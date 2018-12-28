2018-12-28T07:23:33+03:00
Политика

Угроза эскалации, или Почему на улицах Донецка появились автоматчики

Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о текущей ситуации
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Эдуард Басурин: «ВСУ демонстрируют готовность разрешения конфликта только силовым путем»Эдуард Басурин: «ВСУ демонстрируют готовность разрешения конфликта только силовым путем»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Прекращение военного положения на Украине не сняло угрозу возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе. Об этом и многом другом «КП» рассказал заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- В Донецке на улицах появились люди с автоматами. С чем это связано?

- ВСУ продолжают концентрировать военную технику у линии фронта, наращивать численность бойцов, демонстрируя тем самым готовность разрешения конфликта только силовым путем. Чтобы Новый год и Рождество были не омрачены, безопасность в городах и селах Республики усилили за счет структур МВД. В этом оказать помощь могут и дружинники, готовые стать на вторую линию обороны.

- Готова ли народная милиция к соблюдению нового режима прекращения огня?

- Мы всегда стремились к мирному разрешению конфликта. Именно поэтому полностью поддерживаем предварительно согласованное участниками подгруппы по безопасности перемирие с 29 декабря. Со всей ответственностью заявляю, что, как и раньше, мы полностью готовы соблюдать режим прекращения огня.

- В Киеве снова заявили, что ДНР якобы сдает «серые» зоны…

- На передовой расстояние между противником и нами на некоторых участках линии разграничения доходит до 4 километров. Если они там что-то и захватили, то Бог им судья. Ни пяди территории, которую мы контролируем, ВСУ никогда не захватывали. И не захватят!

В так называемую «серую» зону военные ни одной из сторон не должны входить. Соответствующая карта была нарисована и подписана в Минске еще в феврале 2015 года. Но Украина, как всегда, минские соглашения трактует по-своему. Ее представители руководствуются аналогичной картой от сентября 2014 года, ошибочно полагая, что ничего не нарушают. Они постоянно пытаются брать под контроль то, что должны были контролировать в 2014-м. Почему на это не реагирует миссия ОБСЕ, трудно сказать.

- Бойцы армии ДНР готовы к любому развитию событий?

- Да, мы готовы к отражению любых попыток атаки со стороны ВСУ.

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