Донецкий политолог Кузьменко – о том, почему украинцы задумались о прекращении войны на Донбассе

Пока верхушка незалежной пытается делать ура - заявления о победах в военном конфликте, в обществе крепнут убеждения, что гражданской войне должени прийти конец.

Больше половины украинцев выступают за прекращение войны на Донбассе даже при условии отказа от неподконтрольных территорий – ДНР и ЛНР. Об этом заявил 28 января директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский, сообщает Интерфакс-Украина.

- Более чем половина населения Украины, почти 60% хотят мира любой ценой, даже путем отказа от оккупированных территорий, - заявил Боровский на презентации социологического исследования "Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019" на пресс-конференции.

По его словам, 24,1% респондентов выбрали из предлагаемых ответов вариант продолжения военного конфликта любыми методами, в том числе и силовыми, пока не будет установлен контроль Украины над всеми оккупированными территориями.

Компания Seetarget провела исследование 17–23 декабря 2018 года. Методом личных интервью было опрошено 2010 респондентов старше 18 лет. Ошибка выборки составляет не больше 2,3%.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко так прокомментировал для «КП» ситуацию с исследованием Боровского:

- Если война затягивается на годы – она теряет популярность в обществе. И заканчивается победой, или компромиссом. У украинцев растет коммуналка, они платят налог на войну. Им рассказывают, что война на Донбассе – одна из причин этого. Но все больше людей понимают, что это связано с МВФ и кризисом экономики. Тем временем, продолжается охота на призывником, силовая раздача повесток. Над каждым подростком висит угроза отправится в окопы. Родители устали отдавать своих сыновей и в ответ ждать даже с мирного полигона инвалида, или тело в гробу. Начинающаяся предвыборная компания накаляет вопросы войны и мира. Силой уже наклонить людей нельзя!

КСТАТИ

Тимошенко или Зеленский?

Согласно исследованиям, если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, то уровень поддержки первой пятерки кандидатов был бы следующим:

лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – 13,4% среди всех (18,6% от тех, кто определился и будет голосовать),

актер Владимир Зеленский – 10,8% (15%),

нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – 8,5% (11,8%),

глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко – 8,1% (11,2%),

действующий президент Украины Петр Порошенко – 7,7% (10,7%).

Боровский считает: полученные данные указывают на то, что Зеленский стал драйвером мобилизации для политиков, претендующих на второй тур. Социолог уверен, что полученные данные показывают две общие тенденции.

- Первая – есть высокий уровень доверия к Владимиру Зеленскому – при том, что в момент проведения опроса он еще держал интригу и не заявлял о своих президентских амбициях. И вторая – то, что уровень доверия к действующей власти имеет низкую электоральную поддержку- , – подчеркнул эксперт.

Будут ли избиратели действительно голосовать за Зеленского, предугадать пока сложно, добавил он.

"Ведь даже на вопрос "Какими чертами должен обладать президент?" опрошенные ответили: способный остановить войну, компетентный, разбирающийся в экономике, знающий, как управлять страной и т.д. Очень вероятно, что те, кто сегодня называет кандидатуру Зеленского из личного протеста, придя на участки 31 марта, проголосуют за другого кандидата, который, на их взгляд, больше подходит под эти характеристики. Зеленский выступает своеобразным дополнительным драйвером мобилизации для политиков, которые имеют шансы на выход во второй тур", – считает глава Seetarget.

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