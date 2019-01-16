Танки, коты-культуристы, японцы, взорванные мосты - что в Донецке лепят из снега

Давненько в наших краях не было такой образцовой зимы – все согласно штатному погодному расписанию: на календаре – зима, и за окном – зима. Все как полагается - снег, мороз – в наличии, Снежок обновляется регулярно. Пользуясь такой редкой возможностью, Донецк пытается объять все сезонное необъятное – залить катки, накататься на санках, наиграться в снежки. Я знаю, что некоторые, даже на лыжах успели походить. Ну и снеговики, куда без них? Практически в каждом дворе есть своя баба. В основном классический вариант скульптуры – три шара, угольки-глаза, нос-морковка, руки-веточки. Иногда бабы представлены семьями. А иногда создатели скульптур из снегов подходят к бабам творчески. Собственно, некоторых и бабами-то не назовешь. Некоторые идеи снежных арт объектов могли прийти в голову только местным скульпторам. О них и поведем речь.

Итак. Первый в нашем рейтинге – снеговик-вахтовик. Сооружен по-быстрому, сфотографирован во время первых снегопадов прямо на крыше авто. Как пояснил создатель (он же по совместительству владелец авто, он же взрослый мужчина в белой рубашке, галстуке и кашне под черным драповым полупальто) этого мини снеговика-вахтовика свои мотивы

- Вы знаете, так вдруг захотелось снеговика свалять! На большого времени не было. А руки чешутся, хоть маленького, а слепи! Ну и вот. Слепил. Хорош?

Вот так со снеговиком и ездил

А то! КрасавЕц!

Вторым нумером нашей программы – котик. Котиков, как известно, много не бывает. А если котик еще и снежный? Да еще судя по кубикам ведет здоровый образ жизни? В общем, животное со всех сторон редкое, я бы даже сказала – уникальное. Наверняка занесено в красную книгу, а прописан на Текстильщике. Авторы – дети кировского района.

Где-то на Текстильщике есть котик. Фото: facebook.com

Третьим в нашем списке значится снеговик, созданный самой природой. Верней, творчество совместное – природы, человека и мировой революции. Итог перед вами – суровый макеевский Снеговик Ильич.

Такой вот Снегович Ильич получился. Фото: facebook.com

Номер четыре – символ 2019-го – снежный свин! Тут как бы слова излишни – все перед вами. Наслаждайтесь.

Символ 2019 года снежный свин. Фото: facebook.com

Пять – на злобу дня. Японский снеговик-сан или снежная гейша. Сооружен в аккурат перед встречей Лаврова с японцами. Да, в Донбассе даже снеговики в курсе мировой политики.

Снеговик-сан. Фото Евгения Карпачева

- Дэва о-даидзи –ни, - как бы говорит нам снеговик-сан. Что в переводе означает – Всего хорошего!

А завершает наш хит-парад снеговиков две чисто донецкие снежные инсталляции. Первая – снежный танк. Что не удивительно, потому что танк нашим детям – обычное явление, а вот, скажем, поезд или самолет – экзотика. Многие ни разу не видели ни поездов, ни самолетов. Зато на танки, БМП, БТРы и прочие «Гвоздики» - насмотрелись. Собственно, вот. Талантливая работа совсем юных донецких скульпторов. Или военных конструкторов.

Танк на улицах города дело обычное. Теперь и снежный. Фото: facebook.com

Последняя на сегодня я бы сказала, снежная постановка. На фотографии горловские детишки, которые строят мост. Ну, подумаешь, мост? – скажете вы. Мосты – считай первая конструкция, которую осваивают дети, когда в руки к ним попадают кубики. На всех пляжах всех побережий количество построенных мостов из песка за сезон переваливает за миллиард. То же касается мостов из снега.

Мост, построенный горловскими детишками, все-таки отличается.

Горловские дети повторили Никитовский мост. Фото: .facebook.com

«Дети строили из снега мост, а потом один из пролетов «подорвали». Ну как на Никитовке у нас», - написал приславший эту фотографию.