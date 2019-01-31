Как донецкий приют «Пиф» спасает чихуахуа Барни

Перебирая посты в социальных сетях, попали на публикацию сотрудницы приюта «Пиф». Девушка рассказывала историю собачки Барни, которая попала в ее руки в ужасающем состоянии.

- Был обычный день в приюте, я фотографировала собачек. Меня окликает молодая девушка. В руках собака. Она поведала душещипательную историю, мол, собаку нашла три дня назад, но оставить у себя её не может - в квартире ротвейлер, - рассказывает девушка. - По здоровью собаки - истощение, давняя травма роговицы, глистная инвазия, гниющие зубы. Мое сердце сжимается. Собака остаётся в «Пифе». Было принято решение найти его семью и узнать причину, по которой он оказался на улице.

Вместо любви – коммерческие отношения

Девушка включилась в поиск. У собаки было клеймо - это татуировка, которая ставится заводчиком в момент продажи. По клейму в единой базе удалось выяснить, кто был его заводчиком и найти питомник, в котором был куплен щенок чихуахуа.

- Он родился в 2013 году в питомнике Оксаны Полевой в Полтаве. Родители щенков - породные. Получив кличку Барни, собачка отправилась поездом в Донецк к новым хозяевам. Мы начали искать информацию о пропаже Барни в социальных сетях, наткнулась на объявление. 12 января некая Лиза предлагает для вязки «очень опытного кобеля» - речь о Барни. В тот же день этот же автор выставляет к продаже щеночков чихуахуа по 12 000 гривен.

Девушка решила позвонить по объявлению. Набрала номер телефона по Вайберу. Со словами «Ну сейчас-то я ей выскажу» нажала кнопку вызова.

- У меня на телефоне отобразилось фото той самой барышни, которая принесла его ко мне в приют. Оказывается, что она нас обманула. Барни активно использовали, продавали его щенков, имели с него приличные деньги. И стал он не нужен, как только своё отработал. А потом женщина решила представиться прохожей, которая якобы нашла брошенную собаку.

«Не имел товарного вида»

Несмотря на переполненность приюта, собачку приняли к себе. Разместили её в административном корпусе.

- Барни около 6 лет. Все эти годы его хозяйка зарабатывала на нем большие деньги. Есть предположение, что 12 января она подала последнее объявление о вязке. Видимо, владельцы сук, которых привозили для вязки с Барни, глядя на его состояние – отказывались. Спустя два дня после этого объявления она сдала его к нам приют.

Сейчас Барни проходит курс лечения. Каждый час ему в глаза капают специальные капли.

- Пытались связаться с его хозяйкой, чтобы она рассказала, что уже лечили, какие проблемы были, чтобы нам было легче, но она на все сообщения не отвечает. Мы пытаемся восстановить глаз, смотреть состояние внутренних органов. Сумма лечения уже перевалила за несколько тысяч.

- Такие и ситуации происходят часто?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/689241" frameborder="0"></iframe> Как сейчас поживает чихуахуа Барни.

- Да, но дело в том, что люди больше проявляют жалость именно к таким породистым собакам. А если ситуация касается дворняги, то это мало кого интересует. Вот, к примеру, многие хотят забрать Барни к себе, но когда они узнают о его проблемах - сразу же отказываются. Всегда на породистых собак спрос больше, чем на дворняжек. Несмотря на душещипательные истории, которые мы пишем в социальных сетях.

- Расскажите про недавние пополнения.

- Ещё на днях нам передали больную немецкую овчарку Дину, у которой была венерическая саркома - это заболевание передается половым путем, поэтому она опасна для других собак. Собака была ходячим скелетом. Скорее всего, когда её хозяева увидели, что она заболела, они не стали ее лечить, а просто выпустили на улицу. Я не верю, что овчарки рождаются на улице.

Юлия любит животных, и это взаимно. Фото: личный архив Юлии Небабы

Приютить четвероногого можно бесплатно

- Сколько сейчас собак в приюте?

- Цифра нашего приюта неизменна - около 800 собак. Конечно же, они меняются, идет оборот. До войны у нас в год было порядка 500 пристройств, сейчас в районе 300. Меньше, потому что большинство наших собак старые – им по 7-8 лет. Из-за этого брать их никто не хочет, они живут у нас до конца.

- Кого обычно берут из приюта?

- Если не говорить о породистых собаках, то берут в основном молодых щенков.

- Говорят, что приюты часто сталкиваются с такой проблемой: весной дачники берут собак на охрану дворов, а осенью выбрасывают их на улицу.

- У нас такого нет. Пусть лучше собака останется в приюте, чем погибнет у тех, кто ее взял. Если мы отдаём собаку кому-то, то мы делаем это по договору. Сначала люди приезжают несколько раз и гуляют с ней на территории приюта, мы смотрим, как они с ней обращаются. Какой-то период мы отслеживаем жизнь собачки, которую забрали . Просим от хозяев фотографии, часто они присылают нам снимки своей собаки спустя долгие годы . Мы становимся друзьями.

- Бесплатно можно собачку взять?

- Все собаки отдаются бесплатно. Но мы проверяем человека, спрашиваем у волонтеров, смотрим по базам. Если человек состоит в группах, где жестокое обращение животными - мы не отдаём.

- Как собаки попадают в приют?

- Мы принимаем собак, которые на территории города сами не выживут. Это сбитые или покалеченные животные. К сожалению, пока не освободится хоть одно место, новую собаку мы взять не можем.

- «Пиф»– это частный приют?

- Да, он был организован в 2005 году, когда проблема с бездомными животными не решалась вообще. Начиналось всё с маленькой базы. Потом животных становилось больше, их стали подкидывать. На тот момент люди даже не знали что такое стерилизация. Потом под приют выдели территорию, а перед «Евро 2012» нам сделали реконструкцию и выделили вольеры.