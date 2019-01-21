Охотники за головами-5: сбежавший убийца, которого ищут журналисты «КП», живет по поддельным документам на Донбассе

Читатели в комментариях на сайте kp.ru называли нас психами. Слушатели на радио «Комсомольская правда» обвиняли, что ради наживы мы плюем на чувство самосохранения. В какой-то степени критики правы. Искать своими силами одного из самых опасных преступников, пожалуй, слегка безрассудно.

Но полиция ведь сама попросила помощи у народных охотников за головами. Силовики пообещали миллион за помощь в поимке убийцы. Так что мы действуем исключительно в рамках закона и с подачи сыщиков. Мало того, с прошлого года МВД ощутимо подняли ставки. В августе 2018-го вступил в силу приказ, по которому за ценную информацию о преступниках руководство полиции может заплатить гражданским до 10 миллионов рублей!

Чтобы поймать убийцу-беглеца, журналисты «КП» обратились за помощью к его сообщнику-маньяку 00:00 00:00

САНИТАР КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ

16 убийств за 5 лет. Банду «уральских санитаров каменных джунглей» пыталась вычислить вся свердловская полиция. Гастарбайтеров, сутенеров и наркоторговцев забивали молотками, полосовали ножами или стреляли в голову. Когда в 2012 году силовики все-таки вышли на след «санитаров», челюсть отвисла даже у самых бывалых работников уголовного розыска. Банда сплошь состояла из «золотой» молодежи. Например, отец нашего неуловимого беглеца - прославленный ленинградский шахматист, гроссмейстер Алексей Ермолинский. Он еще в советские годы эмигрировавший в США.

В банду Ермолинского привел уральский юрист Василий Федорович (на фото - слева). Фото: предоставлено уголовным розыском

Сыщикам удалось задержать 10 членов банды. А вот 11-му — 31-летнему Семену Ермолинскому — удалось улизнуть.

В предыдущих четырех частях нашего расследования мы искали душегуба у отца в Америке, у матери в Питере, допрашивали с пристрастием сообщника Семена в мордовской тюрьме для особо опасных преступников. Коллега по криминальному цеху и дал нам ценную зацепку - Ермолинский стал карателем украинской армии и убивает ополченцев в ДНР. Этой информацией мы сразу же поделились с СКР. Оказалось, они тоже разрабатывают этот след.

- На Донбассе наши руки связаны. Сами понимаете, другое государство, - жаловался нам сотрудник Свердловского следственного комитета, который ведет дело Ермолинского. - Интерпол туда не хочет соваться. Говорят, не будут подвергать опасности своих сотрудников и отправлять в зону боевых действий... Неужели вы хотите помочь?!

Простите нас, дорогие читатели и слушатели, мы опять вас не послушали. Понимая всю опасность затеи, мы отправились в Донецк.

Ориентировка Интерпола на Ермолинского. Обратите внимание на красный квадратик. Эта метка значит, что преступник особо опасен

«КРЕСТ, И НА НЕМ НАПИСАНО: «СЕМЕН»

- Конечно, я его видел! - сердито кивает замкомандующего оперативным командованием ДНР Александр Воронин. Мы показываем ему фотографию Семена Ермолинского. Воронин продолжает хмуриться. Ему есть на что сердиться. Мы на час опоздали на встречу с ним. Но это всё — предатель айфон! Когда мы заехали на территорию Донбасса, мобильник посчитал, что мы на Украине. И перевел время на час назад. А мы еще вечером удивлялись, почему на улицах совершенно нет народа. Как теперь выяснилось, просто уже наступил комендантский час (только чудом нас не повязал патруль)...

Спасибо замкомандующего — дождался в условленном месте. Хоть и ворчит весь разговор.

- Где вы видели Ермолинского? - оживляемся мы.

- В ваших статьях. Все предыдущие части прочитал, - зубоскалит Воронин.

За нашим расследованием следят даже военные на Донбассе

- А если серьезно, не сталкивались вы с этим типом в боях?

- Ребята, вы когда-нибудь стреляли из окопов?

Мотаем головами.

- Вы, правда, думаете, что в сражении можно разглядеть лица противника? Со стороны Украины было много наемников. Может, и Ермолинский тоже.

- Он точно здесь воевал! Нам питерские бандиты рассказывали, что ездили на Украину — пытались договориться с военными, чтобы те отдали Семена (он им денег должен). Но «укропы» заявили, что Ермолинский смыл свои старые грехи кровью врагов. Вопрос лишь в том, где сейчас наш беглец?

- Да убили его. Черви доедают, и слава Богу! Мы однажды ехали с товарищем, попали под обстрел. Смотрю, на обочине крест торчит. Украинцы зарыли своего товарища, когда отступали. Я даже стих написал:

В лесополосе у села Саханки

Во сырой земле АТОшника останки.

Был он чей-то муж, сын, отец, быть может.

Только мое сердце это не тревожит.

Надпись на кресте хилом, немудреном

Донесла до нас: звался он Семеном...

- Семеном? - перебиваем мы.

- Ну да, «Семен» было написано на кресте. Может, и вашего Ермолинского могила. Знаете, сколько таких Семенов похоронено по всей республике.

Скорее всего, Ермолинский уже кардинально поменял внешность. Фото: источник "КП"

«ОН ЖИВЕТ СРЕДИ НАС»

Тем же вечером у нас встреча с еще одним высокопоставленным военным ДНР. Часы на телефоне уже показывают верно, так что на этот раз мы сверх-пунктуальны.

- Война гражданская — очень страшная вещь, - начинает с банальности наш собеседник (свое имя он попросил не афишировать). Но тут же переходит на конкретику:

- Ермолинский легко может прятаться в Донецке. Ходит по нашим улицам, улыбается, разговаривает с людьми. А они даже не понимают, что он - враг. Ермолинский мог под чужой фамилией получить в республике паспорт. Я допускаю, что этот убийца сейчас вполне легально живет в ДНР, как спящий агент, и ждет приказа от Украины.

После этого не особо оптимистичного разговора мы попытались встретиться с министром внутренних дел ДНР Алексеем Диким. Хотелось задать ему всего один вопрос: пытается ли местная полиция вычислить и задержать Ермолинского. Увы, в беседе нам отказали.

Но в письменном виде сотрудники пресс-службы все-таки ответили:

- В силу отсутствия официального взаимодействия с уголовным розыском России и Интерполом, ориентировки на беглых преступников к нам не поступают. МВД ДНР не располагает информацией о местонахождении Семена Ермолинского.

Ермолинский вооружен и очень опасен. Фото: предоставлено уголовным розыском

Неследствененый эксперимент

Как мы выдали себя за беглеца

Раз уж мы все равно на Донбассе, решили пойти ва-банк — пообщаться с матерью Семена Ермолинского от лица... самого Ермолинского. План следующий: покупаем симку местного оператора «Феникса». И с донецкого номера пишем смску родственнице беглеца: «Мама, меня уже достало скрываться! Я, наверное, сдамся». Расчет был на то, что Валентина Ермолинская знает, где именно скрывается ее сын, но постоянной связи с ним у женщины нет. Мама убийцы ответила бы: «Не делай этого!». Лже-Ермолинский: «Приедь пожалуйста. Мне очень одиноко». Валентина поехала (бы) на встречу с сыном-беглецом. А наш журналист в «КП»-Питер» Роман Лялин проследил бы за ней....

Так выглядел наш план в голове. На деле же получилось совсем не так.

Лже-Ермолинский: Мама, меня уже достало скрываться! Я, наверное, сдамся.

Мама: Что за бред?

Лже-Ермолинский: Ну сколько можно-то уже бегать. Достало(

Мама: Что ждал Миша в садике?

Это явно был проверочный вопрос. Ответа на который я не знал. Ни кто такой Миша, ни кем он приходится Семену, ни что за садик есть в их общей биографии. Но важно другое: если мать использует пароль, значит, она уверена, что ее сын жив. А значит - поиски продолжаются!

Не исключено, что Ермолинский уже свел татуировки. Фото: предоставлено уголовным розыском

Конкретно

Приметы Семена Ермолинского

На вид 30-35 лет, спортивного телосложения, волосы темные, стрижка короткая, спинка носа искривлена. На обеих руках от плечевого сустава до кисти татуировки в виде хаотичных узоров. На правой руке на сгибе локтевого сустава изображена звезда, обрамленная хвостом ящерицы.

Если вам известно что-либо о том, где сейчас находится Семен Ермолинский, пишите нам на почту andrey.gorbunov@phkp.ru с пометкой "охотники за головами"