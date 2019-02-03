Соседка Ракицких: жена Ярослава помогала Донбассу пока ей не запретили

Новость, которая всколыхнула весь донецкий сегмент интернета – защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий переходит в питерский «Зенит». Я не болельщик, не подписана ни на какие футбольные группы, но даже я заметила шумиху вокруг. И честно говоря, не поняла, откуда такой интерес, после всех сломанных вокруг «Шахтера» копий, после всех скандалов с бывшими земляками, когда улеглись все бури, когда все ясно и разложено по полочкам? Донецк окончательно отрезал от себя «Шахтар» еще в 2017-м.

Первое, что бросилось в глаза – яд, которым «плевались» в Ракицкого украинские болельщики на его страничке в соцсети и под каждой новостью о переходе в «Зенит». Донецкие же желали удачи и радовались. А по логике должно было быть наоборот. Копнула и кое-что новое отыскалось. Оказывается, оставаться человеком можно в любой ситуации.

Фото Ярослава Ракицкого на Донбасс Арене. Фото: facebook.com

Ярослав Ракицкий, например, так и не стал игроком львовского «Шахтара». Он хоть и родился не в Донецке, но прикипел к нему сердцем. Ракицкий единственный из всех, кто не пел гимн страны, обстреливающей его родную Макеевку, перед матчами. Более того, в Донецке и Макеевке их семью до сих пор вспоминают добрым словом. Мы поговорили с человеком, общавшимся с Ракицкими до войны. Девушку зовут Таня, она дружила с женой Ракицкого Олей:

- Раньше общались. Теперь связи с ними нет больше трех лет. Они в Макеевке жили, мы дружили с женой, ездили по детским домам помогали. Как война началась, они первым делом вывезли родителей. Дом пустой.

- А сами? Приезжали?

- Оля приезжала, сама. Они одни адекватные были. Ты же помнишь, Ярик единственный, кто не спивав гимна и не кричал «слава Украине». Что сейчас – не знаю.

- И вы с тех пор не общались?

- Если я правильно помню, им запретили общаться с этой стороной. Всей команде. Но они выход нашли – про жен ничего не было сказано, Оля сюда одна приезжала. Последний раз в 2015. Помнишь, она песню записала о Донецке? Я тогда подумала – тоже мне, певица. А потом она приезжала сюда типа с концертами. Пела и помогала.

Действительно, клип Ольги Ракицкой о Донецке появился в самом начале боевых действий.

- А где концерты давала? Кому помогала?

- В Макеевке она не давала концерты. Я бы пошла посмотреть. Она по маленьким городам ездила – Шахтерск или Енакиево. Выступила и подарила спортинвентарь школам.

- Почему перестала приезжать?

- А там мутная история была, Ярослава наказали из-за того, что его Оля помогала старикам. Вот не помню – то ли руководство команды, то ли болельщики его напрягли. В общем, запретили и Оле сюда ездить.

- Помнишь, как последний раз виделись?

- Помню. Она привезла мне ящик галетного печенья, консервы и денег оставила. Это было в 15-м в марте, отцу моему отдала, пока я на работе была. И все. Я звонила пока МТС был, но она сбрасывала звонки. Занята, наверное.

Напомним, что футбольный клуб «Шахтер» безусловно, оказался для Донбасса одной из самых болезненных военных потерь и разочарований. «Шахтер» он как террикон, как розы, как гудок ДМЗ – был одним из символов Донецка. И то, что я не знала «шахтеров» по фамилиям и совсем недавно узнала, что голкипер и вратарь – это одно и то же, вовсе не означало, что не гордилась нашими. Гордилась, конечно же, как и все в Донецке.

Ярослав неоднократно становился лучшим игроком "Шахтера". Фото: пресс-служба "Шахтер"

Тот факт, что в начале военных событий «Шахтер» покинул город, дончане восприняли с пониманием. Понятно, кто зарплату платит, за тем и пойдут. Не скрою, хотелось бы чтоб «Шахтер» был все же донецкой командой, однако ж, времена Старухина, Пьяных, Дегтерева, когда главным был Донецк, а не количество нулей в контракте, канули в лету. Другие ценности, другие идеалы, мы все научились жить по новым стандартам. Так что уехали и уехали. Мы понимаем – контракты подписаны, штрафы огромны, век футболиста не долог.

При всех раскладах Донецк продолжал считать «Шахтер» своей командой еще какое-то время. Ровно до того момента, когда оказалось, что игроки «Шахтера», которые (мы помним), как розы, терриконы и гудок ДМЗ – символ и этого города, скидываются на «АТО», проще говоря – сбрасывается на расстрел своих болельщиков, которые на каждый матч забивали Донбасс Арену до отказа, а это без малого 53 тысячи человек. «Как так?», - недоумевал Донбасс.

Ярослав, несмотря на прессинг, открыто писал о Донбассе на своей страничке в соцсети. Фото: скриншот

"Остаточнэ прощавай" случилось в 2017-м. Ультрасы остановили автобус с «Шахтером» и потребовали объяснений – почему игроки «Шахтера» отказались надеть футболки в поддержку воинов «АТО». Разговор был, мягко сказать, неприятный. «Шахтер» вынужден был оправдываться. Даже мне, девочке, не отличающей голкипера от вратаря, было стыдно за бывших (уже) наших. В числе прочих оправданий, Пятов заверил, ультрасов, что хоть футболку и не надел, но воинам «АТО» помогает регулярно. Просто не пиарится на этом. А так-то да - «Многих солдат поставил на ноги». В этом месте весь Донецк сплюнул себе под ноги и окончательно «похоронил» «Шахтер» как донецкую команду. Да, оставаться человеком нелегко. Не всем по зубам. Даже выносливым спортсменам.

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И вот тут стало интересно – ну ладно вы теперь не пойми чьи – донецкой командой «Шахтер» уже никак не назовешь, а львовской (киевской, мариупольской) они так и не стали и вряд ли станут – не простят им донецкого прошлого.

К легионерам-заробитчанам вопросов нет – это не их война, не их город, не их команда. К украинским перекупленным – тоже. Но есть в команде несколько человек, которые родились в Донбассе. Вот интересно – хоть кто-то помог землякам? Детям, например?

Богдан Бутко (Донецк), Степаненко Тарас (Великая Новоселка), Сергей Болбут (Волноваха). Загуглила всех на предмет помощи Донбассу. Из всех запроса не находилось только слово «помог». У Тараса Степаненко нашлось. В 2015, узнав о том, что у ребят из клуба "Шахтер" в отдаленном поселке Троицко-Харцызск, нет канцелярских принадлежностей для рисования и спортинвентаря для занятий, купил и передал все необходимое. Правда, дальше пал жертвой пропаганды украинских СМИ и начал в интервью рассказывать про разворованную и ограбленную Донбасс-Арену.

Помощь пришла откуда не ждали. Хорват Дарио Срна оказался большим дончанином и человеком, чем родившиеся здесь. В 2014 году осенью или зимой дочка принесла из садика подарок – канцелярский наборчик с символикой «Шахтера». Их тогда 27 детишек из всего садика осталось, остальные выехали. Воспитатель сказала, что это Срна всем дошкольникам прислал подарки. Тогда же Дарио купил и прислал детям Донбасса 20 тонн мандаринов.

Донецкая «Комсомолка» так же присоединяется к поздравлениям и не сомневается, что «Зениту» очень повезло с нашим Ярославом – он и игрок отличный, и Человек настоящий. Удачи, тебе, Ярослав!