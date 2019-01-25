Наев в сотый раз сообщил, что Россия готовит нападение на Украину

Украинской разведке снова мерещатся российские войска и это, по их мнению, является индикаторами того, что Россия готовит масштабное наступление на Украину. Об этом сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

- Во-первых, они увеличили количество войск в зоне конфликта. Например, там, где было восемь тактических батальонов возле украинско-российской границы, их стало двенадцать. И это только в моей зоне ответственности, – уточнил Наев. - Они также существенно увеличили количество авиации, готовой к действиям с воздушных баз по ту сторону линии фронта, возле Донецка.

Получается, как в анекдоте, где российская армия так и не пришла. Это не мешает украинским боевикам пять лет воевать с нею.

По словам Наева, ключевое доказательство планов противника – это то, что, по словам Наева, в Донбассе появились российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Это удалось установить благодаря перехвату их разговоров.

Наев отметил, что украинские военные обнаружили особый тип спутниковой связи, используемой старшим офицерским составом российской армии. Присутствие российских генералов доказывает, что происходит перегруппировка войск, а это, скорее всего, подготовка к наступлению, считает Наев.

- Их разведывательные мощности увеличились в три раза: больше ДРГ, больше групп перехвата радиопереговоров, больше шпионов. Так происходит, как правило, накануне наступления, – пояснил генерал.

Наев считает, что керченский инцидент – это часть российского плана о взятии под контроль всего побережья Азовского моря и расширении зоны присутствия России в западном направлении, через Мариуполь и до Крыма.