Дончане он-лайн: несколько советов, как не поддаться виртуальной агрессии

Человек стал более прогрессивным — освоил интернет, интерактивным — имеет возможность дискуссии сразу в нескольких социальных сетях, искушенным — миллионы ресурсов предлагают ему свою информацию. Но стал ли он от этого более Человеком? Вот вопрос.

Донецкий сегмент соцсетей имеет привычно высокий градус напряжения. Это объяснимо вполне – у нас война. На виртуальных полях сражений пало куда больше воинов, чем на настоящих! Кроме того, то тлеют, то разгораются темы коммуналки, отсутствия или подорожания продуктов, комментарии вокруг очередных высказываний властьимущих и прочее-прочее.

Чего только стоила тема муки, породившая мемы. А извечная тема, как писать "на Донбассе" или "в Донбассе"? Все это сопровождается километрами оскорблений в комментариях, притягивания на свою сторону сторонников, которым не жаль тратить личное время на глупые холивары (от английского holy war, что переводится как «священная война»). Как противостоять этому, как сохранить человеческое лицо в соцсетях, об этом и многом другом рассказал старший преподаватель кафедры журналистики Алексей Якель.

Алексей Якель дал несколько советов по виртуальному этикету. Фото: МШЖ

Диванные эксперты в окопах не сидят

- Изначально комментарии в интернет-ресурсах предполагались, как платформа для обсуждения. Однако, как показывает жизнь, чем острее тематика материала, под которой читатель оставляет комментарий, тем агрессивнее обсуждение. При этом, конечно, атмосфера на конкретном сайте зависит от его модерации, - рассказал Алексей. - Социальные сети — это некая платформа для общения. Само собой, там будут люди различных взглядов и убеждений. Самыми острыми являются споры на межэтнические, политические, исторические и социальные темы. Дискуссия об освоении космического пространства вряд ли породит большое количество эмоциональных отзывов. Вот представим, что идет обсуждение таких глобальных тем, как макроэкономика или геополитика. На своем уровне мы вряд ли можем что-то изменить в этих сферах, а доказывая с пеной у рта собственную правоту, забываем, кто мы есть на самом деле, то есть теряем человеческое обличие, а к этому еще и массу времени, которое могли бы потратить на что-то более полезное. Знаете, существует золотое правило: хочешь победить в споре — не вступай в него.

Троллинг как диагноз и как профессия

- Не секрет, что существует немало людей, так называемых провокаторов, троллей (троллинг - дословно «ловля на блесну»), целью которых является не комментирование статей, а разжигание конфликтов, скандалов. Кто-то занимается этим от скуки, кто-то за конкретное вознаграждение. Порой благодаря социальным сетям человек, не способный реализовать себя в реальности, создает виртуальный образ супер-героя или мега-эксперта. Иногда целью агрессивных комментариев являются дискредитация, затирание важных фактов в комментариях, повышение рейтинга материала количеством обсуждений под ним. То есть целью людей, разжигающих скандалы в паутине, является привлечение внимания, неважно, к собственной персоне или к своему ресурсу в интернете. Их действия вызывают у публики бурное осуждение, но при этом всегда читаемы. Вопрос — зачем надо вам в этом участвовать?

Это еще безобидный пример.

Общественное мнение формируют «лайки»

- Некоторые редакции имеют в своем штате сотрудников такого рода — копирайтеров, которые пишут комментарии на свои же статьи, подогревая интерес к теме и обеспечивая ликвидность тому или иному ресурсу. Человек, видя количество лайков и комментариев под материалом в интернете, неосознанно считает ее достойной внимания, что, как вы понимаете, совсем необязательный показатель. Количество комментариев, посещаемость конкретной страницы определяет интерес к ней, в первую очередь, рекламодателя. Неискушенного читателя просто вовлекают в дискуссию провокационными комментариями, тем самым накручивая свой рейтинг. Распознать подобные фейковые персонажи помогают их имена в сети, чаще всего они будут связаны с обсуждаемой тематикой, неся уже в себе провокацию, так появляются различные «КрымНаш», «Бандерокаратель», и др.

Лайфхак как сохранить лицо в соцсетях

- Высказать свое мнение возможно в личном аккаунте, не ввязываясь в общую дискуссию. Если все же вы приняли решение вступить в диалог, то необходимо помнить несколько правил.

Во-первых, ни в коем случае не переходим на личности, не оскорбляем собеседника. Всегда будьте выше конфликта. Оцените, насколько эмоциональны вы сами в данный момент, отвечайте, только максимально успокоившись.

Во-вторых, никого не переубеждаем в его точке зрения. Практика показывает, что агрессия всегда порождает в ответ еще большую агрессию. Поэтому, вступая в обсуждение, помним об этом. Если вы зашли в сообщество оппонентов и начинаете яростно доказывать там свою точку зрения, то не стоит ждать взаимности. Поберегите нервы, общайтесь с единомышленниками, помните о бесполезности переубеждения.

В-третьих, спор строим на аргументах, приводя в доказательство своего мнения документы, фото-, видеоматериалы. Часто такие комментарии снижают градус обсуждения, так как им сложно что-то противопоставить.

В-четвертых, интернет опровергает известную идиому «слово — не воробей, вылетит — не поймаешь». У вас всегда есть возможность не спешить с ответом, отредактировать свое сообщение или вовсе отказаться от его написания.

В-пятых, умейте признать собственную неправоту, извиниться. Не стоит носить шоры, подобно лошади, допускайте мысль, что вы можете ошибаться. Сомнения в собственной правоте — это всегда здоровая уверенность в себе.

В-шестых, если видите, что спор заходит в тупик и грозит перерасти в скандал, выйдите из обсуждения, написав что-то типа «Ой, все!». Или найдите силы похвалить оппонента, сказать, что в любом случае уважаете его точку зрения. Очень глупо поджигать дом, в котором мы все живем.

В самом деле, являясь активным пользователем соцсетей, замечаешь вычурную карикатурность некоторых персонажей. Одни описывают каждый свой шаг, другие - интимные подробности личной жизни, третьи - постоянно разжигают агрессию на любую тему. И здесь огромное поле деятельности для психологов и даже психиатров. А потому не являясь ни тем, ни другим, оставим попытки кого-то вразумить и будем жить своей, полной событий, жизнью. А она гораздо больше и прекрасней, чем может вместить ваш экран монитора.