Коллекционер подарил краеведческому музею медали, выпущенные в единственном экземпляре

Первый в этом году подарок Донецкому республиканскому краеведческому музею. Уникальную коллекцию предметов фалеристики - медалей, значков, плакеток и мини-эстампов передал в экспозицию дончанин Евгений Малаха.

- Представляете, вот он нам принес больше 300 предметов фалеристики! - с восторгом рассказывает старший научный сотрудник отдела научно-фондовой работы донецкого республиканского краеведческого музея Ирина Черепахина. - Коллекционер, который оторвал от своего сердца свою коллекцию - это дорогого стоит, поверьте. В этой коллекции столько всего, просто нельзя перечислить! Охвачены все области - это настольные и нагрудные медали, значки, плакетки, эстампы, какие-то сувениры, статуэточки. И каждый из них - это история нашего Донбасса.

Сотрудники музея между собой называют Евгения Малаху «главным коллекционером города Донецка». Именно благодаря этому человеку в Советском Союзе начало развиваться движение фалеристов - коллекционеров медалей, значков, различных наград. В 1984 году он стал председателем донецкого клуба коллекционеров. При участии Евгения Малахи при Всесоюзном Объединении Клубов Фалеристов была создана секция геральдистов, из которой впоследствии было образовано Всероссийское геральдическое общество и Союз геральдистов России.

В коллекции, которую Евгений Малаха передал музею - памятные знаки и медали, посвященные юбилеям научно-исследовательских институтов, учебных заведений, предприятий, театров. В них отражены исторические даты и события государственного и местного масштаба, спортивные соревнования и культурные мероприятия. Здесь есть медаль «Миллионному жителю Донецка». Она была вручена 1978 году Сергею Березюку. Он по-прежнему живет в Донецке. В прошлом году миллионный житель города отметил юбилей - 45 лет. Кроме того, есть уникальные медали, которые существуют в единственном экземпляре.

Медаль миллионному жителюФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Есть просто экзотические, - говорит Ирина Черепахина Например, в африканской стране наши спортсмены преодолевали пороги очень бурной реки, и вот эта медалька - она единственная была издана. Наградная медаль «За форсирование Замбези. Январь 2016». С обратной стороны обозначены фамилии спортсменов. Она в единственном экземпляре. Вот она попала к нам.

Медаль за форсирование ЗамбезиФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Еще один уникальный памятный знак, который также существует в единственном экземпляре, посвящен соревнованиям дзюдоистов, которые проходили в Славянске. В них принимали участие спортсмены из Китая и Японии.

Турнир в Славянске

- На этой плакетке (как я ее назвала), надписи были сделаны на русском и иероглифами, рассказывает Ирина Черепахина.- Т.е. это ж тоже нужно было найти человека, который правильно все это воплотил! И она сделана из двух металлов. Как говорил Евгений Александрович, это уникальный сплав, который был буквально в Донецке разработан.

Уже почти на протяжении года в республиканском краеведческом музее проходит акция «Дни дарения». За это время коллекция выросла более, чем на тысячу экспонатов. Причем уникальные вещи и предметы музею дарили не только жители Донецкой и Луганской народных республик, но также России, Украины, Германии и даже Канады.

- Уникальные экспонаты - человек, который здесь воевал, он уже уехал на свою Родину, но экспонаты, привезенные им из Канады - это военное обмундирование времен Великой Отечественной войны в огромном количестве и бонны - бумажные денежные знаки, нам передал человек, который здесь воевал. А сейчас он вернулся на Родину, и прислал нам такой подарок, - говорит Ирина Черепахина.

Акцию «Дни дарения» планировали завершить в конце 2018 года. Но она стала настолько популярной, что было решено ее продлить.