В донецком краеведческом музее появится 800-летний каменный медведь

В скором времени экспозицию зала археологии краеведческого музея дополнит каменный медведь. Скульптура небольшая: около полуметра в длину и 20 см – в ширину.

- Медведь изготовлен достаточно умело из песчаника: видны уши, морда слегка наклонена, есть хвост и выделены короткие массивные лапы – передние две отдельно, а задние оформлены вместе. Морда у медведя немного повреждена, в районе задних лап – небольшой скол, - рассказали в музее.

Этому экспонату около 800 лет. В краеведческом музее отмечают, что автором скульптуры стал половецкий мастер.

Фото: донецкий краеведческий музей

- Интересно, что медведь был найден не случайно, как большинство каменных баб, а обнаружен в составе археологического комплекса в ходе раскопок экспедиции Института археологии АН УССР осенью 1975 года на территории строившегося на западной окраине Донецка микрорайона Текстильщик, - рассказывают сотрудники краеведческого музея.

Если точнее, то это место, где сейчас находится рынок.

- Тогда экспедиция исследовала шесть курганов, обнаружив немало интересных древних артефактов, - рассказывают в музее. - Некоторым находкам в курганах на Текстильщике было более 4000 лет!

В краеведческом музее говорят, что медведь – редчайший пример зооморфной скульптуры половецкого времени.

- Исследователи связывают его с какими-то обычаями, тянущимися за половцами от их предков из Сибири. Однако более точная информация на данный момент отсутствует, - сказали краеведы.