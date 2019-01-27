Эдуард Басурин о войне на Донбассе: «Из России готовы приехать порядка 100 тысяч добровольцев»

Говорить с профессиональным военным спикером не просто. Он не лукавит, а от журналистов хочет слышать острые вопросы, на которые общество не знает ответы. Людям нужна правда о ведущейся пятый год войне. И эта правда – во фразе Басурина, которую он в беседе с нами произнес не сразу.

«Когда украинская сторона заявляла, что именно мы причастны к минометному обстрелу футбольной площадки, где погибла детвора. Тогда у меня в руках была чашка кофе, я вспылил, ударил чашкой об стол!» - Это полковник говорит об эмоциях. И в этом мы все, потому как от войны и непонимания устали давно.

ПЕРЕФОРМАТ В ОБОРОНЕ – ЧТО ЭТО?

- Если бы вы читали сводку за все время войны, что бы вы сказали людям?

- В 2014 году была одна сводка, сейчас другая. Любая сводка - это реакция по ситуации. Сейчас сводка стала больше информационным блоком, чем констатацией факта. Это разные вещи. И чтобы я сейчас сказал в 2014 году? Наверное, ничего б не поменял. Может эмоциональности добавил в голосе и словах. Тогда это были сухие цифры.

- Почему Басурин не всегда читает сводки?

- Мир-то на месте не стоит, он постоянно меняется. У меня есть свои определенные задачи, которые нужно выполнять. Сейчас сводку читает пресс-служба, а я подвожу итоги за неделю и, если что-то случается неординарное, то выхожу и делаю заявления. Просто сделали разделение в информационном поле. Меня оставили на значимом направлении.

- Вы почувствовали это разделение?

- В связи со сложившийся ситуацией, я бы ее не читал каждый день. Суммировал бы за несколько дней и одним блоком выпускал. Если каждый день говорить, что нас обстреляли два-три раза, то люди это уже не воспринимают. А если сказать, что тебя обстреляли за этот период времени 15-20 раз, то это воспринимается уже чуть острее. Все это политическая составляющая. Может быть, наше руководство хочет успокоить жителей, а может держать в тонусе - но долго в напряжении держать нельзя. Мы же занимаемся информационной деятельностью, а не пропагандисткой. У каждого есть свое руководство, задачи которого нужно выполнять. Так устроен мир.

- Как сказалось переформатирование министерства обороны в Народную милицию?

- Я изначально был против названия Народная милиция. Лучше бы оставили – ополчение. Никаких кардинальных изменений не произошло. Люди, которые обращаются и думают, что им сразу же помогут – но так не бывает. Нужен промежуток времени для того, чтобы отреагировать на запрос. Поэтому в этом плане есть изменения.

- В России до сих пор называют военных Республики ополченцами. Это можно встретить не только из уст жителей, но и СМИ.

- Это политика. При первом Минске было сказано, что здесь разрешено иметь отряды самообороны. Там было сказано, что на этой территории остаются вооруженные формирования, которые решали бы здесь вопросы безопасности. Это политические игры, поэтому это название пошло от Минска.

ОТКУДА МОЖЕТ БЫТЬ НАСТУПЛЕНИЕ

- Сейчас активизировались обстрелы районы аэропорта и Вольво-центра. С чем это связанно?

- С ротацией украинских подразделений и нагнетанием политического напряжения на Украине. Сначала было введение военного положения, сейчас – предвыборная кампания. Кто-то хочет выслужиться, кто-то против тех процессов, которые проходят в Минске. В основном, это человеческий фактор.

- Какое направление выгодно ВСУ для наступления?

- Любое. Все зависит от того, какая стоит задача и какие средства существуют. Если мы говорим о применении тяжелого вооружения - это степная часть, где можно развернуться, при этом не пострадает гражданское население в большом количестве. Если захват плацдармов, то это может быть и холмистая часть. Если ты контролируешь возвышенность, значит контролируешь и территорию вокруг на большом расстоянии. Отдельный вопрос - городская черта. Есть две составляющие: вклиниться на территорию противника (при этом понимаешь, что погибает большое количество гражданского населения), но с военной точки зрения, выбить противника в городских условиях очень сложно. Если задачей стоит выйти на российскую границу, то самое оптимальное для этого – Мариупольское направление. Прорвав несколько линий обороны, противник может выполнить поставленную им задачу. Там от линии фронта до границы 42-43 километра.

- Ходаковский говорит, что у нас нет никаких линий обороны, что не выстоим.

- Саша часто критикует, но что он сделал, когда возглавлял «Восток»? Он выстроили линию обороны, где они стояли? Я не помню этого. Зачем критиковать? Реализуй, если ты видишь какие-то огрехи, внеси предложения по их устранению. Найди материальные средства. Чтобы сделать нормальную линию обороны – нужны вложить деньги, потому что это дерево, это бетон, работа техники, топливо. Даже, если говорить о привлечении гражданского населения, как это было в Великую Отечественную, когда люди на патриотических основах рыли окопы, противотанковые рвы. У нас такое было. Но активисты копали больше для показухи, я видел репортажи оттуда. В посадках линии обороны не делаются. Деревья мешают. Ты должен быть либо перед лесополосой, либо за ней, но никак не внутри. Даже подвоз боеприпасов, топлива затруднен. Пусть он ответит за май 2014 года, пусть ответит за промку, когда они отошли. Раньше мы могли ехать по прямой дороге на Горловку, а сейчас это невозможно. Ходаковский никогда не был военным. Каким он был специалистом в вопросах антитеррористической деятельности, я не знаю. До событий 2014 года я его не знал.

- Выгодно Украине наступление или больше поддержание напряженности перед выборами?

- 50 на 50. С пропагандисткой точки зрения – выгодно и не выгодно. Тут нужно рассматривать по-другому. Во-первых, это гражданская война, здесь подходы другие. Принятие решений зависит от государственного устройства самой страны, и что государство хочет построить. Если они считают, что они должны контролировать те границы, которые существуют на карте, но при этом не утверждены даже на мировом уровне, значит, они должны выйти на них. Если это связанно с экономикой, а на войне они делают большие деньги, значит им выгодно, чтобы этот процесс длился как можно дольше. Если это процесс внутриполитический, то нужно не воевать а разговорить.