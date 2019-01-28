Почему в Донецке цены на муку отличаются в полтора раза

- Мужчина, ничего я вам объяснять не буду. Проходите, - после наивного вопроса реализатор на рынке возле железнодорожного вокзала Донецка неожиданно прервала наш довольно милый разговор.

Спросил, почему у нее двухкилограммовые пачки с мукой – «Еленовской» и «Урожай» - по 50 рублей? Мол, такие же пачки сейчас продают в некоторых супермаркетах по 36 рублей.

ЖД рынок всегда славился низкими ценами. А тут такая разница. Впрочем, по 25 рублей за кило сейчас можно увидеть муку во многих торговых точках Донецка и других городов ДНР. Это в полтора раза дороже сентябрьских цен. И периодический «выброс» в супермаркеты двухкилограммовых пачек «Еленовской» и «Урожая» по 36 рублей (18 рублей за кило) существенно не влияет на общую картину. Мука республиканского производства по социальным ценам быстро разбирается населением. Не исключено, что часть ее потом попадает к торговцам на рынках – кто ж откажется от 50-процентного «навара».

На рынке возле ЖД вокзала пачки «Еленовской» и «Урожая» предлагают дончанам по 50 рублей. Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Напомню, что для насыщения рынка мукой и стабилизации цен в декабре Правительство ДНР закупило у сельхозпроизводителей Республики две тысячи тонн зерна. Его пустили на производство муки, часть которой (торговые марки «Еленовская» и «Урожай») стали продавать в супермаркетах с наценкой в пять процентов – по 17-18 рублей за килограмм.

В ПОИСКАХ ДЕШЕВОЙ МУКИ

Мой поход по супермаркетам в поисках дешевой муки увенчался успехом лишь частично. «Еленовскую» по 36 рублей за пачку нашел лишь в магазинах «Молоко» возле Крытого рынка и на проспекте Мира рядом с «Донбасс Ареной». Кстати, там же продавали двухкилограммовые пачки с «Безыменской» по 53,50 рубля (26,75 рубля за кило). Видимо, ее делают не из того зерна, которое закупило Правительство.

В «Обжоре» килограмм муки из России подорожал в январе на 6 рублей и теперь стоит 28 рублей. Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

В «Семерочке» на Крытом рынке муки вообще никакой не было – ни в пачках, ни на развес. Хотя, как потом узнал из данных правительственного мониторинга, в этот день там должны были продавать «Еленовскую» по 18,05 рубля за кило. Но, видимо, я был в неурочный час.

Та же самая картина наблюдалась в «Семерочке» на улице Коммунистической. Не было муки по социальной цене и в «Обжоре» на Донском (данные мониторинга потом «показали» наличие «Еленовской» по 17 рублей и «Урожая» по 17,50 рубля). Зато в мешках свободно стояла мука из России по 28 рублей. Месяц назад здесь российскую продавали по 22,50.

Впрочем, жители микрорайона Донской не особо расстроились по этому поводу - в «Караване», что напротив «Обжоры», продается мука «Урожай» на развес по 18 рублей. А двухкилограммовая пачка стоит 42 рубля (21 рубль за кило).

В «Караване» можно без проблем купить «Урожай» на развес за 18 рублей. Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

В магазинах «Первого республиканского супермаркета» дешевой муки нет – таковы результаты личных наблюдений и правительственного мониторинга, проведенного в разные дни. Есть мука «производства ДНР» и из Волгоградской области - по 25,15 рубля за кило.

В ларьках торговой марки «Еленовская мука» отсутствует продукция этого знаменитого комбината. Зато продают «Донецкую» и «Ясиноватскую» по 24 рубля. Кстати, последняя подорожала на два рубля по сравнению с концом декабря.

После декабрьского ажиотажа, когда муку в Донецке трудно было найти за любые деньги, в январе наступил период стабилизации. Помимо отечественной завезли муку из Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Цена на нее установилась на уровне 24-25 рублей. Пока дончане с опаской покупают незнакомый продукт – берут по килограмму-два «на пробу».

Можно предположить, что после использования закупленного Правительством зерна по дешевой цене (10 тысяч рублей за тонну при рыночной 12 тысяч) стоимость муки плавно остановится на отметке в 22-25 рублей – в зависимости от производителя.

В Первом республиканском супермаркете муку из Волгограда не спешат покупать. Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

«УТКА» О ПОШЛИНЕ НА ВВОЗ

Между тем, в украинских интернет-ресурсах сообщили, что Правительство ДНР под Новый год ввело 50-процентную пошлину на ввоз муки из Российской Федерации и других стран. Мол, этот шаг в условиях дефицита муки местного производства приведет к значительному ее удорожанию. Подскочат и цены на хлеб.

На днях министр доходов и сборов ДНР Евгений Лавренов опроверг эту информацию.

- Это неправда. Действительно, на рубеже 2017-2018 годов Министерством агропромышленной политики и продовольствия разрабатывался проект, призванный поддержать местного производителя муки. Но я могу со всей ответственностью сказать, что этот документ не был принят. В 2017 году у нас были одни условия, в 2018 – другие. Более того, могу сказать, что мы полностью отменили ввозную пошлину на муку, сегодня она составляет ноль процентов, — заявил Евгений Лавренов.

На правительственном сайте отсутствует постановление №2-3 от 27 декабря 2018 года, на которое ссылались украинские СМИ. Есть №2-2 и №2-4. Впрочем, не столь уж и важен ответ на вопрос: «А был ли мальчик»? Главное - проблема снята с повестки дня. И нового взлета стоимости муки в ДНР не будет. Сейчас ценники на этот продукт в супермаркетах Ростовской области «стартуют» с 25 рублей. Мука популярных торговых марок идет по 30-40 рублей. Несложно подсчитать, в какую сумму обошлась бы для жителей ДНР мука с 50-процентной накруткой.

По сообщению правительственного сайта руководство ДНР приняло ряд нормативных актов, направленных на усиление государственной политики в сфере продовольственной безопасности Республики, оказания поддержки производителям сельскохозяйственной продукции.

- У нас есть определенное негативное наследие, сложные отношения с аграриями, — сказал глава Правительства ДНР Александр Ананченко. - Мы должны восстановить их доверие к Правительству. Сейчас с помощью аграриев мы решаем проблему дефицита зерна в Республике. Иногда, эффективной работе мешает бюрократическая машина. Обращаю внимание министров на необходимость в будущем прилагать максимальные усилия для нивелирования бюрократических обстоятельств. Власть должна выполнять свои обязательства. Прошлогодняя ситуация не должна повториться.