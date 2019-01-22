В Донецком цирке выступил единственный в мире дрессированный носорог

Новогодняя программа в столичном цирке Космос была одной из лучших за последнее время. Больше всего зрителям понравились номера с тиграми и носорогом. Их дрессировщики рассказали «Комсомолке» о том, как справляются с редкими животными и почему позволяют им больше, чем нужно.

Наставница носорога - заслуженная артистка России Елена Федотова. В цирке она уже десятки лет, из них семь работает в паре с носорогом.

- Я потомственный дрессировщик. Мои родители работали с экзотическими животными. В российском цирке носорогов не было, а у меня появилась уникальная возможность его приобрести, я решилась. Изначально была идея, чтобы носорог работал в номере вместе с тиграми. Но на наших манежах с одним носорогом тяжело развернуться - не говоря уже о других животных рядом с ним.

Знаменитого носорога привезли из заповедника Южно-Африканской Республики. На тот момент ему было немного больше двух лет. Дрессировать начали с первого дня. Елена Борисовна рассказывает, что до выхода на арену цирка провозилась с носорогом около года.

В Донецком цирке выступил единственный в мире дрессированный носорогФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Мы долго за ним наблюдали, изучали его со всех сторон. Со временем он к нам привык. Сейчас ему очень не нравится, когда что-либо в его жизни меняется. Когда люди видят живого носорога, у них зачастую пропадают все вопросы. Его уникальность в том, что он единственный в мире исполняет команды. В европейских цирках их обычно используют лишь для демонстрации животного.

- Много ест этот гигант? Размеры его внушительные!

- Он весит около трёх тонн - точно сказать мы, к сожалению, не можем, потому что у меня нет таких весов, которые могли бы его взвесить. Кушает он фураж, специальный корм, который мы заказываем через Голландию у фирмы, которая изготавливает корма для носорогов. В день съедает килограмм 35 – не меньше.

- Какие методы применяете в дрессуре?

- Нежные. Мы не применяем силу. Вообще у африканских шаманов есть интересные сведения об этих животных, они ими управляют, но опытом не делятся. Мы изучали его с нуля, пробовали проводить палочкой по разным частям тела - наблюдали, где ему нравится, а где нет... Таким путем находим взаимопонимание. Мы этим хотим доказать, что в дрессуре есть другие способы помимо силы и принуждения.

В Донецком цирке выступил единственный в мире дрессированный носорогФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Как он показывает, что ему что-то не нравится?

- Он пыхтит. Как-то мы работали в Симферополе, в боковом проходе стояла толпа людей в униформе. Они снимали его на видео. Нашему носорогу это почему-то не понравилось. Так он когда делал поворот, так фыркнул на них, что они за секунду исчезли из этого прохода. А каких-то случаев, когда он проявлял видимую агрессию – не было.

Дочь Елены Борисовны – Алиса Нестерова – тоже работает в цирке. Вместе с Алексеем Поручаевым они дрессируют белых бенгальских тигров. В столицу Республики они привезли шесть своих подопечных.

- Как вы стали работать с тиграми?

Алексей Поручаев: Это было случайно. Я проявил желание и решил попробовать себя в качестве дрессировщика тигров. В цирк я вообще попал из спорта. Алиса меня поддержала. Судьба дала нам шанс, который мы использовали. Хоть это и опасно, но безумно интересно. Нас даже ругают часто за то, что мы с ними очень милые. Бывает, что целуем их и забываем о том, что это опасные хищники.

Ещё зрителей удивляли милые тигры, которые не только слушаются дрессировщиков, но и любят ихФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Алиса Нестерова: О жизни наших тигров мы рассказываем на аккаунте в Инстаграме. Там есть вся информация о том, как они живут, как кушают, как проводят свой досуг, как спят и тренируется. Ещё мы стараемся рассказывать об их природе. Дело в том, что белые тигры в дикой природе практически не живут - это выведенная порода, они живут там, где за ними есть уход.

Дрессировщица рассказала легенду, по которой все белые тигры произошли от одного тигра, у которого был сбой на генном уровне. Из-за белой шерсти представителям этого вида тяжело охотиться и маскироваться в природе.

- Говорят что тяжело, когда в одной группе разнополые тигры. У вас есть и мальчики, и девочки. Сталкиваетесь с трудностями?

Алиса Нестерова: У нас они все братики и сестрички, поэтому понимание между собой находят. Бывают, конечно, времена загулов - тогда нам приходится нелегко. В этот период это самые милые кошки в мире. Они просто ложатся на манеж и валяются друг перед другом, нежатся.

- За всё выступление вы ни разу не вынуждали их что-то делать. Сложилось ощущение, что у вас слишком милые отношения.

Алиса Нестерова: Для того чтобы они выполнили трюк, мы их не провоцируем. Мы их не заставляем что-либо делать, они делают то, что хотят. Например, вчера была непогода - они были очень медлительные и ленивые. Несмотря на это они все трюки выполнены.

Ещё зрителей удивляли милые тигры, которые не только слушаются дрессировщиков, но и любят ихФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Сколько им лет?

Алиса Нестерова: Старшему тигру три года. А самому младшему - два. Они все родились у нас в цирке. Их родители тоже артисты. Причём роды мы принимали на гастролях в Ялте - прямо в фуре. Обычно они справляются сами, а мы просто помогаем: поддерживаем нужную температуру, не допускаем сквозняков, нужно чтобы тигрица чувствовала себя комфортно. Ещё трое у нас родились на гастролях в Грозном.

- С какого возраста начали дрессировать?

Алексей Поручаев: С самого детства. К тому же их таланты передаются и по генам от родителей. У нас есть тигры, которые сидят на тех же местах, где и их родители во время номеров.

- Среди них есть любовные парочки?

Алиса Нестерова: Еремей и Анфиса - у них настоящая любовь. Бывают трюки, когда они сидят друг напротив друга. Как-то во время выступления мы работали с другими тиграми, смотрим, как в этот момент медленно и уверенно Еремей через весь манеж направляется к Анфисе. Доходит до неё и начинает ласкаться. В вольере они всегда сидят в уголку вместе.

- Анфиса среди всех самая характерная?

Алексей Поручаев: Она самая избалованная - долго находилась в квартире рядом с людьми. Её все боготворили, поэтому она самовлюблённая. Алиса пользуется нашей этим.

Ещё зрителей удивляли милые тигры, которые не только слушаются дрессировщиков, но и любят ихФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Бывало такое, что тигры вас царапали, проявляя агрессию?

Алиса Нестерова: Царапины были, но это не со зла, а из-за нашей неосторожности.

- Сколько они съедают мяса?

Алексей Поручаев: Самцы кушают восемь килограммов в день - говядины либо курицы. A самки – шесть килограммов. Едят они раз в день. Плюс ко всему, заказываем специальные витамины для хищных кошек. Для шерсти - рыбий жир.