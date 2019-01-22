2019-01-22T11:54:48+03:00
Политика

Марьяна Наумова: После гибели Захарченко у меня ощущение, что внутри все будто бы оборвалось

Несмотря на свой юный возраст, четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу приехала в Донбасс уже в восемнадцатый раз
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Захарченко называл Наумову "Марьяна Батьковная". Фото: личный архив Марьяны НаумовойЗахарченко называл Наумову "Марьяна Батьковная". Фото: личный архив Марьяны Наумовой
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За годы войны Марьяна Наумова объездила 95 школ и стала лучшим другом для жителей Республик Донбасса. Когда спортсменка возвращается в Москву, общение продолжается в социальных сетях. Дончане и луганчане рассказывают о своей жизни, о буднях и об обстрелах. Ещё школьники идут за советом – спрашивают: на кого поступить?

- Не была в Донецке с августа прошлого года, - рассказывает «Комсомолке» Марьяна Наумова. – Тогда я приезжала сюда сдавать экзамены в университете, ещё успела завезти подарки в Александровку и Зайцево. Это были рюкзаки для первоклассников и канцелярские принадлежности.

Марьяна - лучший друг школьников Донбасса. Фото: личный архив Марьяны Наумовой

Марьяна - лучший друг школьников Донбасса. Фото: личный архив Марьяны Наумовой

«Донбасс не брошу»

До этого девушка приезжала в Донбасс раз в два-три месяца. Долгая пауза между поездками возникла в связи с гибелью первого Главы Республики Александра Захарченко.

- На тренировке в Москве я узнала, что Бати не стало, - вспоминает Марьяна. - После этого мне было тяжело приезжать сюда, мы с ним хорошо общались. Было такое ощущение, внутри все будто бы оборвалось.

Но Наумова дала слово, что не бросит Донбасс. Тем более что здесь столько товарищей, которые искренне ждут спортсменку в гости. Дело в том, что в Донецке девушка только ночует, а основное время проводит на окраинах Республики, где до сих пор идут обстрелы.

- В центре идет обычная жизнь, все работает. Почти не осталось следов войны. Чем-то похоже на центральные улицы Москвы, - говорит спортсменка. – В поселках вблизи передовой всё по-другому. Каждый раз туда сложно приезжать и морально, и физически. Потому что просто видишь какую-то безысходность. Мне детям приходится говорить, что война скоро закончится и все будет хорошо, чтобы дать хоть какую-то жизненную мотивацию.

Именно это и главная цель спортсменки. Поднять настроение тем, кто уже попал в жизненный тупик и показать им, что если идти к своей цели – всё получится.

- Меня нервирует то, что здесь пятый год идет война, а правительство моей страны не может сделать решительных действий. Почему эту войну нельзя было прекратить в самом начале - ведь люди же звали на помощь? – задается вопросом Наумова. - Они все тянут и тянут. И вроде делают какие-то шаги: признали документы Республик, возят гуманитарную помощь, но по факту серьезных действий я не вижу. Меня это все расстраивает.

Наумова проводит соревнования и мастер-классы. Фото: личный архив Марьяны Наумовой

Наумова проводит соревнования и мастер-классы. Фото: личный архив Марьяны Наумовой

«Даем детям удочки, а не рыбу»

Во многих школах Республик Донбасса Марьяна Наумова оборудовала спортивные залы, сделала там капитальные ремонты.

- Нужно понимать, что спорт, это не только поднятие штанги, а формирование будущего резерва государства, чтобы молодежь росла здоровая, с интересами, характером и мировоззрением, - считает чемпионка мира.

Во время крайней поездки Наумова навестила десять школ. Всем привезла новогодние подарки. Провела соревнования.

- Донбасс спортивный край, детей нужно учить, стимулировать к здоровому образу жизни, - говорит девушка. - Как говорится в поговорке: дать удочку, а не рыбу. Мы учим тому, что спорт это один из способов найти себя.

Одним из стимулов продолжить работу с детьми Донбасса для Марьяны Наумовой стала поездка в Сирию. Это там спустя месяц после освобождения Алеппо, кода все было разрушено, а коммуникации работали только от генераторов, чемпионка мира по пауэрлифтингу заметила шатры, где дети занимались спортом.

- Меня это так удивило, мол, еще вчера здесь террористы были, а они спортом занимаются, - рассказывает Наумова. - Сирийцы говорят, что если бы они не завлекали ребят каким-то делом, то искали бы приключения поопаснее. Просто для них проще построить спортзал, чем потом лечить детей.

В Сирии. Фото: личный архив Марьяны Наумовой

В Сирии. Фото: личный архив Марьяны Наумовой

Поэтому Марьяна Наумова стала стараться открывать еще больше спортивных площадок в прифронтовых поселках Донбасса.

- Хотим и в Зайцево что-то решить, но там трудно. Нужно переговорить с главой Ириной Дикун по этому вопросу. У них есть пустой Дворец культуры, вот его бы и оборудовать. Там хорошие толстые стены, что более безопасно, если начнется обстрел.

Представляет Республику в соревнованиях

Во время своих выступлений на профессиональной спортивной арене Марьяна Наумова представляет Донецк. Неоднократно девушка выходила с флагом Донецкой Народной Республики.

- Везде, где есть возможность я представляю Донбасс, потому что здесь я учусь в университете, а значит, что имею полное право представлять этот город на международных соревнованиях, - сказала чемпионка мира.

Договорилась с Денисом Пушилиным о совместной тренировке в спортзале. Глава ДНР тоже любит спорт, и увлекается штангой. Фото: личный архив Марьяны Наумовой

Договорилась с Денисом Пушилиным о совместной тренировке в спортзале. Глава ДНР тоже любит спорт, и увлекается штангой. Фото: личный архив Марьяны Наумовой

Под флагом Республики Марьяна выступала в Сербии и Сирии. Но, конечно же, не обошлось без скандалов.

- После того, как я развернула флаг в Сербии пресса раздула скандал, - рассказывает спортсменка. - Это получилось из-за подачки украинской стороны, только они начинают вставлять палки в колеса, а сами жители Сербии поддерживают Республики.

О мечтах и личной жизни

График девушки плотно загружен: тренировки, учеба, поездки в Донбасс. Несмотря, на это у нее должно оставаться время и на личную жизнь.

- Стараюсь на все уделять внимание. Но самое главное сейчас это учеба, спорт и общественная деятельность, - считает Марьяна. - Хочу окончить университет, поступить в магистратуру. Еще хотелось бы поработать по специальности, где-то на ближнем Востоке. У меня ведь специальность новая – гуманитарная миссия России на Ближнем Востоке.

Фото: личный архив Марьяны Наумовой

Фото: личный архив Марьяны Наумовой

«Участие отца в моей жизни – глобальное»

Во время всех поездок в Донбасс, отец Марьяны всегда рядом. Он – поддержка для девушки. Она говорит, что без его участия было бы сложно.

- Приехать сюда в 14 лет без какой-то поддержки было бы невозможно, - рассказывает Наумова. - Тогда был подростковый период, когда я еще формировалась как личность.

Дорога в спорт тоже открылась неспроста. Семья Наумовых – спортивная. Мама ходила в тренажёрный зал, папа спортом занимается ещё с армии.

- Если бы они не подали мне пример, не знаю, чем бы я занималась, - рассказывает чемпионка мира. - Именно с ним я поехала на его соревнования, и в первый раз в жизни увидела штангу. Начала этим интересоваться. С папой же выступила и на первых своих соревнованиях. И вот десять лет мы занимаемся вместе.

Отец Марьяны рассказывает, что, когда у дочери появилась идея поехать в Донбасс, он был только «за».

- Это совпадало с моим мировоззрением. У нас всегда была больше про-советская позиция в жизни.

Наумова объездила десятки городов ДНР и ЛНР. Фото: личный архив Марьяны Наумовой

Наумова объездила десятки городов ДНР и ЛНР. Фото: личный архив Марьяны Наумовой

Первая поездка была сложной. Наумовы приехали в самый разгар войны. Отели не работали, поэтому их разместили в казарме внутренних войск.

- Это была комната, где живут военные – везде пулеметы, автоматы, - вспоминает отец чемпионки мира. - У Марьяны даже есть фотография, где лежит косметичка рядом с гранатами. Вечером был серьезный грохот от обстрела. Но она всего этого не испугалась и приняла решение быть всегда вместе с Донбассом.

«Захарченко называл меня Марьяна Батьковна»

Для Наумовой Александр Захарченко был примером для подражания. Девушке запали в душу его качества: мужественность, целеустремленность и жизненный стержень.

- Первый раз я увидела Захарченко на присяге внутренних войск в 2014 году. Подошла к нему, сделала селфи, он меня обнял, - делится воспоминаниями Наумова. - Через время мы встретились с ним на параде 9 мая. Я начала рассказывать ему, кто я такая, что езжу по школам, общаюсь с детьми. Он сказал мне: Марьяна Батьковна, перестань, можешь не рассказывать, я смотрю репортажи и все знаю.

Первый Глава ДНР был для Марьяны примером. Фото: личный архив Марьяны Наумовой

Первый Глава ДНР был для Марьяны примером. Фото: личный архив Марьяны Наумовой

Спортсменка рассказывает, что в тот День Победы она вместе с Первым Главой Республики каталась по городу и поздравляла людей с праздником.

- Сколько его помню, он всегда сам был за рулем. Говорил, что его продолжение руки - это руль. У него часто играла песня «За Донбасс» Вадима Самойлова» - рассказывает Марьяна. - С ним было классно, он вселял надежду на будущее Республики, и я понимала, что он находится на том месте, на котором должен находиться.

Захарченко всегда был честным с Наумовой, всегда говорил прямо. Девушка говорит, что, возможно, он и не задумывался о том, что его поджидает опасность.

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