нас с русским гостеприимством. Хрупкая длинноволосая Лиля выходит навстречу, рядом следует Нора, не отходя ни на шаг от хозяйки.

- Мне кажется мы сразу с Норой поняли друг друга, она ткнулась мне в руку мокрым носом – это было наше первое знакомство, тогда ее отозвал инструктор, а впереди нас ждали занятия. Каждый день нам читали лекции по уходу за собакой, как с ней работать, чем кормить и т.д. А затем вместе с инструктором мы отрабатывали маршрут. Но совсем другое дело, когда я осталась один на один с Норой, - вспоминает Лиля и смотрит сквозь меня. - Это сначала безумно сложно – довериться поводырю и просто шагать рядом. Мне казалось, что собака так быстро идет, было страшновато. Но Нора подстраивалась под меня, а я постепенно привыкла к ней. Перед отъездом я успешно сдала экзамен, пройдя маршрут с собакой и вот мы дома. Теперь она мое зрение!

Вот эта ручка - знак для Норы работать.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Я теперь точно знаю, что не нужно бояться мечтать. Когда наступал новый 2018 год, мы в полночь загадали с дочкой одно на двоих желание – собаку-поводыря. Ведь то был год Собаки! – вспоминает мама Лили. – И вот наше желание осуществилось! Поводырь - это такая надежда для нас, ведь дочка даже выйти мусор вынести не может. Левый глаз не видит ничего, а правый еле различает свет и тень. Больно смотреть, как она, молодая, проводит все дни в своей комнате.

Прохожие не могут пройти мимо Норы

Нора – умнейшее создание, кроме стандартных собачьих команд, она обучена поднимать и подавать хозяйке упавшую вещь, понимает команду «Вперед», «Влево», «Вправо», умеет обводить Лилю вокруг препятствий, например, лужи, а еще видит опасности над головой своей хозяйки, скажем, висящую ветку или провод. Кстати, кроме Норы у Лили есть кошка Люньеса и лысая домашняя крыса по имени Леонид. Все они приняли Нору.

- В новый для себя дом Нора вошла так, как будто всегда жила здесь. Она сразу дала маме погладить свой живот и вообще доверилась нам, а мы ей, - улыбается Лиля. – Трижды в день мы с ней выходим на улицу и, когда я надеваю на нее шлейку с ручкой, это для нее знак – работать. Потеплеет – будем осваивать дальние маршруты. Конечно, люди по-разному реагируют. Собак-поводырей в нашем городке никогда до этого не было, всем интересно, хочется погладить, но делать этого нельзя, ведь Нора не просто гуляет, она работает и лучше ей не мешать.

Нора обращает внимание прохожих, но лучше ее не отвлекать от работы. Фото: архив семьи Беспаловых

Есть и еще мечта у девушки. Однажды она услышала по телевизору про операции, которые только недавно освоили в России.

- В глаз вживляется специальный чип, и он позволяет видеть очертания предметов, как в низкопиксельной камере. Но стоит это очень дорого, - говорит Лиля. – А еще я очень хотела бы работать. Пока зрение не исчезло совершенно, я успела окончить три курса в Донецком университете экономики и торговли по специальности «Менеджмент», а затем меня просто отчислили.

Нора внимательно следит за нами выпуклыми умными глазами и, кажется, все-все понимает.

- Лиля такие изделия красивые из бисера делала, пока хоть немного видела, - мама показывает мне деревце из бисера, созданное дочкой. - Она хорошо разбирается в устройстве телефонов, мечтала работать в сервисе мобильной технике. Даже маленькой, умела все делать руками. У нее в детстве жила в баночке маленькая мушка и вот, чтобы та не замерзла, Лиля соорудила ей маленькую лампочку, горевшую от батарейки, самостоятельно соединив проводки детским паяльником. Конечно, верю, что она найдет свое место в жизни. А в том, что мечты сбываются, мы уже убедились!

Семья Беспаловых – мама Надежда Васильевна и Лилия горячо благодарят всех, кто отозвался и помог им: заместителя главы администрации Горловки Викторию Жукову, «Комсомольскую правду» в Донецке, фонд «Доктор Лиза» и его донецких и московских представителей – Татьяну Светличную и Наталью Авилову, неизвестного спонсора Александра, а также всех, кто не остался равнодушным к Лилиной истории и помогал, чем мог. Именно благодаря вам, тьма, которая окружает девушку, расступилась и не кажется столь безнадежной.