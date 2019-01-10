Коммунальщики расчищают снег круглосуточно, но горожане все равно жалуются

В социальных сетях только ленивый не пожаловался на работу коммунальщиков во время снегопада. Одни сетовали, что не расчищены дороги от снега во дворах, другие – что не сбивают сосульки с крыш домов.

- Да уж! Давно такого не было. Бездействуют наши службы, - пишут в социальных сетях. Ничего не делается, совсем расслабились. Отдыхают что ли?

В это время коммунальщики занимались расчисткой основных дорог, улиц и проспектов. В некоторые дворы тоже заходили с лопатами и тракторами.

- Неужели люди не понимают, что коммунальщики не всесильны? Делают, что могут! И справляются с этим не так уж и неплохо, - говорит дончанин Сергей Матвиенко.

Задействованы тысячи коммунальщиков

В министерстве строительства тоже заявили, что коммунальные предприятия Республики круглосуточно проводят все необходимые мероприятия по ликвидации последствий обильных снегопадов, уделяя в первую очередь внимание важнейшим объектам инфраструктуры.

Коммунальщики расчищают снег круглосуточно, но горожане все равно жалуютсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Сложные погодные условия и обильные снегопады существенно затруднили работу наших коммунальных служб, - прокомментировал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виталий Кижаев. - Сейчас все основные силы коммунальников направлены на ликвидацию последствий непрекращающихся снегопадов.

Ежедневно, согласно оперативной сводке, получаемой от городов и районов Республики, расчищается более шести тысяч километров дорог, около трех тысяч квадратных метров тротуаров и примерно столько же придомовой территории.

- В период особо сложных погодных условий с 4 по 8 января в целом по Республике для расчистки снега было задействовано до 11 тысяч работников коммунальной отрасли и до 360 единиц спецтехники, – отметил представитель минстроя.

Дончане вышли с лопатами

В тех дворах, куда коммунальщики не доехали, на помощь пришли сами дончане. Просто вышли из квартир с лопатами и начали работать.

Сосульки повисли с крыш домовФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Мы для себя же стараемся! Нам здесь ходить, ездить, - говорит житель Калининского района столицы Павел Тимохин. – Плюс ко всему – хорошая альтернатива тренажерному залу. Понятно, что не все хотят и могут лишний раз трудиться. Но лично мне это не сложно.

Многие придерживаются такой же позиции. Пишут, что на коммунальщиков не в обиде.

- Они в 14-ом и 15-ом году героические подвиги совершали. Все кто приезжал к нам в город, восхищались чистотой улиц, - пишут пользователи социальных сетей. – Коммунальщики чинили электричество, водопровод, разгребали развалины после бомбежек – и все это под обстрелами. Забыли? Многие из них были ранены, есть и погибшие.

Сбивают сосульки швабрами

Вселяют страх и двухметровые сосульки, свисшие с крыш домов. Во многих местах они повисли прямо над тротуаром, по которому ходят люди.

Работа ведется, но замечают её не всеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Пусть кто-то займется этим наконец-то! – призывает дончанка Тамара Тимофеева. – В прошлом году уже убило мужчину. В этом году того же ждать? Уже неделю висят – никто сбивать не приезжает.

Решил проверить механизм. Позвонил коммунальщикам своего района. Пожаловался.

- Спецтехника в работе, - ответила диспетчер по телефону. – Ездят по району и выявляют наиболее опасные места, где висят сосульки. Сбивают их, если есть возможность подъехать машине. Но сделать это в каждом доме просто невозможно – сил таких нет.

Спустя несколько часов спецмашина приехали и ко мне во двор. Сбили все сосульки с крыши. Только в оном месте не достали – подъемник не смог подъехать из-за припаркованной машины.

К ликвидации сосулек подключились и сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям Республики. Горожане тоже не остались в стороне. Многие жители последних этажей многоэтажек стали самостоятельно бороться с проблемой.

Опасные сосульки сбиваютФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Я решила, что нужно сбить сосульки самой. Взяла швабру и стала сбивать их с балкона и окон, - рассказывает дончанка Ирина Прокофьева. – Делала это в комендантский час, чтобы никто не проходил. К тому же, очень осторожно – смотрела вниз, чтобы наверняка быть уверенной, что эта глыба не свалится никому на голову.

Автовладельцам напоминают о необходимости парковать транспортные средства таким образом, чтобы они не препятствовали подъезду к домам спецтехники.