Жизнь на «Аркане»: Девушку-инвалида из Донецка украинские власти четыре раза лишали пенсии

Ольга страдает диабетом и имеет инвалидность. В ноябре 2014 года девушка переехала из обстреливаемого Донецка в город Селидово Донецкой области. Оформила документы переселенца, чтобы получать пенсию по инвалидности – большая часть этих денег уходит на лекарства. На днях украинские власти лишили Ольгу положенных выплат. Уже в четвертый раз с начала войны. Об этом диком случае рассказали в благотворительном фонде «Право на защиту».

Впервые выплату пенсии Ольге приостановили в апреле 2017 года - попала в списки системы «Аркан» (система контроля пересечения линии соприкосновения в Донбассе). Девушка удивилась, ведь последний раз ездила в Донецк год назад. Подала иск в суд, который остался без рассмотрения, а выплату пенсии странным образом возобновили без вынесения решения.

Но в мае 2018 года история повторилась. В Пенсионном фонде снова приостановили выплаты, сославшись на списки системы «Аркан» и долгое пребывание Ольги (более 60 дней) на неконтролируемой правительством Украины территории.

- Тогда я написала заявление в главный центр обработки специальной информации Госпогранслужбы, – рассказала Ольга. - Оттуда получила ответ, что в базе вообще не сохранились данные о пересечении пункта пропуска. В мае 2018 году ко мне пришли из управления Пенсионного фонда, составили акт и восстановили выплату пенсии.

Но уже через месяц выплаты вновь прекратились из-за той же системы «Аркан». Девушка решила пересечь линию соприкосновения через КПВВ «Марьинка», чтобы в базе Госпогранслужбы Украины зафиксировали факт пребывания на подконтрольной украинским властям территории. Однако выплата пенсии так и не была восстановлена. Ольга была вынуждена обращаться с иском в суд для восстановления нарушенных прав. Только через пять месяцев, в ноябре 2018 года, ПФУ по решению суда возобновил выплату пенсии.

- Надеялась, что мои мучения закончились, и теперь я буду получать пенсию без перебоев, – поделилась дончанка.

В селидовской больнице, куда обратилась Ольга, находится церковь. Теперь девушке остается уповать только на бога. Фото: trip-impressions.com

Но в январе 2019 года ее снова лишили выплат.

- Не понимаю, сколько еще судебных решений в мою пользу должно быть принято, чтобы я могла беспрепятственно получать пенсию, – возмутилась девушка. – В Пенсионном фонде просто издеваются надо мной.

От пережитого у Ольги поднялось давление, и она уже несколько дней находится в больнице.

Украинские правозащитники отмечают, что технические ошибки, допускаемые системой «Аркан», до сих пор не устранены. Это заставляет переселенцев постоянно ходить по судам или проверяться для возобновления пенсионных и социальных выплат.

Похожую историю рассказала «КП» пожилая жительница Харцызска Валентина.

- Мы с дочерью-инвалидом оформлены на Украине как переселенцы. Я получаю пенсию по возрасту, а дочь – по инвалидности. Три месяца назад ездили вдвоем для прохождения проверки. КПП пересекли вместе, а спустя время в Пенсионном фонде сообщили, что дочь не въезжала на Украину – так показал этот сумасшедший «Аркан». Пришлось объясняться. Хорошо еще, что сохранились данные проверки на месте. И сотрудницы Пенсионного фонда отнеслись с пониманием.