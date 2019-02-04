2019-02-04T11:35:12+03:00
Политика

История выживания одной простой семьи в Донбассе, чей дом разрушен войной

Как не потерять надежду, если от жилья остались лишь стены
АННА СЕМЕНЕНКО
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31 августа 2014 года стало днем невозврата для этой семьи. Фото: Анна Семененко31 августа 2014 года стало днем невозврата для этой семьи. Фото: Анна Семененко
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Жаркое лето 2014 года подходило к концу, когда село Любовка в Еленовском направлении впервые подверглось обстрелу.

Для одной семьи, живущей в этом селе, 31 августа того года стало днем невозврата – новым этапом в жизни людей, которым еще много раз предстоит походить по кабинетам, прежде чем появится шанс на строительство нового дома.

Когда-то это был уютный дом. Фото: Анна Семененко

Когда-то это был уютный дом. Фото: Анна Семененко

Прямое попадание снаряда, а затем часы огня, которые забирали у людей шансы спасти свое жилище. А затем ночи в гараже, помощь родственников, звонки и надежды.

Сейчас, в 2019 году, семья Бондаревых живет в летней кухне, которую Вячеслав, глава семьи, обустраивал специально под зимние морозы.

-Вот здесь не было окон. Кухня была нежилая, - рассказывает он. - Считалась летней, но здесь просто были банки разные. Здесь печь стояла (показывает на диван). Потом с сыном разбирали всё. Спали первое время в гараже. До октября. И несколько дней под магазином в бомбоубежище.

-Людям было куда уходить, а нам куда? Сидели, как в сказке, у разбитого корыта. Выскочили тогда: я в сарафане, муж – в шортах, - вспоминает его жена, Наталья, вытирая слезы.

Семья Бондаревых живет на летней кухне. Фото: Анна Семененко

Семья Бондаревых живет на летней кухне. Фото: Анна Семененко

В тот день они заканчивали ремонт в доме. А теперь и дома-то нет – только стены.

Временное уютное гнездышко – кухонька по соседству с курятником и подвалом – тем самым, что укрыл семью во время обстрела, – из временного жилья превратилась в место постоянного обитания. Здесь семья проводит основную часть своего дня, спит, хранит продукты на полках, документы в шкафу, связывается с детьми по скайпу. Альтернатива кухне находится в самом подвале. Отопление сделано своими руками: Вячеслав выбрал в сгоревшем доме более-менее сохранившуюся целой батарею и обеспечил таким образом тепло в помещении. Стены, конечно, не предназначены для морозов, но старые ковры на стенах и дверях помогают сохранить тепло. Также помогает достроенная веранда: крошечное пространство перед входом в кухоньку. Здесь две двери: в подвал и в кухню, но удобно, что не сразу в дом с улицы заходишь.

За четыре года семья Бондаревых столько инстанций прошла – это сложно, конечно. Собирали документы, справки, чтобы получать 1,5 тысячи рублей помощи раз в три месяца.

- Ездили и в Донецк. Нас сначала приняли в секретариате Александра Захарченко, а затем отправили к мэру. На руках был акт разрушения и документы о том, что мы на 3 этапе восстановления, - рассказывают они. - В 2014 году мы были уже восьмисотыми в списке пострадавших. К нам приезжал комендант из Еленовки посмотреть на повреждения, депутаты приезжали, оценивали степень повреждения. У нас много писем хранится из администрации Донецка о том, что мы находимся в списке на восстановление на третьем этапе.

Супруги надеются все-таки на новое жилье. Фото: Анна Семененко

Супруги надеются все-таки на новое жилье. Фото: Анна Семененко

На сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР есть подробная информация о процедуре восстановления домов, разрушенных в результате боевых действий. Согласно ей, к 3 этапу восстановления относятся дома людей, не имеющих льгот: многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры.

Также Наталья и Вячеслав рассказали, что обращались в общественную организацию, о которой узнали по местному телеканалу: гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса. В помощи отказали.

Вот такой быт. Фото: Анна Семененко

Вот такой быт. Фото: Анна Семененко

Бесплатно привез уголь Международный комитет Красного Креста – гуманитарная организация. Также помощь оказала Чешская гуманитарная организация «Человек в беде»: семья Бондаревых получила комплект одежды и продуктовый набор. Вячеслав и Наталья с благодарностью приняли это, продолжая мечтать о крыше над головой.

- Мы не жалуемся, вы не подумайте, – говорят муж и жена. – Мы понимаем, что 2014 и 2015 годы были очень сложными для Республики. Да и мы не против этой власти, ведь мы добровольно шли на референдум и голосовали, да и ходили на парад 9 мая. Но вот есть надежда, что нам всё-таки помогут. Сейчас есть шанс, что у нас будет дом.

После выборов главы ДНР в селе Андреевка – по соседству с Любовкой – состоялась встреча и.о. главы администрации Донецка Алексея Кулемзина с жителями. На встрече также присутствовали и.о. главы администрации Ленинского района Елена Каптан, глава Андреевской сельской администрации Сергей Кулаков, депутат НС ДНР Сергей Чучин, руководители городских и районных государственных и коммунальных служб.

Именно это событие усилило надежду семьи, потерявшей дом.

- Мы сразу увидели, что Сергей Анатольевич – человек пунктуальный. Сказал, что будет в такое-то время, – сдержал слово и приехал именно в это время. Это ведь уже о чем-то говорит, правда? – не скрывая восхищения, рассказывают Наталья и Вячеслав. - Оказывается, документы были потеряны. Мы думали, что находимся в списках.

Эта новость не так давно застала врасплох семью Бондаревых.

- Сейчас Сергей Чучин взял нас под личный контроль, всё дошло до главы, до Дениса Пушилина. Нас включили в программу по восстановлению. Обещают весной бригаду и стройматериалы, - говорят супруги.

Мы надеемся, что строительство дома начнется с приходом в Донецк тепла, и обязательно приедем в гости к Вячеславу и Наталье, чтобы увидеть процесс – процесс снесения следа войны и постройки нового дома, который примет в свои стены людей, заслуживающих жизнь с чистого листа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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