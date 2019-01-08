2019-01-08T15:05:33+03:00
Дом. Семья

Дончанка голыми руками спасла от морозов сокола сапсана, занесенного в Красную Книгу

Самая сильная птица из рода соколиных немного ранила девушку, но та не отступила и приютила пернатого у себя дома
Никита МАКАРЕНКОВ
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Сокол сапсан начал выздоравливать - скоро он будет на воле. Фото: Личный архив Максима СоколоваСокол сапсан начал выздоравливать - скоро он будет на воле. Фото: Личный архив Максима Соколова
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Дончанка Юлия Сидорова нашла замерзшего сокола, который застрял в сетке забора. Да не где-нибудь, а в Калининском районе столицы. Бедняга настолько замерз, что не мог и шевелиться. Юлия вызволила его голыми руками, а это, между прочим, крайне рискованно. Даже профессионалы используют для контакта специальные перчатки.

- Он слегка поцарапал мне руку. Из соколиных, говорят, что это самая сильная птица. Когда я принесла его домой, он немного отогрелся и начал шевелиться. Когти у него огромные, вселяют страх, но я думала только о том, чтобы с ним всё было хорошо, - рассказывает Юлия. – Стала писать объявления в социальные сети – искала кого-нибудь, кто может мне помочь. Кстати, птица была окольцована, значит - чья-то.

Продолжит спасение сокола – ветеринар Соколов

В гостях у дончанки сокол пробыл целые сутки. За это время он немного вычухался, но от еды всё равно отказывался. Юлия запаниковала и ещё больше стала привлекать общественность к помощи. Отозвался житель Тельмановского района Республики Максим с говорящей о его увлечении фамилией – Соколов – ветеринар по профессии.

Когда парень приехал за птицей он ошалел! Перед ним был не какой-то типичный сокол, а настоящий сапсан - вымирающий вид соколов, который занесен в Красную Книгу. К тому же, самая быстрая птица в мире. Минимальная цена за него на черном рынке стартует в среднем от 30-40 тысяч рублей, а иногда доходит и до нескольких сотен тысяч рублей.

Максим забрал птицу к себе. Для этого у него имеются специально оборудованные вольеры.

Сапсан был найден в плохом состоянии. Фото: Юлия Сидорова

Сапсан был найден в плохом состоянии. Фото: Юлия Сидорова

- У меня уже живут два сокола. Это третий. Буду теперь и его выхаживать, - говорит Максим. – Я этим давно занимаюсь – от отца ещё пошло. Для меня это не заработок, а интерес. Я очень любою птиц - орнитологию. Каждый год в природу в районе между Тельманово и Старобешево несколько пустельг выпускаем – это подвид соколиных.

Скоро птицу выпустят на волю

- Состояние спасенного сапсана наладилось?

- Ему стало получше. Купил ему перепелов – ест понемногу. Сам правда ещё не убивает жертву – слаб. Это самец - взрослая особь. Ему около полутора лет. Ест он в основном птицу – атакует сверху. Поднимается ввысь, летит вниз со скоростью 320 километров в час и бьет жертву.

- Через сколько его выпустите на волю?

- Через два-три месяца, когда окрепнет. За это время он должен набраться сил и развить инстинкты. Ведь какое-то время он был у кого-то на руках. Если хотите, присоединяйтесь к нам в поездке, когда будем выпускать красавчика на волю. Он обитает ближе к Шахтерску, Харцызску и Зугрэсу. Ему нужны скалы, рыбы и птица.

- Что если объявится хозяин?

- Скорее всего, он владел им незаконно, а значит, что в таком случае я буду обращаться в организации по защите прав животных. Тогда горе-охотнику будет грозить хороший штраф.

- Как думаете, для чего кому-то в Донецке нужен был сапсан?

- Конечно же, для охоты. Хищных птиц используют для ловли добычи.

Соколиная охота - это королевское хобби, особенно популярное в Арабских Эмиратах. Каждый год сотни соколиных охотников привозят туда своих бесценных питомцев для участия в Чемпионате наследия Фаззы по соколиной охоте. Обычно такое зрелищное мероприятие проводится в пустыне и длится несколько дней.

Сезон охоты длится с сентября по март. Любовь арабов к этой птице отражена на денежных банкнотах и на гербе страны.

Королевские условия жизни сапсана

В прошлом году шейхи из Арабских Эмиратов купили на аукционе обученного на охоту сапсана за рекордную цену - 700 тысяч долларов.

Владелец тогда заявил, что не планирует расставаться со своим питомцем и уже окружил его заботой. К соколу были приставлены двое слуг, которые следят за ним круглые сутки. Ещё хозяин птицы запретил посторонним фотографировать и приближаться к своей покупке, опасаясь завистливых взглядов других любителей соколиной охоты. По местным обычаям, птицу может видеть только ее хозяин и его окружение, остальным могут показать только ее лапы.

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