Дончанин Иван Кириченко: «Дожил до ста лет, доживу и до нашей Победы!»

Меня встречает внук юбиляра – Дмитрий, который проживает последние несколько лет вместе с дедушкой – Иваном Яковлевичем Кириченко. По снежному месиву мы пробираемся к одному из домов Пролетарского района и поднимаемся на верхний - 4-эй этаж.

- Дедушка вас ждет! «Комсомолку» он читает регулярно, а когда узнал, что вы из этого издания, сразу согласился на интервью, - по пути рассказывает парень. – Он до сих пор много читает, привычек своих не меняет. А еще - сам гулять выходит, разве что в последние годы с палочкой. Сейчас вот только из-за снега дома сидит. Дед для меня пример во всем!

Юбиляр встречает нас при полном параде – весь пиджак в орденах и медалях. Выправка у него военная и рукопожатие сильное. Иван Яковлевич – офицер-пограничник, служил по всему Советскому союзу – Памир, Молдавия, Одесса, Хабаровск. 21 год в погранвойсках!

С дочерью Татьяной.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Вот внук вчера прическу мне сделал, - смеется он и проводит ладонью по идеально, по-военному, выбритой голове. – И я совсем помолодел! А вообще я из породы долгожителей, у меня дядя 102 года прожил.

От голода спасался в Сталино

- Родился я в селе Вершина-2 Запорожской области. Семья была большая – 6 человек детей, - вспоминает он. – В 1933 году начался страшный голод. Мы с отцом уже выменяли в ближайших селах все наше добро на бураки да картошку. А когда менять стало нечего, отец подвел ко мне 9-летнего брата Васю и 6-летнюю сестру Катю и говорит: «Бери их и едьте в Сталино, ищите там наших родственников, вы – маленькие, вам подадут, а мы в селе останемся помирать». Так и вышло – отец вскоре умер от голода, а мама чудом выжила.

С таким благословением отправились дети на товарняке в Сталино. Поблизости, на хуторе Вороном нашли родственников, которые не слишком обрадовались трем голодным ртам, когда своих шестеро сидели по лавкам. Дети были вынуждены ходить в город, попрошайничать, а затем, иногда ничего не добыв, возвращаться голодными на хутор.

Наш самый молодой читатель.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Вскоре я свалился с малярией, брат Вася тоже попал в больницу, а потом и сестричка тифом заболела, мы с братом выжили, а она – нет. До сих пор я не знаю, где она похоронена, - говорит он. – После больницы в моей судьбе принял участие председатель профсоюза шахты № 6 Капитальная Скобченко Николай Васильевич. Устроил меня жить в общежитие, и я смог наконец-то окончить 7-ой класс. Директор школы Мартынюк Станислав Николаевич давал мне два талона, чтобы я мог покушать в столовой. Соседи по общежитию справили мне костюм и даже парикмахер обслуживал меня бесплатно.

Имена всех своих благодетелей помнит и сегодня, благодаря этим людям парень и выжил. Сейчас, когда дети в каждой семье возводятся едва ли не в культ и многие родители делом своей жизни считают оградить чадо от любых переживаний, воспоминания моего собеседника потрясают. После школы паренек пытался поступить в педучилище, да засыпался на украинском языке, устроился учеником табельщика на шахту. Освоил счеты, арифмометр, вызывался работать в выходные и праздники, а на свою зарплату еще и младшего брата кормил, который учился в училище.

Из донецкой степи попал в горы

Но тут японцы напали на Халхин-Гол и Ивану принесли повестку в военкомат. В 11.00 принесли повестку, а в 17.00 он уже вместе с вещами был у ворот военкомата. Провожал его в армию только младший брат.

С фотографией себя молодого.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Отправили служить меня на Памир – на крышу мира. Целых 11 дней туда добирались в товарняке, кутаясь в сено, которое находили в вагоне. Там я попал в пограничные войска, в кавалерийский отряд, охранял государственную границу, - с гордостью произносит он. – Дали мне коня по кличке Полет и вскоре я уже прилично держался в седле.

Вскоре началась Великая Отечественная война. Иван продолжал служить уже в звании старшины. О своей службе Иван Яковлевич рассказывает без ухарства, очень сдержанно.

Доводилось и шпионов ловить

- Еще перед войной в мае 1941 во время службы в городе Хорог на Памире участвовал в задержании опасного шпиона белогвардейца. Тот пытался перейти границу, притворился, что заблудился. Задержанного самолетом направили в Ташкент, а потом в Москву, - вспоминает он. -

А в 1942 году участвовал в поисках шпиона, который жил в Хороге и работал начальником физподготовки. Тот пытался убежать в Афганистан через горы, но на второй день мы его задержали.

За это на пиджаке Ивана Яковлевича 18 медалей и орден Красной звезды.

В 1944 был переведен на службу в Молдавию. Там в Молдавии Иван женился и свадьбу пограничную сыграли. Его избраннице Нине потом пришлось за мужем по всему союзу попутешествовать. По чужим квартирам, с чемоданами и маленькими детьми.

- Помню только прочитал интересную книгу «Даурия» про Забайкальскую казачью деревню, как через несколько дней вызывают в Дальневосточный военный округ! – улыбается он. – И отправляют меня служить в поселок Даурия, где стык трех границ – России, Китая и Монголии. Там сплошные камни, ничего не растет, только ветер с песком. Запомнилось, как вел детей в школу, крепко взяв за руки, чтобы их ветром не сбило с ног. Позже перевели в Хабаровск.

Из офицеров в шахтеры

Отслужив свое, в 1960 году вернулся с семьей в Донбасс и пошел работать на шахту. И под землей поработал, и на поверхности – всего 40 лет.

- Поделитесь секретами своего долголетия? – прошу своего собеседника.

- Первое – я никогда не курил. За всю жизнь выкурил 1,5 сигареты еще в 1936 году и больше к этому не возвращался. Второе – почти не пил спиртного, разве что в большой праздник какой. Третье – питался вовремя и ел простую нежирную пищу, с детства у меня был гастрит, потому с этим строго. Четвертое – спорт. Всю жизнь я увлекался футболом, хоккеем, боксом. Сейчас мой день всегда начинается с самомассажа – разминаю руки, ноги, массирую уши, лицо, делаю гимнастику - махи руками, ногами, круговые упражнения шеей, корпусом – до 350 движений. В хорошую погоду беру свою третью ногу – трость и выхожу во двор, - перечисляет Иван Яковлевич, загибая пальцы. – Пятое – я всегда много читал. В свое время выписывал 12 газет и журналов, а кроме того брал книги в библиотеке. Читаю и до сих пор, в том числе вашу «Комсомолку», активно интересуюсь тем, что в мире происходит.

Секрет долголетия прост - зарядка и чтение "Комсомольской правды"Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- И каково ваше отношение ко всему этому? – спрашиваю ветерана.

- Я бы с Кравчука начиная всех их пересадил в тюрьму – и Кучму, и Ющенко. А Порошенко бы повесил, - говорит он, перебирая медали на груди. – Я утром, когда боксирую, представляю себе всех этих деятелей, делаю удар правой и приговариваю: «На тебе, Турчинов!», левой: «На тебе, Парубий!», снова правой: «Получи, Ярош», левой: «Получи, Аваков!» Какой у меня стаж, а пенсию уже пятый год не получаю! Это ж надо довести народ до такого?! А сколько убито людей, сколько осталось калеками? Во имя чего? Но я дожил до ста лет, может и до нашей победы доживу.

Комсомольское рукопожатие.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Редакция "Комсомольской правды" поздравляет Ивана Яковлевича с вековым юбилеем! Желает крепкого здоровья, активного долголетия, не терять способности радоваться каждому новому дню и верить в лучшее. А в подарок юбиляру, как нашему самому преданному читателю, редакция дарит подписку!