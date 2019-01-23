Маленькая взятка: Жителю Донецка не удалось откупиться от украинских пограничников суммой в двести гривен

Жители ДНР нередко берут с собой во время поездок в незалежную республиканские документы или карточки местного оператора «Феникс». Что чревато большими неприятностями при прохождении контроля. 22 января на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» украинские пограничники при досмотре личных вещей нашли у жителя Донецка свидетельство ДНР о регистрации транспортного средства.

- Гражданин Украины пытался за 200 гривен «договориться» не забирать у него незаконно выданный документ. На такое предложение он получил от пограничников категорический отказ, – говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

Более того, водителя передали представителям полиции для принятия соответствующего правового решения. Теперь дончанина привлекут к уголовной ответственности за попытку дачи взятки должностному лицу.

Впрочем, на самом деле не такие уж принципиальные они, эти украинские пограничники. По всей видимости, водителя из Донецка задержали лишь за то, что маленький «хабар» предложил служивым.

На том же КПВВ «Марьинка» осенью прошлого года «накрыли» целую группу пограничников, которые за мзду пропускали контрабанду на территорию ДНР.

- Сотрудники СБУ уличили в систематических взятках инспектора Краматорского погранотряда, – рассказали в пресс-центре операции объединенных сил (ООС). - Он наладил механизм получения взяток от местных предпринимателей за беспрепятственное перемещение товаров на неподконтрольную территорию через КПВВ «Марьинка».

Мзда пограничника составляла 3 тысячи гривен (или 100 долларов) за проезд одной машины без надлежащего досмотра груза и контроля документов. Понятно, что действовал инспектор в тесной связке с пограничниками и таможенниками, которые несли службу непосредственно на пункте пропуска «Марьинка».