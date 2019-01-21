2019-01-21T17:41:25+03:00
Происшествия

Охотники за головами-5: сбежавший убийца, которого ищут журналисты «КП», живет по поддельным документам на Донбассе

Журналисты «Комсомолки» продолжают идти по следу одного из самых опасных преступников России, за которого объявлена награда в 1 миллион рублей
Андрей ГОРБУНОВРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ермолинского пытаются поймать с 2012 года. Зацепки привели журналистов "КП" в ДНР. Фото: Андрей Горбунов / предоставлено уголовным розыскомЕрмолинского пытаются поймать с 2012 года. Зацепки привели журналистов "КП" в ДНР. Фото: Андрей Горбунов / предоставлено уголовным розыском
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Читатели в комментариях на сайте kp.ru называли нас психами. Слушатели на радио «Комсомольская правда» обвиняли, что ради наживы мы плюем на чувство самосохранения. В какой-то степени критики правы. Искать своими силами одного из самых опасных преступников, пожалуй, слегка безрассудно.

Но полиция ведь сама попросила помощи у народных охотников за головами. Силовики пообещали миллион за помощь в поимке убийцы. Так что мы действуем исключительно в рамках закона и с подачи сыщиков. Мало того, с прошлого года МВД ощутимо подняли ставки. В августе 2018-го вступил в силу приказ, по которому за ценную информацию о преступниках руководство полиции может заплатить гражданским до 10 миллионов рублей!

Чтобы поймать убийцу-беглеца, журналисты «КП» обратились за помощью к его сообщнику-маньяку

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САНИТАР КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ

16 убийств за 5 лет. Банду «уральских санитаров каменных джунглей» пыталась вычислить вся свердловская полиция. Гастарбайтеров, сутенеров и наркоторговцев забивали молотками, полосовали ножами или стреляли в голову. Когда в 2012 году силовики все-таки вышли на след «санитаров», челюсть отвисла даже у самых бывалых работников уголовного розыска. Банда сплошь состояла из «золотой» молодежи. Например, отец нашего неуловимого беглеца - прославленный ленинградский шахматист, гроссмейстер Алексей Ермолинский. Он еще в советские годы эмигрировавший в США.

В банду Ермолинского привел уральский юрист Василий Федорович (на фото - слева). Фото: предоставлено уголовным розыском

В банду Ермолинского привел уральский юрист Василий Федорович (на фото - слева). Фото: предоставлено уголовным розыском

Сыщикам удалось задержать 10 членов банды. А вот 11-му — 31-летнему Семену Ермолинскому — удалось улизнуть.

В предыдущих четырех частях нашего расследования мы искали душегуба у отца в Америке, у матери в Питере, допрашивали с пристрастием сообщника Семена в мордовской тюрьме для особо опасных преступников. Коллега по криминальному цеху и дал нам ценную зацепку - Ермолинский стал карателем украинской армии и убивает ополченцев в ДНР. Этой информацией мы сразу же поделились с СКР. Оказалось, они тоже разрабатывают этот след.

- На Донбассе наши руки связаны. Сами понимаете, другое государство, - жаловался нам сотрудник Свердловского следственного комитета, который ведет дело Ермолинского. - Интерпол туда не хочет соваться. Говорят, не будут подвергать опасности своих сотрудников и отправлять в зону боевых действий... Неужели вы хотите помочь?!

Простите нас, дорогие читатели и слушатели, мы опять вас не послушали. Понимая всю опасность затеи, мы отправились в Донецк.

Ориентировка Интерпола на Ермолинского. Обратите внимание на красный квадратик. Эта метка значит, что преступник особо опасен

Ориентировка Интерпола на Ермолинского. Обратите внимание на красный квадратик. Эта метка значит, что преступник особо опасен

«КРЕСТ, И НА НЕМ НАПИСАНО: «СЕМЕН»

- Конечно, я его видел! - сердито кивает замкомандующего оперативным командованием ДНР Александр Воронин. Мы показываем ему фотографию Семена Ермолинского. Воронин продолжает хмуриться. Ему есть на что сердиться. Мы на час опоздали на встречу с ним. Но это всё — предатель айфон! Когда мы заехали на территорию Донбасса, мобильник посчитал, что мы на Украине. И перевел время на час назад. А мы еще вечером удивлялись, почему на улицах совершенно нет народа. Как теперь выяснилось, просто уже наступил комендантский час (только чудом нас не повязал патруль)...

Спасибо замкомандующего — дождался в условленном месте. Хоть и ворчит весь разговор.

- Где вы видели Ермолинского? - оживляемся мы.

- В ваших статьях. Все предыдущие части прочитал, - зубоскалит Воронин.

За нашим расследованием следят даже военные на Донбассе

За нашим расследованием следят даже военные на Донбассе

- А если серьезно, не сталкивались вы с этим типом в боях?

- Ребята, вы когда-нибудь стреляли из окопов?

Мотаем головами.

- Вы, правда, думаете, что в сражении можно разглядеть лица противника? Со стороны Украины было много наемников. Может, и Ермолинский тоже.

- Он точно здесь воевал! Нам питерские бандиты рассказывали, что ездили на Украину — пытались договориться с военными, чтобы те отдали Семена (он им денег должен). Но «укропы» заявили, что Ермолинский смыл свои старые грехи кровью врагов. Вопрос лишь в том, где сейчас наш беглец?

- Да убили его. Черви доедают, и слава Богу! Мы однажды ехали с товарищем, попали под обстрел. Смотрю, на обочине крест торчит. Украинцы зарыли своего товарища, когда отступали. Я даже стих написал:

В лесополосе у села Саханки

Во сырой земле АТОшника останки.

Был он чей-то муж, сын, отец, быть может.

Только мое сердце это не тревожит.

Надпись на кресте хилом, немудреном

Донесла до нас: звался он Семеном...

- Семеном? - перебиваем мы.

- Ну да, «Семен» было написано на кресте. Может, и вашего Ермолинского могила. Знаете, сколько таких Семенов похоронено по всей республике.

Скорее всего, Ермолинский уже кардинально поменял внешность. Фото: источник "КП"

Скорее всего, Ермолинский уже кардинально поменял внешность. Фото: источник "КП"

«ОН ЖИВЕТ СРЕДИ НАС»

Тем же вечером у нас встреча с еще одним высокопоставленным военным ДНР. Часы на телефоне уже показывают верно, так что на этот раз мы сверх-пунктуальны.

- Война гражданская — очень страшная вещь, - начинает с банальности наш собеседник (свое имя он попросил не афишировать). Но тут же переходит на конкретику:

- Ермолинский легко может прятаться в Донецке. Ходит по нашим улицам, улыбается, разговаривает с людьми. А они даже не понимают, что он - враг. Ермолинский мог под чужой фамилией получить в республике паспорт. Я допускаю, что этот убийца сейчас вполне легально живет в ДНР, как спящий агент, и ждет приказа от Украины.

После этого не особо оптимистичного разговора мы попытались встретиться с министром внутренних дел ДНР Алексеем Диким. Хотелось задать ему всего один вопрос: пытается ли местная полиция вычислить и задержать Ермолинского. Увы, в беседе нам отказали.

Но в письменном виде сотрудники пресс-службы все-таки ответили:

- В силу отсутствия официального взаимодействия с уголовным розыском России и Интерполом, ориентировки на беглых преступников к нам не поступают. МВД ДНР не располагает информацией о местонахождении Семена Ермолинского.

Ермолинский вооружен и очень опасен. Фото: предоставлено уголовным розыском

Ермолинский вооружен и очень опасен. Фото: предоставлено уголовным розыском

Неследствененый эксперимент

Как мы выдали себя за беглеца

Раз уж мы все равно на Донбассе, решили пойти ва-банк — пообщаться с матерью Семена Ермолинского от лица... самого Ермолинского. План следующий: покупаем симку местного оператора «Феникса». И с донецкого номера пишем смску родственнице беглеца: «Мама, меня уже достало скрываться! Я, наверное, сдамся». Расчет был на то, что Валентина Ермолинская знает, где именно скрывается ее сын, но постоянной связи с ним у женщины нет. Мама убийцы ответила бы: «Не делай этого!». Лже-Ермолинский: «Приедь пожалуйста. Мне очень одиноко». Валентина поехала (бы) на встречу с сыном-беглецом. А наш журналист в «КП»-Питер» Роман Лялин проследил бы за ней....

Так выглядел наш план в голове. На деле же получилось совсем не так.

Лже-Ермолинский: Мама, меня уже достало скрываться! Я, наверное, сдамся.

Мама: Что за бред?

Лже-Ермолинский: Ну сколько можно-то уже бегать. Достало(

Мама: Что ждал Миша в садике?

Это явно был проверочный вопрос. Ответа на который я не знал. Ни кто такой Миша, ни кем он приходится Семену, ни что за садик есть в их общей биографии. Но важно другое: если мать использует пароль, значит, она уверена, что ее сын жив. А значит - поиски продолжаются!

Не исключено, что Ермолинский уже свел татуировки. Фото: предоставлено уголовным розыском

Не исключено, что Ермолинский уже свел татуировки. Фото: предоставлено уголовным розыском

Конкретно

Приметы Семена Ермолинского

На вид 30-35 лет, спортивного телосложения, волосы темные, стрижка короткая, спинка носа искривлена. На обеих руках от плечевого сустава до кисти татуировки в виде хаотичных узоров. На правой руке на сгибе локтевого сустава изображена звезда, обрамленная хвостом ящерицы.

Если вам известно что-либо о том, где сейчас находится Семен Ермолинский, пишите нам на почту andrey.gorbunov@phkp.ru с пометкой "охотники за головами"

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